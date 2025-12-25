English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • ‘3 इडियट्स’च्या सीक्वेलमध्ये शर्मन जोशी नसणार? अभिनेत्याच्या वक्तव्याने चर्चेला उधाण

‘3 इडियट्स’च्या सीक्वेलमध्ये शर्मन जोशी नसणार? अभिनेत्याच्या वक्तव्याने चर्चेला उधाण

राजकुमार हिराणी गेल्या अनेक दिवसांपासून '3 इडियट्स'च्या सीक्वेलवर काम करत आहेत. अशातच आता या चित्रपटाबाबत शर्मन जोशीने प्रतिक्रिया दिली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 25, 2025, 06:13 PM IST
‘3 इडियट्स’च्या सीक्वेलमध्ये शर्मन जोशी नसणार? अभिनेत्याच्या वक्तव्याने चर्चेला उधाण

Sharman Joshi : बॉलिवूडमधील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि आयकॉनिक ठरलेल्या ‘3 इडियट्स’ या चित्रपटाच्या सिक्वलबाबतच्या चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागल्या आहेत. 2009 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने केवळ बॉक्स ऑफिसवरच नाही तर प्रेक्षकांच्या मनातही अढळ स्थान निर्माण केलं होतं. आता तब्बल अनेक वर्षांनंतर ‘3 इडियट्स 2’ बाबतच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मूळ चित्रपटात ‘राजू रस्तोगी’ ही संस्मरणीय भूमिका साकारणारा अभिनेता शर्मन जोशीने अलीकडेच सीक्वेलबाबत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. शर्मनने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, सिक्वल होण्याची त्याला पूर्ण आशा आहे. मात्र सध्या त्याच्याकडे याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती नाही.

एका मुलाखतीदरम्यान शर्मन जोशी म्हणाला, 'मला पूर्ण विश्वास आहे की ‘3 इडियट्स 2’ नक्की होऊ शकतो. पण सध्या तरी यासंदर्भात मला कुठलाही अधिकृत कॉल आलेला नाही.' तसंच, सिक्वलच्या कथेबाबत विचारले असता तो म्हणाला, 'या चित्रपटाची कथा काय असेल, याबाबत मला काहीच कल्पना नाही. पण जर हा चित्रपट झाला तर तो फक्त राजकुमार हिराणी, अभिजात जोशी आणि आमिर खान यांच्याच मार्गदर्शनाखाली होईल, याची मला खात्री आहे.'

‘राजू रस्तोगी’चा रोल कसा मिळाला?

शर्मनने ‘3 इडियट्स’साठी निवड होण्याचा एक रंजक किस्साही शेअर केला. तो म्हणाला, 'मी त्या काळात जिममध्ये जोरदार वर्कआउट करत होतो आणि सिक्स पॅक अॅब्स बनवत होतो. त्याच वेळी राजू सरांचा म्हणजेच राजकुमार हिराणी यांचा मला कॉल आला. त्यांनी थेट सांगितलं आता पुढची तीन वर्षे जिमकडे बघायचं नाही.

या चित्रपटाने आयुष्यावर केलेल्या परिणामांविषयी बोलताना शर्मन म्हणाला, 'जेव्हा जेव्हा मी ‘3 इडियट्स’चा विचार करतो, तेव्हा माझ्या चेहऱ्यावर आपोआप हसू येतं. हा चित्रपट माझ्यासाठी कायम खास राहील.'

‘3 इडियट्स 2’ची स्क्रिप्ट तयार?

दरम्यान, पिंकविलाच्या रिपोर्टनुसार, दिग्दर्शक राजकुमार हिराणी यांनी ‘3 इडियट्स 2’ची स्क्रिप्ट जवळपास फायनल केली असल्याची चर्चा आहे. हा चित्रपट 2026 मध्ये फ्लोअरवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या सिक्वलमध्ये आमिर खान, करीना कपूर खान, आर. माधवन आणि शर्मन जोशी ही मूळ स्टारकास्ट पुन्हा एकत्र दिसू शकते, अशीही जोरदार चर्चा आहे. हिराणी गेल्या अनेक वर्षांपासून या सिक्वलचा विचार करत होते. मात्र, दादासाहेब फाळके यांच्या जीवनावर आधारित बायोपिक प्रोजेक्ट बाजूला ठेवल्यानंतर त्यांनी ‘3 इडियट्स 2’वर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
sharman joshiaamir khanr.madhavanrajkumar hiraniशरमन जोशी

इतर बातम्या

2 तास 48 मिनिटांचा सुपरहिट चित्रपट, 200 कोटी बजेटमध्ये 650...

मनोरंजन