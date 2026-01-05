शशांक केतकरकडून पैसे थकवलेल्या 'त्या' दिग्दर्शकाची नावासकट पोलखोल, थेट स्क्रिनशॉटच दाखवले

Shashank Ketkar Expose Director: अभिनेता शशांक केतकरने मराठी दिग्दर्शकावर पैसे थकवल्याचा गंभीर आरोप केले होते. पैसे नाही दिले तर नाव जाहीर करण्याचा इशाराही त्याने दिला होता. त्यानुसार आता शशांक केतकरने त्या मराठी दिग्दर्शकाचे नाव जाहीर केले आहे. एवढेच नव्हे तर दोघांमधील संभाषणाचे स्क्रिनशॉटही व्हायरल केले आहेत.
अभिनेता शशांकने दिग्दर्शक मंदार देवस्थळीवर 'हे मन बावरे' या मालिकेसाठी देय असलेले पैसे न दिल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. मी कायदेशीर कारवाई करतोय पण सध्या या पोस्टद्वारे फसवणुकीचा नमुना सर्वांना दाखवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे शशांक म्हणाला. शशांकने व्हिडिओ आणि स्क्रीनशॉट्ससह ही माहिती शेअर केली. मंदार पैशाचा विषय कधीच स्वतः हून काढत नाही. मात्र कलाकारांनी पैशाची मागणी केली की तो भावनिक आवाहन करतो, रडतो, 'डार्लिंग' किंवा 'बाळा' असं गोड बोलतो कलाकारांना फसवतो, असे शशांकने म्हटलंय.
'हे मन बावरे' मालिकेसाठी प्रति दिवस ठरलेले पैसे मी कसेबसे मिळवले पण त्यातून कापलेला टीडीएस अद्याप मिळालेला नाही. म्हणजे मंदारने पेमेंट देताना टीडीएस कापला, पण तो सरकारी खात्यात जमा केला नाही. हा दुहेरी अपराध आहे, कारण कलाकारांना कमी पैसे दिले आणि सरकारलाही फसवल्याचे शशांकने म्हटले.5 लाख रुपयांची रक्कम कुणासाठी तरी छोटी असू शकते, पण माझ्यासाठी ती मोठी असल्याचे शशांकने म्हटले.
मंदार देवस्थळी यांचा हा फसवणुकीचा सवयीचा नमुना असल्याचे शशांकने नमूद केले. यूट्यूबवर 4 वर्षांपूर्वीच्या त्यांच्या मुलाखती पाहिल्या की, त्यांचा हा थापा मारण्याचा आणि वेळकाढूपणा करणारा स्वभाव स्पष्ट दिसतो. त्या मुलाखतींमध्येही तो पैशाचे विषय टाळतो आणि कलाकारांच्या देयकांबाबत एक शब्दही बोलत नसल्याचे शशांकने म्हटले.
ही समस्या फक्त माझी एकट्याची नाही तर मालिकेतील इतर अनेक कलाकारांचीही आहे. बहुतेक कलाकारांना मुख्य रक्कम (मुद्दल) आणि टीडीएस दोन्ही मिळालेले नाहीत. पण मी सध्या फक्त स्वतःच्या बाबतीत बोलतोय, असे त्याने सांगितले. लवकरच मी आणखी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करेन ज्यात सर्व कायदेशीर तपशील आणि पुरावे असतील. या पोस्टमुळे किंवा व्हिडिओमुळे होणाऱ्या कोणत्याही परिणामांची जबाबदारी मी किंवा माझी टीम घेणार नाही, असेही शशांकने म्हटले.
सर्व प्रोड्यूसर फसवे नसतात. हा आरोप फक्त आणि फक्त मंदार देवस्थळी (@mandarr_devsthali)वर आहे. इंडस्ट्रीमध्ये अनेक चांगले निर्माते आहेत, जे वेळेवर पैसे देतात आणि कलाकारांचा आदर करतात. कलाकार उत्तम काम करून प्रोजेक्ट यशस्वी करतात, त्यामुळे निर्मात्यांनीही वेळेवर पैसे देऊन आपले कर्तव्य पार पाडावे, असे आवाहन शशांकने केले आहे.