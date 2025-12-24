'प्रेमाच्या बदल्यात तिला केवळ पैसे हवेत,' गोविंदाच्या अफेअरवर पत्नी सुनीताचा आरोप; त्या महिलेवर केली थेट टीका

बॉलिवूडचा 'हिरो नंबर १' गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा सध्या त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यामुळे प्रचंड चर्चेत आहेत. काही काळापूर्वी त्यांच्यातील घटस्फोटाच्या चर्चाही रंगल्या होत्या. गोविंदा आणि सुनीता यांच्या वैवाहिक जीवनातील गडबड आणि गोविंदाचा अफेअर सुरू असल्याच्या अफवा सर्वत्र पसरल्या होत्या. अनेक वेळा सुनीताने यावर उघडपणे आपली प्रतिक्रिया दिली होती. परंतु, सुनीताने नुकतेच दिलेल्या एका मुलाखतीत केलेल्या खुलाशाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.
सुनीता आहुजानं आता स्वत: गोविंदाच्या आयुष्यातील ‘त्या’ दुसऱ्या महिलेबद्दल धक्कादायक दावे केले आहेत. 'ईटाइम्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत सुनीता म्हणाली, 'मी 2025 हे वर्ष माझ्यासाठी खूप वाईट मानते. मला ऐकवण्यात आलं की गोविंदा कोणाशीतरी अफेअर करत आहे. पण, मी खात्रीने सांगू इच्छिते की ती मुलगी अभिनेत्री नाही, कारण अभिनेत्री अशा वाईट गोष्टी करत नाहीत. ती मुलगी गोविंदावर प्रेम करत नाही, तिला फक्त त्याचे पैसे हवे आहेत.'
सुनीताचा हा आरोप बऱ्याच प्रमाणात धक्कादायक मानला जात आहे, कारण गोविंदाचा जीवनसाथी म्हणून सुनीता एक वेळ 'सहयोगी' आणि 'समर्थक' म्हणून समोर आली होती. परंतु, आता ती या संबंधावर असंवेदनशीलतेने ठाम प्रतिक्रिया देताना दिसत आहे.
सर्वांनाच माहिती आहे की गोविंदा आणि सुनीता यांचे नाते काहींना आदर्श वाटत असले तरी, त्यांच्या वैवाहिक जीवनात अनेक अडचणी आल्या आहेत. अलीकडेच गोविंदा आणि सुनीताच्या घटस्फोटाच्या चर्चाही रंगल्या होत्या, आणि गोविंदा यांच्या अफेअरची अफवा उडाल्यामुळे त्यांचं वैवाहिक जीवन आणखी गडबडलेलं होतं. गोविंदा आणि सुनीताचे वैवाहिक आयुष्य नेहमीच प्रकाशझोतात राहिलं आहे, परंतु गोविंदा यांच्या अफेअरमुळे त्याच्या कुटुंबाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सुनीता आहुजानं आपल्या भावना व्यक्त करताना गोविंदाला खडे बोल सुनावले. "गोविंदाने हे समजून घेण्याची गरज आहे की त्याच्या आयुष्यात आई, पत्नी आणि मुलगी या तीनच महत्त्वाच्या महिला आहेत. कोणत्याही पुरुषाला त्याच्या आयुष्यात चौथ्या महिलेला स्थान देण्याचा अधिकार नाही. गोविंदाने हे सर्व वाद संपवून पुन्हा आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करावं," असं ती म्हणाली.
सुनीता आहुजानं यापूर्वीच गोविंदासोबत असलेल्या प्रेम संबंधांमध्ये आपली भावना आणि समर्पण दाखवले आहे, परंतु ती त्याच्या कुटुंबात कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीला स्थान देण्याच्या विरोधात आहे. तिच्या या टिप्पणीने स्पष्ट केलं आहे की, ती गोविंदाच्या आयुष्यातील सर्व महत्त्वाच्या भूमिका स्वतःच ठेवू इच्छिते.
सुनीता पुढे म्हणाल्या, 'मला 2026 मध्ये माझं आयुष्य बदलायचं आहे. मला एक आनंदी कुटुंब हवं आहे. मला आशा आहे की गोविंदाला लवकरच आपली चूक उमजेल आणि तो या वादातून बाहेर पडेल.' सुनीताच्या या बोलण्यावरून तिच्या आयुष्यातील आगामी बदलांचा संकेत मिळतो आहे. ती स्पष्टपणे सांगते की, तिचं लक्ष आता फक्त गोविंदा आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या भल्यासाठी आहे, आणि यापुढे तिच्या आयुष्यात कोणत्याही प्रकारच्या गोंधळाची नोंद करणे तिला नको आहे.
सुनीता आणि गोविंदा यांचा कुटुंबातील संघर्ष आता बॉलिवूडसह त्यांच्या चाहत्यांमध्ये देखील चर्चेचा विषय बनला आहे. गोविंदा याच्या अफेअर आणि त्याच्या कुटुंबीयांमध्ये असलेल्या नात्याच्या ताणतणावांमुळे त्याच्या प्रोफेशनल आयुष्यावरही परिणाम होईल का? याचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरेल. आता प्रश्न आहे की गोविंदा आणि सुनीताचे आयुष्य कसं पुढे जाईल. त्यांना या कठीण परिस्थितीला पार करण्यासाठी एकमेकांशी संवाद साधून काय निर्णय घ्यायचा आहे, हे ठरवावे लागेल.