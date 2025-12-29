भंगार विकून सुरू केलं होता career, आता करोडोंची कमाई करणारी टॉप अभिनेत्री; जाणून घ्या कोण आहे ती?

बॉलिवूड आणि टीव्ही विश्वात अनेक सेलिब्रिटी आहेत, ज्यांनी स्वतःच्या मेहनतीने आणि चिकाटीने स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. अनेक कलाकार आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मायानगरीत येतात, पण तिथे प्रवेश केल्यानंतर खरी संघर्षाची सुरुवात होते. तसाच अनुभव टीव्ही विश्वातील प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठीला आला, जिने कष्ट, चिकाटी आणि आत्मविश्वास यांमुळे आज आपले नाव मोठे केले आहे.
दिव्यांका हिने आपल्या कारकिर्दीत अनेक आव्हाने पार केली. एका मुलाखतीत तिने सांगितले की, सुरुवातीच्या काळात आर्थिक अडचणींमुळे तिला भंगार गोळा करून विकून उदरनिर्वाह करावा लागायचा. तिने स्पष्ट केले, 'एक शो संपल्यानंतर नव्या कामासाठी पुन्हा संघर्ष करावा लागतो. अनेकदा तुमच्याकडे पैसे नसतात, बील भरावे लागतात, ईएमआय भरावी लागते. अशा वेळी उदरनिर्वाहासाठी कोणतंही काम करण्याची तयारी असावी लागते.'
दिव्यांका पुढे सांगते, 'मी टूथपेस्टचे डब्बे, भंगार गोळा करायची आणि त्यातून मिळालेले पैसे बचत करायची. कठीण काळात पैशांसाठी मार्ग शोधणे गरजेचे असते. मी नेहमी स्वतःला आठवण करून देत असे की, परिस्थिती कायम अशी राहणार नाही; प्रयत्न करत राहणे महत्त्वाचे आहे.' तिचा हा संघर्ष आणि चिकाटीच तिला यशस्वी बनवले.
आज दिव्यांका त्रिपाठी आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत सुदृढ आहे. रिपोर्ट्सनुसार, ती एका टीव्ही शोच्या प्रत्येक एपिसोडसाठी जवळपास २ लाख रुपये घेते. तिच्या सध्याच्या संपत्तीचा अंदाज 40 ते 50 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. मेहनत आणि चिकाटीने भूतकाळातील अडचणींवर मात करून तिने आज कोट्यवधी मालकीण म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे.
तिचे खासगी जीवन आणि सोशल मीडियावरील सक्रियतेमुळेही ती चर्चेत राहते. दिव्यांका आपल्या चाहत्यांच्या संपर्कात राहण्यासाठी नियमितपणे फोटो, व्हिडीओ आणि अपडेट्स शेअर करत असते. चाहत्यांबरोबर तिचा हा संवाद तिला अधिक लोकप्रिय बनवतो आणि तिच्या व्यक्तिमत्त्वाची छाप दर्शवतो.
दिव्यांका त्रिपाठीची ही कथा मेहनत, चिकाटी आणि स्वप्नपूर्तीची प्रेरणा देते. भूतकाळातील संघर्ष, भंगार विकून उदरनिर्वाह करणे आणि आज कोट्यवधी मालकीण होणे – या सर्व अनुभवांनी तिला एक उत्कृष्ट उदाहरण बनवले आहे, जे अनेकांना प्रेरणा देत आहे.