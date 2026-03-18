English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
'मी घरच्यांना नकोच हवा होतो' आईने गर्भपाताचा निर्णय घेतलेला ; 80 च्या दशकातील सुपरस्टारसोबत नेमकं काय घडलं?

Birthday Special: दिवंगत अभिनेता शशि कपूर यांच्या आयुष्यातील किस्से नेहमीच चर्चेचा विषय असत. त्यांचा जन्म आजच्या दिवशी म्हणजेच 18 मार्च 1938 रोजी झाला होता. त्यांना आज सगळे सुपरस्टार म्हणून ओळखत असले तरी कधीकाळी त्यांच्या जन्मदात्या आईने त्यांना मारण्याचे अथक प्रयत्न केले होते. पण का? सविस्तर जाणून घ्या.

प्रिती वेद | Updated: Mar 18, 2026, 09:42 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Shashi Kapoor Birthday: दिवंगत अभिनेता शशि कपूर यांच्याबद्दल अनेक आठवणी आजही चाहत्यांमध्ये चर्चेत असतात. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातला साधेपणा आणि अभिनयातील सहजता यामुळे ते करोडो लोकांच्या मनात घर करून गेले. मात्र त्यांच्या आयुष्याशी संबंधित एक धक्कादायक गोष्ट त्यांनी 1995 मधील एका मुलाखतीत सांगितली होती. त्यांनी उघड केलं होतं की त्यांची आई रामसरनी कपूर यांनी गर्भधारणेदरम्यान त्यांना जन्म देण्याबाबत शंका व्यक्त केली होती. ही गोष्ट ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटतं, पण यामागे त्या काळातील परिस्थिती आणि कुटुंबातील अपेक्षा कारणीभूत होत्या.

Add Zee News as a Preferred Source

कुटुंबातील परिस्थिती आणि आईचा निर्णय

पृथ्वीराज कपूर आणि रामसरनी कपूर यांच्या कुटुंबात आधीच अनेक मुलं होती. त्यांनी यापूर्वी दोन मुलांना गमावलं होतं, त्यामुळे मानसिक ताणही मोठा होता. शशि कपूर यांनी सांगितलं की, त्यांच्या आईला आणखी मूल होणार असल्याचं समजल्यावर त्या अस्वस्थ झाल्या. काही वेळा त्यांनी गर्भपाताचा विचारही केला. त्या काळात त्यांनी सायकलवरून पडण्यासारखे प्रयत्न केले होते, अशी आठवण त्यांनी शेअर केली होती.

एका मुलाखतीत शशि कपूर म्हणाले होते, ‘मेरी मां मुझे फ़्लुकी कहती थीं क्योंकि मैं अनप्लान्ड था।’ या वाक्यातून त्यांच्या जन्माबाबतची भावना दिसून येते. त्यांचे भाऊ राज कपूर आणि शम्मी कपूर तसेच बहीण उर्मिला सियाल यांच्या जन्मानंतर कुटुंबात समाधान होतं. त्यामुळे शशि कपूर यांचा जन्म अनपेक्षित मानला गेला.

वैयक्तिक आयुष्य आणि कुटुंब

18 March 1938 रोजी जन्मलेले शशि कपूर हे कपूर कुटुंबातील सर्वात धाकटे होते. त्यांनी इंग्लिश अभिनेत्री जेनिफर केंडल यांच्याशी लग्न केलं. त्यांना 3 मुलं झाली – कुणाल कपूर, करण कपूर आणि संजना कपूर. त्यांच्या कुटुंबाने भारतीय चित्रपटसृष्टीत मोठं योगदान दिलं आहे.

शशि कपूर यांनी बालकलाकार म्हणून ‘आग’ (1948) या चित्रपटातून सुरुवात केली. पुढे ‘धर्मपुत्र’ (1961) पासून त्यांनी मुख्य भूमिका साकारायला सुरुवात केली. ‘दीवार’, ‘कभी कभी’, ‘नमक हलाल’ आणि ‘सिलसिला’ यांसारख्या चित्रपटांतून त्यांनी आपली वेगळी छाप निर्माण केली. त्यांच्या अभिनयात एक वेगळीच मोहकता होती जी प्रेक्षकांना कायम भावली.

शशि कपूर यांचं आयुष्य हे केवळ यशाचं नव्हे तर संघर्ष आणि अनपेक्षित वळणांनी भरलेलं होतं. त्यांच्या आयुष्यातील अशा गोष्टींमुळेच ते अधिक मानवी आणि जवळचे वाटतात.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
bollywoodshashi kapoorShashi Kapoor birthday

