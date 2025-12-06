'ती माझ्या आयुष्यातील खास होती' उर्मिलासोबतच्या नात्यावर दिग्दर्शकाचा मोठा खुलासा

बॉलिवूडमध्ये सेलिब्रिटींच्या प्रेमप्रकरणांची चर्चा नेहमीच गाजत असते. अनेक स्टार्स त्यांच्या कामापेक्षा जास्त खासगी नात्यांमुळे चर्चेत राहतात. त्यापैकी सर्वाधिक बोललं गेलेलं नातं म्हणजे अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर आणि दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांचं. या दोघांमधील जवळीक, त्यांची केमिस्ट्री आणि त्यांना जोडून झालेल्या अफवा अनेक वर्षं बॉलिवूडमधील ‘हॉट टॉपिक’ होत्या. आता, अनेक वर्षांनंतर राम गोपाल वर्मा यांनी या चर्चांवर दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे हे जुने प्रकरण पुन्हा प्रकाशझोतात आलं आहे.
10 च्या दशकात आणि 2000 च्या सुरुवातीला राम गोपाल वर्मा यांनी उर्मिलासोबत सलग अनेक चित्रपट केले. रंगीला, दौड, मस्त, एक हसीना थी अशा चित्रपटांमधील तिच्या चमकदार कामगिरीमुळे उर्मिला आणि वर्मा यांचं एकत्र काम करणं चर्चा बनलं होतं. याच वेळी दोघांचे रिलेशन असल्याची चर्चा जोर धरू लागली. इंडस्ट्रीमध्ये तर अशीही चर्चा झाली की दिग्दर्शकाच्या पत्नीने हा प्रकार ऐकल्यानंतर उर्मिलाला थेट कानशिलात लगावली. या गोष्टीने त्या काळात मीडियात मोठी खळबळ उडाली होती.
आता मात्र राम गोपाल वर्मा यांनी या सर्वावर प्रतिक्रिया दिली. एका मुलाखतीत बोलताना त्यांनी म्हटलं 'उर्मिला एक बहुमुखी, अप्रतिम अभिनेत्री आहे. तिच्यासोबत मी अनेक चित्रपट केले म्हणूनच लोकांनी अफवा पसरवल्या. अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतही मी बरेच चित्रपट केलेत, पण त्यांच्याबद्दल कधी अफवा पसरल्या नाहीत. हेच सोशल मीडियाचं आणि या सिस्टमचं स्वरूप आहे.' त्यांच्या या वक्तव्याने जुन्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आलं आहे.
उर्मिलासोबतच्या अफेअरच्या चर्चांमुळे वर्मा यांच्या वैवाहिक आयुष्यावर मोठा परिणाम झाला. इंडस्ट्रीच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या चर्चांमुळे त्यांच्या पत्नीने नाराज होऊन त्यांना घटस्फोट दिला. मात्र, वर्मा यांनी घटस्फोटाचं कारण पूर्णपणे वेगळं असल्याचं सांगत हे सर्व जाणीवपूर्वक अतिरंजित केलं गेल्याचं स्पष्ट केलं.
वर्मा यांच्या ‘Guns And Thighs: The Story Of My Life’ या आत्मचरित्रातही उर्मिलाबद्दल खास उल्लेख आहे. ते लिहितात 'उर्मिला माझ्या आयुष्यातील अशा स्त्रियांपैकी एक होती, जिने माझ्यावर खोलवर प्रभाव टाकला.' हे वाक्य त्या काळातील त्यांच्या नात्याचा जवळिकेचा अंदाज देते.
यानंतर उर्मिलाने कश्मीरी उद्योजक मोहसिन अख्तर मीर याच्यासोबत लग्न केलं. दोघांचं नातं सुरुवातीला चर्चेत होतं, परंतु अलीकडेच हे नातं तुटल्याचं उघड झालं. लग्नाच्या 8 वर्षांनंतर दोघांनी परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेतला. राम गोपाल वर्मा यांच्या वक्तव्याने जुने किस्से पुन्हा समोर येत आहेत. उर्मिला–वर्मा केमिस्ट्री आजही लोकांच्या मनात असून त्यांचे चित्रपट आजही प्रेक्षकांचा आवडता विषय आहेत. त्यांच्या भूतकाळातील नात्याचा हा उलगडा पुन्हा एकदा बॉलिवूडमध्ये चर्चा रंगवत आहे.
