Marathi News
'मातृमुखी पुत्र अन् कन्या पितृमुखी...'; शशांक केतकरने पहिल्यांदाच शेअर केला मुलांचा फोटो, पाहा PHOTO

Shashank Ketkar Kids Face Revealed: शशांक केतकर यांने त्याच्या दोन्ही मुलांचे फोटो चाहत्यांना दाखवले आहेत. त्याने एक पोस्ट शेअर केली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 23, 2025, 10:32 PM IST
Shashank Ketkar Kids Face Revealed: मराठी टेलिव्हिजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेता शशांक केतकर सध्या चर्चेत आहे. दिवाळीच्या निमित्ताने त्याने एक खास पोस्ट केली आहे. त्याने दोन्ही मुलांचा पहिल्यांदा चेहरा दाखवला आहे. शशांकच्या या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट केल्या आहेत. विशेष म्हणजे याआधीही त्याने मुलांचे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते. मात्र त्याने चेहरा कधी दाखवला नव्हता. पहिल्यांदाच शशांकने दोन्ही मुलांचा चेहरा दाखवल्यानंतर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

शशांक केतकर सध्या स्टार प्रवाहवरील मुरांबा या मालिकेत काम करतोय. होणार सून मी ह्या घरची या मालिकेतून तो प्रसिद्धी झोतात आला होता. शशांक सोशल मीडियावरही सक्रीय आहे. त्याचे स्वतःचे एक युट्यूब चॅनेलदेखील आहे. या चॅनलच्या माध्यमातून तो निरनिराळ्या पाककृती चाहत्यांसोबत शेअर करतो. शशांकची दोन्ही मुलं राधा आणि ऋग्वेद यांच्याविषयी त्याने पोस्ट शेअर केल्या आहे. मात्र कधीच त्यांचा फोटो शेअर केला नव्हता. मात्र दिवाळीच्या निमित्ताने शशांकने दोन्ही मुलांचे फोटो शेअर केले आहेत.

जानेवारी 2025 मध्ये शशांक दुसऱ्यांदा बाबा झाला. राधा असं त्याने मुलीचे नाव ठेवले. राधा 9 महिन्यांची झाल्यानंतर शशांक आणि त्याची पत्नी प्रियांका यांनी त्यांच्या दोन्ही मुलांसोबत एक फोटोशूट केले आहे. तसंच, आजच्या भाऊबीजेचे महत्त्व साधत त्याने गोंडस फोटो शेअर केले आहेत. पहिल्या फोटोत ऋग्वेदने राधाला मांडीवर घएतले आहे. तर दुसऱ्या फोटोत हातात हात पकडून एक फोटो काढला आहे. पुढच्या दोन फोटोत शशांक आणि प्रियंकादेखील दोन्ही मुलांसोबत दिसत आहेत.

शशांकने हे फोटो पोस्ट करताना आनंदाचे झाड दारी झुलते डहाळी... असं कॅप्शन दिलं आहे. केतकर कुटुंबाकडून दिपावलीच्या लाख लाख शुभेच्छा असं कॅप्शन दिलं आहे. इतकंच नव्हे तर मुलांच्या नावावरुन त्याने #RURA असा हॅशटॅगदेखील वापरला आहे.

शशांकच्या या फोटोवर अनेक चाहत्यांनी कमेंट केल्या आहेत. किती गोड क्युट कुटुंब आहे. दिवाळीचं खूपचं सुंदर गिफ्ट मिळालंय आम्हाला शशांक, खूप खूप शुभेच्छा मनापासून आशीर्वाद'. एक कमेंट अशी आहे की, 'मातृमुखी पुत्र आणि कन्या पितृमुखी, असतात सदासुखी (जसा तु आहेस) असेच सदासुखी असा! खूपच गोड आहेत दोन्हीही बाळं. खूप खूप शुभेच्छा आणि आशीर्वाद!' तर अन्य एकाने लिहिले की, 'किती गोड, खुप छान कुटुंब, मस्तच! गोड राधा शशांक कार्बन कॉपी आणि ऋग्वेद दादा प्रियांकाची कार्बन कॉपी

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

शशांक केतकरशशांक केतकर प्रियांकाशशांक केतकर मुलांची नावंShashank Ketkar Kids Face RevealedShashank Ketkar Radha Rugved

