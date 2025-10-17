English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

‘हिला काय कळतंय? ही तर मूर्ख आहे…’ गावाहून आलेल्या माधवीला लोकांनी सतत हिणवले; अभिनेत्री म्हणाली, ‘मला स्वतःच्या…'

Madhavi nemkar gets emotional : इंडस्ट्रीत पाय रोवण्यासाठी माधवीला अनेक चढ-उतारांना सामोरं जावं लागलं. गावाहून मोठ्या स्वप्नांसह आलेल्या माधवीला केवळ बाहेरच्यांनीच नाही, तर स्वतःच्या नातेवाईकांनीही सुरुवातीला हिणवलं. ‘हिला काय कळतंय, ही काही करू शकत नाही’ असं म्हणत तिला कमी लेखलं जात होतं. 

Intern | Updated: Oct 17, 2025, 02:45 PM IST
‘हिला काय कळतंय? ही तर मूर्ख आहे…’ गावाहून आलेल्या माधवीला लोकांनी सतत हिणवले; अभिनेत्री म्हणाली, ‘मला स्वतःच्या…'

मराठी टेलिव्हिजनमधील लोकप्रिय चेहरा माधवी निमकर हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केलं आहे. ‘सुख म्हणजे नक्की काय असतं’ या मालिकेतील ‘शालिनी’ ही भूमिका तिच्या कारकिर्दीतील टर्निंग पॉइंट ठरली. मात्र, आज ज्या माधवीला प्रेक्षक इतकं प्रेम देतात, त्या माधवीच्या आयुष्यात एक काळ असा होता, जेव्हा तिला स्वतःच्या लोकांकडूनच हिणवणं सहन करावं लागलं. माधवीने नुकतीच ‘मज्जा पिंक’ या यूट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या संघर्षाच्या दिवसांची मनमोकळी आठवण सांगितली. ती म्हणाली, 'मी पूर्वीच्या माधवीला खूप मिस करते. त्या वेळी माझ्याकडे काही नव्हतं, तरी मी खूश होते. परिस्थिती कठीण होती, पण तक्रार नव्हती. आई-वडिलांकडेही काही मागणं नव्हतं. आजही मी देवाला एकच मागते ते दिवस पुन्हा मिळावेत. कारण हे जग खूप विचित्र आहे.'

Add Zee News as a Preferred Source

पुढे माधवी म्हणाली, “तेव्हा मी खूप निरागस होते. जग समजायला मला चाळीशी लागली. गावावरून आले असल्यामुळे सगळे मला हिणवायचे ‘हिला काय कळतंय? हिला अक्कल आहे का? ही मूर्ख आहे!’ असं सतत ऐकावं लागायचं. माझ्या नातेवाईकांनीही मला कमी लेखलं. पण मी ठरवलं की कुणाकडे लक्ष न देता फक्त स्वतःकडे लक्ष द्यायचं.' अभिनेत्रीने पुढे सांगितलं की तिचा सर्वात मोठा निगेटिव्ह पॉइंट म्हणजे विसरभोळेपणा. 'आजही थोडाफार आहे, पण मी कधीच कोणाला प्रत्युत्तर दिलं नाही. लोक बोलायचे तेव्हा मी बाथरुममध्ये जाऊन रडायचे. पण मनात ठरवलं होतं एक दिवस असं काम करायचं की सगळ्यांची तोंडं बंद होतील.'

माधवी म्हणाली, 'माझं टार्गेट कधीच श्रीमंत होणं नव्हतं. मला मोठ्या गाड्या, पैसा याची लालसा नाही. माझं खरं धन म्हणजे मी केलेलं काम आणि प्रेक्षकांचं प्रेम.' आज माधवी निमकरने आपल्या मेहनतीने आणि सकारात्मक दृष्टिकोनाने इंडस्ट्रीत स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. तिचा प्रवास अनेकांना प्रेरणा देणारा आहे.

FAQ
माधवी निमकर कोण आहे?
माधवी निमकर ही मराठी टेलिव्हिजनमधील लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. तिने ‘सुख म्हणजे नक्की काय असतं’ या मालिकेत ‘शालिनी’ची भूमिका साकारून प्रेक्षकांच्या मनावर छाप सोडली.

माधवी निमकरने संघर्षाबद्दल काय सांगितलं?
माधवीने सांगितलं की, गावावरून आल्यामुळे तिला इंडस्ट्रीत सुरुवातीला खूप हिणवण्यात आलं. स्वतःच्या नातेवाईकांनीही तिची टिंगल केली, पण तिने हार न मानता मेहनतीच्या जोरावर यश मिळवलं.

माधवीच्या मते तिचं खरं यश काय आहे?
तिच्या मते, पैसा किंवा गाड्या नव्हे, तर तिने केलेलं प्रामाणिक काम आणि प्रेक्षकांचं प्रेम हीच तिची खरी श्रीमंती आहे.

About the Author
Tags:
madhavi nimkarMarathi Actress#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #trendingnews

इतर बातम्या

3500 कोटी रुपये होणार पुण्यातील 'या' ओसाड जागेची...

महाराष्ट्र बातम्या