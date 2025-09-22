English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वकील होण्याची तयारी, न्यूयॉर्कची संधीही होती हाती; तरीही 'या' मराठी अभिनेत्रीने निवडला अभिनयाचा मार्ग! खास खुलासा करताना म्हणाली, 'मी कोर्टात…'

कायद्याचं शिक्षण पूर्ण करून न्यूयॉर्कला जायची संधीही होती, पण ‘या’ लोकप्रिय मराठी अभिनेत्रीने अभिनय क्षेत्राची निवड केली, तिनं स्वतः सांगितलं…  

Intern | Updated: Sep 22, 2025, 01:23 PM IST
मराठी मनोरंजनविश्वातील अनेक कलाकार उच्चशिक्षित असूनही त्यांच्या कलेच्या आवडीसाठी इंडस्ट्रीत पदार्पण करतात. काही कलाकारांनी इंजिनिअरिंग पूर्ण केले आहे, तर काही डॉक्टर किंवा वकील आहेत. उच्चशिक्षण असूनही अभिनयाच्या प्रेमामुळे त्यांनी आपले भविष्य रंगभूमीवर किंवा चित्रपटसृष्टीत घालवले आहे. अशाच कलाकारांमध्ये आता लोकप्रिय अभिनेत्री स्वानंदी टिकेकर ही देखील समोर आली आहे. ‘दिल दोस्ती दुनियादारी’ या मालिकेमुळे घराघरांत लोकप्रिय झालेल्या स्वानंदी टिकेकरच्या शिक्षणाबाबत अनेकांना जिज्ञासा होती. स्वानंदी ही प्रसिद्ध अभिनेते उदय टिकेकर आणि शास्त्रीय संगीत गायिका आरती अंकलीकर यांची कन्या आहे. तिने कायद्याचं शिक्षण पूर्ण करून मास्टर्स डिग्रीही मिळवली आहे. मात्र अभिनयाची आवड आणि कला क्षेत्राची ओढ तिने सोडू दिली नाही. राजश्री मराठीच्या मुलाखतीत स्वानंदीने सांगितले, 'मी शाळेत असल्यापासून विविध नाटकांमध्ये सहभागी व्हायचे. पुण्यात स्पर्धांचा इतका उत्साह असतो की, मी पूर्णवेळ नाटकात काम करत असताना अभ्यासही सांभाळला. माझं लॉ पूर्ण झालंय, मास्टर्ससुद्धा झालाय. मी कोर्टात प्रॅक्टिस केली आणि सुप्रसिद्ध वकील अभय आपटे यांच्याकडे असिस्टंट म्हणून काम केले. स्वानंदीने पुढे सांगितले, 'माझ्या समोर ‘मास्टर ऑफ सायन्स ग्लोबल अफेअर्स’साठी न्यूयॉर्कमध्ये प्रवेश मिळालेला होता, पण तेव्हा मला निर्णय घ्यावा लागला अभिनय की लॉ? मी भारतात राहून अभिनयाचा मार्ग निवडला.'

काही वर्षांपूर्वी ‘दिल के करीब’ला दिलेल्या मुलाखतीत तिने खुलासा केला होता, 'न्यूयॉर्क विद्यापीठात प्रवेश प्रकिया पूर्ण झाली होती. व्हिसा आणि इतर सर्व तयारी झाली होती, पण त्या काळात मी ‘प्राईजटॅग’ नावाचं नाटक करत होते. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये बाहेरगावी जायचं निश्चित झालं, पण नाटकासाठी झी गौरव पुरस्कार मिळाल्याने मी भारतात राहण्याचा निर्णय घेतला.' स्वानंदीने आपल्या आई-बाबांचा अनुभव सांगत म्हटलं, 'आई-बाबांनी मला सांगितलं, ‘आम्ही कलाकार आहोत, अभिनयाने आनंद मिळाला आणि लोकांनाही दिला. तुलाही हा पर्याय आहे. भविष्यात तुला वाटेल की अभिनय केलं असलं पाहिजे, मग आताच विचार कर.’ खूप विचार करून मी अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला.' तिच्या या निर्णयामुळे केवळ चाहत्यांमध्येच नाही तर मराठी मनोरंजनविश्वातही कौतुक व्यक्त होत आहे. उच्चशिक्षण असूनही स्वानंदीने अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्याचा मार्ग निवडला हे दाखवते की, व्यक्तीची आवड आणि त्याच्या निर्णयाची दृढता यावरच खरा यश अवलंबून असतो.

अभिनय आणि शिक्षणाची सांगड

स्वानंदी टिकेकरने दाखवले की, शिक्षण आणि कला दोन्हीमध्ये संतुलन साधता येते. शालेय दिवसांत नाटकात भाग घेणे, लॉमध्ये प्रॅक्टिस करणे आणि बाहेरच्या संधींचा विचार करून योग्य निर्णय घेणे हे तिच्या करिअरचे ठळक वैशिष्ट्य ठरले आहे. स्वानंदीच्या या अनुभवातून हेही स्पष्ट होते की, उच्चशिक्षण असतानाही व्यक्तीची खरी ओढ आणि आवड त्याला नेमके कुठे न्यायला हवी हे ठरवते. तिच्या निर्णयाने अनेक युवा कलाकारांना प्रेरणा मिळाली आहे, जे शिक्षण संपवल्यानंतर त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात स्वतःचा मार्ग शोधत आहेत.

 

FAQ 
स्वानंदी टिकेकरने कोणते शिक्षण पूर्ण केले आहे?
स्वानंदी टिकेकरने कायद्याचं शिक्षण (Law) पूर्ण केले असून, तिने मास्टर्स डिग्रीसुद्धा मिळवली आहे.

न्यूयॉर्कला जाण्याची संधी का सोडली?
तिला ‘मास्टर ऑफ सायन्स ग्लोबल अफेअर्स’साठी न्यूयॉर्कमध्ये प्रवेश मिळाला होता, पण अभिनयाची आवड लक्षात घेऊन तिने भारतात राहून करिअर अभिनयाकडे वळवले.

स्वानंदी टिकेकरने अभिनयात पदार्पण का केले?
स्वानंदीने सांगितले की, आई-बाबांच्या अनुभवामुळे आणि स्वतःच्या अभिनयाच्या आवडीमुळे तिने लॉ प्रोफेशन सोडून इंडस्ट्रीत करिअर करण्याचा निर्णय घेतला.

