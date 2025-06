'मेरी पेरी...' शेफालीच्या निधनानंतर हात जोडून काय म्हणाला नवरा पराग; पाहा VIDEO

चित्रपटसृष्टीत 'कांता लगा' गर्ल म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या शेफाली जरीवालाच्या निधनाने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. शेफालीने वयाच्या अवघ्या ४२ व्या वर्षी या जगाचा निरोप घेतला. चित्रपट आणि टीव्ही जगतातील अनेक स्टार शेफालीच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहिले होते. शहनाज गिल, आरती सिंग, संभावना सेठ, पारस छाब्रा, माहिरा शर्मा, मिका सिंग यांनी त्यांच्या मैत्रिणीच्या अंत्यसंस्काराला हजेरी लावली. हिंदुस्थानी भाऊने देखील एक भाऊ म्हणून आपली सर्व कर्तव्ये पार पाडली. त्याच वेळी शेफालीचा पती पराग त्यागीचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये त्याने हात जोडून विनंती केली आहे.

कूपर हॉस्पिटलपासून अंत्यसंस्कारापर्यंत परागचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले. एका व्हिडिओमध्ये तो शेफालीला प्रेमाने मिठी मारताना आणि तिच्या कपाळाच चुंबन घेताना दिसला. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. दरम्यान, परागचा आणखी एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये तो हात जोडून पापाराझींद्वारे लोकांना विनंती करताना दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये पराग खूप अस्वस्थ आणि दुःखी दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये ती म्हणाली आहे, "कृपया शेफालीच्या निधनाबाबत कोणतीही मस्करी किंवा ड्रामा तयार करु नका. तुम्ही सर्वजण माझ्या परीसाठी प्रार्थना करा. ती जिथे असेल तिथे आनंदी आणि शांत राहो".

Media should be ashamed of such behavior in such situations..

Can never forget what #ShehnaazGill had to go through in 2021

This man has to come with folded hands to them requesting not to be this ìnsènsitive

Stay strong Parag

RIP #ShefaliJariwala pic.twitter.com/deIYmmGGFu

— A (@_Chandbaaliyan_) June 28, 2025