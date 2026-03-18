'मी घरच्यांना नकोच हवा होतो' आईने गर्भपाताचा निर्णय घेतलेला ; 80 च्या दशकातील सुपरस्टारसोबत नेमकं काय घडलं?

Shashi Kapoor Birthday: दिवंगत अभिनेता शशि कपूर यांच्याबद्दल अनेक आठवणी आजही चाहत्यांमध्ये चर्चेत असतात. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातला साधेपणा आणि अभिनयातील सहजता यामुळे ते करोडो लोकांच्या मनात घर करून गेले. मात्र त्यांच्या आयुष्याशी संबंधित एक धक्कादायक गोष्ट त्यांनी 1995 मधील एका मुलाखतीत सांगितली होती. त्यांनी उघड केलं होतं की त्यांची आई रामसरनी कपूर यांनी गर्भधारणेदरम्यान त्यांना जन्म देण्याबाबत शंका व्यक्त केली होती. ही गोष्ट ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटतं, पण यामागे त्या काळातील परिस्थिती आणि कुटुंबातील अपेक्षा कारणीभूत होत्या.
पृथ्वीराज कपूर आणि रामसरनी कपूर यांच्या कुटुंबात आधीच अनेक मुलं होती. त्यांनी यापूर्वी दोन मुलांना गमावलं होतं, त्यामुळे मानसिक ताणही मोठा होता. शशि कपूर यांनी सांगितलं की, त्यांच्या आईला आणखी मूल होणार असल्याचं समजल्यावर त्या अस्वस्थ झाल्या. काही वेळा त्यांनी गर्भपाताचा विचारही केला. त्या काळात त्यांनी सायकलवरून पडण्यासारखे प्रयत्न केले होते, अशी आठवण त्यांनी शेअर केली होती.
एका मुलाखतीत शशि कपूर म्हणाले होते, ‘मेरी मां मुझे फ़्लुकी कहती थीं क्योंकि मैं अनप्लान्ड था।’ या वाक्यातून त्यांच्या जन्माबाबतची भावना दिसून येते. त्यांचे भाऊ राज कपूर आणि शम्मी कपूर तसेच बहीण उर्मिला सियाल यांच्या जन्मानंतर कुटुंबात समाधान होतं. त्यामुळे शशि कपूर यांचा जन्म अनपेक्षित मानला गेला.
वैयक्तिक आयुष्य आणि कुटुंब
18 March 1938 रोजी जन्मलेले शशि कपूर हे कपूर कुटुंबातील सर्वात धाकटे होते. त्यांनी इंग्लिश अभिनेत्री जेनिफर केंडल यांच्याशी लग्न केलं. त्यांना 3 मुलं झाली – कुणाल कपूर, करण कपूर आणि संजना कपूर. त्यांच्या कुटुंबाने भारतीय चित्रपटसृष्टीत मोठं योगदान दिलं आहे.
शशि कपूर यांचं आयुष्य हे केवळ यशाचं नव्हे तर संघर्ष आणि अनपेक्षित वळणांनी भरलेलं होतं. त्यांच्या आयुष्यातील अशा गोष्टींमुळेच ते अधिक मानवी आणि जवळचे वाटतात.