Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • बॉलिवूडमधील मोठे स्टार यावर शांत राहतील ; ‘द केरला स्टोरी 2’बाबत शरद पोंक्षे असं का म्हणाले?

'बॉलिवूडमधील मोठे स्टार यावर शांत राहतील' ; ‘द केरला स्टोरी 2’बाबत शरद पोंक्षे असं का म्हणाले?

Sharad Ponkshe on 'The Kerela Story 2' : ‘द केरला स्टोरी 2’ पाहिल्यानंतर शरद पोंक्षे यांनी पोस्ट शेअर करत त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 5, 2026, 03:18 PM IST
'बॉलिवूडमधील मोठे स्टार यावर शांत राहतील' ; ‘द केरला स्टोरी 2’बाबत शरद पोंक्षे असं का म्हणाले?

‘द केरला स्टोरी 2’ या सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासूनच वाद सुरू झाला आहे. सिनेमात केरळ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील तीन मुलींच्या कथेला केंद्रबिंदू बनवले आहे. या तीन मुली धर्मांतराच्या घटनांचा बळी कसे होतात, हे सिनेमात दाखवले गेले आहे. या सिनेमावर विविध वाद निर्माण झाले असून केरळचे मुख्यमंत्री यांनीही हा सिनेमा द्वेष पसरवणारा असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय या सिनेमावर सामाजिक माध्यमांवरही तीव्र चर्चा सुरू आहे. ‘द केरला स्टोरी 2’ 27 फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित झाला आणि त्यानंतर सिनेमाबाबत प्रेक्षक आणि कलाकारांमध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटल्या.

अशातच मराठी अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी सिनेमावर आपले मत व्यक्त केले आहे.

शरद पोंक्षे यांची प्रतिक्रिया

शरद पोंक्षे यांनी इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करत सांगितले, 'नमस्कार! मी आताच ‘द केरला स्टोरी 2’ हा सिनेमा पाहिला. विपुल शाह यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे तर कामाख्या नारायण सिंह यांनी दिग्दर्शन केले आहे. हा अप्रतिम सिनेमा आहे…खरोखर सुन्न करणारा सिनेमा आहे. जगात असा एकमेव देश आहे जिथे बहुसंख्य हिंदू लोकांवर सातत्याने अत्याचार होत आहेत. यावर हिंदी सिनेमातील मोठे स्टार बोलणार नाहीत, पण प्रत्येकाने हा सिनेमा पाहिला पाहिजे. प्रत्येक हिंदू माणसाने आपल्या मुलांना हा सिनेमा दाखवावा. ‘द केरला स्टोरी २’सारखे आणखी सिनेमे येणे आवश्यक आहे. चित्रपट हे अतिशय सशक्त माध्यम आहे आणि प्रत्येकाच्या डोळ्यात अंजन घालणारे माध्यम आहे.'

शरद पोंक्षे यांनी पुढे सांगितले की, सिनेमात दाखवलेल्या घटनांपैकी कोणतीही घटना काल्पनिक नाही. “सिनेमात दाखवलेली सर्व घटना वास्तवावर आधारित आहेत. जे आजूबाजूला घडत आहे किंवा घडले आहे तेच सिनेमात दाखवले गेले आहे. प्रत्येकाने हा सिनेमा नक्की पाहावा,” असे त्यांनी प्रेक्षकांना आवाहन केले.

शरद पोंक्षे यांच्या पोस्टनंतर चाहत्यांमध्येही या सिनेमाबाबत चर्चा वाढली आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर आपापल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी सिनेमाला प्रोत्साहन दिले तर काहींनी त्यावर टीका केली आहे. तरीही शरद पोंक्षे यांनी आपल्या पोस्टद्वारे चाहत्यांना सिनेमाकडे आकर्षित करण्याचे काम केले आहे.

सिनेमाबद्दल माहिती

‘द केरला स्टोरी २’ मध्ये मुख्य भूमिका उल्का गुप्ता, अदिती भाटिया आणि ऐश्वर्या ओझा यांनी साकारल्या आहेत. हा सिनेमा धर्मांतर आणि त्याचे परिणाम यावर आधारित कथासंग्रह आहे. चित्रपटाच्या निर्मिती आणि दिग्दर्शनात विपुल शाह आणि कामाख्या नारायण सिंह यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. सिनेमाचे कथानक प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडणारे असून, अनेकांना सिनेमात दाखवलेल्या घटनांमुळे धक्का बसतो, अशी प्रतिक्रिया आहे.

‘द केरला स्टोरी २’ हा सिनेमा वादग्रस्त असूनही अनेक प्रेक्षकांनी सिनेमाबाबत उत्सुकता व्यक्त केली आहे. शरद पोंक्षे यांसारख्या कलाकारांच्या पोस्टमुळे सिनेमाकडे लक्ष वेधले गेले असून, अनेकांना हा सिनेमा नक्की बघावा, असा संदेश दिला गेला आहे.

 

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

