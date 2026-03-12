मराठी अभिनेता भडकला! 'हा रस्ता माझ्या बापाचा नाही...' म्हणत थेट पुरावा दाखवत केली जोरदार टीका

‘होणार सून मी ह्या घरची’ आणि ‘मुरांबा’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमधून घराघरात पोहोचलेला मराठी अभिनेता Shashank Ketkar सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असतो. विविध सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर तो आपले मत मांडताना दिसतो. यापूर्वीही त्याने अनेक सामाजिक मुद्द्यांवर भाष्य करत सरकारवर टीका केली आहे. आता पुन्हा एकदा त्याने मुंबईतील रस्त्यांची दयनीय अवस्था दाखवणारा व्हिडिओ शेअर करत प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
शशांक केतकरने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून एक व्हिडिओ शेअर करत मुंबईतील ‘मड आयलंड’कडे जाणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था दाखवली आहे. या व्हिडिओमध्ये रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघडी ड्रेनेज झाकणं यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या धोक्याचा मुद्दा त्याने उपस्थित केला आहे. 'आपल्या देशात आपल्या जीवाची किंमत शून्य आहे याचा वारंवार अनुभव येतो,' असे म्हणत त्याने प्रशासनावर अप्रत्यक्षपणे टीका केली आहे.
व्हिडिओ शेअर करताना शशांकने लिहिले की, 'हायवे असो किंवा शहरातील छोटा रस्ता… त्या रस्त्यावरून प्रवास करणारा माणूस जिवंत असतो. काही चालक नियम पाळत नाहीत हे मान्य आहे, पण उघड्या गटारांमुळे अपघात झाला आणि एखाद्याचा जीव गेला तर जबाबदार कोण?' असे प्रश्न त्याने उपस्थित केले आहेत.
याशिवाय ‘मुंबई स्पिरिट’च्या नावाखाली नागरिकांनी सर्व काही सहन करायचे का, असा सवालही त्याने केला. 'आपल्या देशात लोकसंख्या इतकी मोठी आहे की, छोट्या छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं तरी काही फरक पडत नाही का?' असेही तो म्हणाला.
या विषयावर बोलताना शशांकने त्याच्या मित्रांनाही सुनावले आहे. 'मी रस्त्यांबद्दल बोलतो म्हणून काही मित्र मला चिडवतात. पण हा रस्ता माझ्या एकट्याच्या बापाचा नाही आणि तुमच्याही बापाचा नाही. हा आपल्या देशाचा रस्ता आहे,' असे तो म्हणाला.
त्याने पुढे सांगितले की, मड आयलंडकडे जाणारा रस्ता अनेक दशकांपासून अपूर्ण अवस्थेत आहे. गेल्या एक-दोन वर्षांपासून त्याचे काम सुरू असून सुमारे 50 ते 60 टक्के रस्ता तयार झाला आहे. मात्र, तयार झालेल्या रस्त्यांवर लावलेली ड्रेनेजची लोखंडी झाकणं अतिशय कमकुवत असल्याचा आरोप त्याने केला आहे.
'ही झाकणं इतकी कमकुवत आहेत की ट्रक तर सोडाच, पण सायकल गेली तरी ती तुटू शकतात,' असे उदाहरण देत त्याने प्रशासनावर टीका केली. तसेच मागील एक-दोन आठवड्यांपासून या ड्रेनेजची अवस्था तशीच असल्याचेही त्याने सांगितले.
महानगरपालिकेने फक्त नारळाची झावळी लावून इशारा दिला आहे, अशीही टीका त्याने केली. “जर आमच्या गाड्यांचे नुकसान झाले, तर त्याची जबाबदारी महानगरपालिकेने घ्यावी. तसेच एखादा बाईकस्वार तिथून गेला आणि अपघात झाला, तर त्याच्या जीवाची जबाबदारी कोण घेणार?” असा सवालही शशांक केतकरने उपस्थित केला आहे. शशांक केतकरचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून अनेकांनी त्याच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे या व्हिडिओची जोरदार चर्चा रंगली आहे.