‘3 इडियट्स’च्या सीक्वेलमध्ये शर्मन जोशी नसणार? अभिनेत्याच्या वक्तव्याने चर्चेला उधाण

Sharman Joshi : बॉलिवूडमधील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि आयकॉनिक ठरलेल्या ‘3 इडियट्स’ या चित्रपटाच्या सिक्वलबाबतच्या चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागल्या आहेत. 2009 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने केवळ बॉक्स ऑफिसवरच नाही तर प्रेक्षकांच्या मनातही अढळ स्थान निर्माण केलं होतं. आता तब्बल अनेक वर्षांनंतर ‘3 इडियट्स 2’ बाबतच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आलं आहे.
मूळ चित्रपटात ‘राजू रस्तोगी’ ही संस्मरणीय भूमिका साकारणारा अभिनेता शर्मन जोशीने अलीकडेच सीक्वेलबाबत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. शर्मनने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, सिक्वल होण्याची त्याला पूर्ण आशा आहे. मात्र सध्या त्याच्याकडे याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती नाही.
एका मुलाखतीदरम्यान शर्मन जोशी म्हणाला, 'मला पूर्ण विश्वास आहे की ‘3 इडियट्स 2’ नक्की होऊ शकतो. पण सध्या तरी यासंदर्भात मला कुठलाही अधिकृत कॉल आलेला नाही.' तसंच, सिक्वलच्या कथेबाबत विचारले असता तो म्हणाला, 'या चित्रपटाची कथा काय असेल, याबाबत मला काहीच कल्पना नाही. पण जर हा चित्रपट झाला तर तो फक्त राजकुमार हिराणी, अभिजात जोशी आणि आमिर खान यांच्याच मार्गदर्शनाखाली होईल, याची मला खात्री आहे.'
शर्मनने ‘3 इडियट्स’साठी निवड होण्याचा एक रंजक किस्साही शेअर केला. तो म्हणाला, 'मी त्या काळात जिममध्ये जोरदार वर्कआउट करत होतो आणि सिक्स पॅक अॅब्स बनवत होतो. त्याच वेळी राजू सरांचा म्हणजेच राजकुमार हिराणी यांचा मला कॉल आला. त्यांनी थेट सांगितलं आता पुढची तीन वर्षे जिमकडे बघायचं नाही.
या चित्रपटाने आयुष्यावर केलेल्या परिणामांविषयी बोलताना शर्मन म्हणाला, 'जेव्हा जेव्हा मी ‘3 इडियट्स’चा विचार करतो, तेव्हा माझ्या चेहऱ्यावर आपोआप हसू येतं. हा चित्रपट माझ्यासाठी कायम खास राहील.'
दरम्यान, पिंकविलाच्या रिपोर्टनुसार, दिग्दर्शक राजकुमार हिराणी यांनी ‘3 इडियट्स 2’ची स्क्रिप्ट जवळपास फायनल केली असल्याची चर्चा आहे. हा चित्रपट 2026 मध्ये फ्लोअरवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या सिक्वलमध्ये आमिर खान, करीना कपूर खान, आर. माधवन आणि शर्मन जोशी ही मूळ स्टारकास्ट पुन्हा एकत्र दिसू शकते, अशीही जोरदार चर्चा आहे. हिराणी गेल्या अनेक वर्षांपासून या सिक्वलचा विचार करत होते. मात्र, दादासाहेब फाळके यांच्या जीवनावर आधारित बायोपिक प्रोजेक्ट बाजूला ठेवल्यानंतर त्यांनी ‘3 इडियट्स 2’वर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे.