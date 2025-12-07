English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 7, 2025, 05:45 PM IST
बॉलिवूडची ही अभिनेत्री नवरा झोपेतून उठायच्या आधी मेकअप करून झोपायची, नेमकं काय होतं कारण?

Bollywood Actress: बॉलिवूडची दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टागोर आणि भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार मंसूर अली खान पटौदी यांची प्रेमकहाणी ही नेहमीच चर्चेचा विषय राहिली आहे. 1968 साली झालेल्या या राजेशाही लग्नाने क्रिकेट आणि सिनेमाच्या दुनियेला एकत्र आणले.

 दोघांच्या नात्यातील प्रेम आणि परस्पर सन्मान यामुळे त्यांचे वैवाहिक जीवन स्थिर राहिले. त्यांना लग्नानंतर तीन मुले झाली. ज्यामध्ये सबा अली खान, सैफ अली खान आणि सोहा अली खान. आजही ही भावंडं आपल्या आई-वडिलांच्या नात्याला आदर्श मानतात.

'आई लग्नानंतर मेकअप करूनच परत झोपायची'

अभिनेत्री सोहा अली खानने अलीकडेच आपल्या पॉडकास्टमध्ये आई-वडिलांच्या नात्यासंदर्भातील एक आठवण सांगितली आहे. सोनाक्षी सिन्हासोबत ‘रिलेशनशिप आणि आकर्षित करणाऱ्या गोष्टीवर बोलताना तिने आईच्या लग्नानंतरच्या एका सवयीचा उल्लेख केला.

सोहा म्हणाली की, 'आई सांगते की, लग्नानंतर ती नेहमी वडिलांच्या आधी उठून थोडासा मेकअप करायची आणि मग परत झोपायची. कारण वडिलांना म्हणायचे की त्यांना सकाळी उठल्यावर स्क्रीनवर दिसणारी ‘तीच’ शर्मिला टागोर पहायची असते'.  सोहा हसत म्हणाली की, 'मी मात्र कुणालसमोर मेकअपशिवाय अगदी कंफर्टेबल असते.

'आमच्या नात्यात लुक्सपेक्षा प्रेम मोठं'

सोहाने सोनाक्षीला विचारले की, आकर्षण टिकवण्याची प्रयत्नशीलता आवश्यक आहे का? यावर सोनाक्षी म्हणाली की, 'मी अशा गोष्टींचा विचार करत नाही. आमच्या नात्यात प्रेम हे दिसण्यापेक्षा खूप पुढे आहे. तो मला नेहमी आत्मविश्वास देतो, मी कशीही दिसले तरी.'

सोनाक्षीने पुढे आणखी गोड आठवणी सांगितली की, जहीर अनेकदा माझ्या अगदी नैसर्गिक, काही वेळा मजेशीर फोटो काढतो. मी विचारलं की हे कशाला, तर तो म्हणतो ‘त्या क्षणी तू मला खूप सुंदर दिसत होतीस.'

शर्मिलाची फिल्मी प्रेमकहाणी

मन्सूर अली खान पटौदी आणि शर्मिला टागोर यांची प्रेमकहाणीही एखाद्या चित्रपटासारखी होती. पटौदींनी जेव्हा शर्मिलाला लग्नाची मागणी घातली, तेव्हा शर्मिलाने एक अनोखी अट ठेवली होती. 'जर खरंच 'हो' हवी असेल तर पुढच्या सामन्यात तीन षटकार मारून दाखवा'.

पटौदींना सुरुवातीला हा विनोद वाटला पण त्यांनी ही चुनौती स्वीकारली आणि मैदानात अगदी तसंच करून दाखवलं. त्या क्षणानंतर दोघांचं नातं अधिकच मजबूत झालं.

FAQ

1. शर्मिला टागोर आणि मन्सूर अली खान पटौदी यांचे लग्न कधी झाले?

त्यांचे लग्न 1968 साली झाले.

2. त्यांच्या नात्याबद्दल सर्वाधिक चर्चेत काय राहिले आहे?

क्रिकेट आणि सिनेमा या दोन वेगळ्या जगांना एकत्र आणणारे त्यांचे प्रेम आणि परस्पर सन्मान यामुळे त्यांची प्रेमकहाणी नेहमीच चर्चेचा विषय राहिली.

3. त्यांच्या मुलांची नावे कोणती?

सबा अली खान, सैफ अली खान आणि सोहा अली खान.

