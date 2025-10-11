शेफाली जरीवालाच्या पतीची भावूक पोस्ट: ‘मला तुझ्याकडे बोलावून घे...' चाहत्यांची चिंता वाढली

अभिनेत्री शेफाली जरीवाल यांचे 27 जून रोजी अचानक निधन झाले, ज्यामुळे मनोरंजन जगताला मोठा धक्का बसला होता. तिच्या अकाली निधनाने फक्त चाहत्यांनाच नाही, तर त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि मित्रपरिवारालाही मोठा आघात बसला. तीन महिने उलटले तरीही शेफालीच्या निधनाचा आघात तिच्या नवरा पराग त्यागी वर अजूनही कायम आहे. तो क्षणोक्षणी शेफालीची आठवण करत राहतो आणि सोशल मीडियावर तिच्या आठवणी जागवत भावनिक पोस्ट करत असतो. हल्लीच करवा चौथच्या निमित्ताने पराग त्यागीने शेफाली जरीवालाची आठवण काढत एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये तो म्हणाला, 'मी तुझ्याशिवाय श्वासही घेऊ शकत नाही.' या पोस्टमधील भावनिक शब्दांनी चाहत्यांचे हृदय हलवले. परागने आपल्या पोस्टमध्ये शेफालीच्या काही जुने फोटो गोळा करून त्यांचा व्हिडिओ तयार केला आणि तो आपल्या सोशल मीडियाच्या अकाउंटवर शेअर केला.
या पोस्टमध्ये परागने लिहिले 'मी नेहमी तुझी वाट पाहीन. तुझ्यासाठी मला आकाशात जावं लागलं तरी ठीक, पण तिथेही जर मी तुला शोधू शकलो नाही, तर मी तुला शोधण्यासाठी विनंती करीन. तू माझी आहेस हे वचन मी तुला आठवण करून देईन. माझं प्रेम नेहमी तुझंच राहील, कोण काय म्हणेल याला काही अर्थ नाही. तू नेहमी माझीच राहशील, मी नेहमी तुझी वाट पाहीन. मी तुला तिथेच भेटेन. आता त्या वेळेची वाट पाहवत नाही आहे. प्लिज मला जितक्या लवकर होईल, तितक्या लवकर तुझ्याकडे बोलावून घे.' परागच्या या भावनिक पोस्टमुळे चाहत्यांमध्येही संवेदनशीलता वाढली आहे. अनेकांनी कमेंट्समध्ये त्याला आधार दिला, प्रेम व्यक्त केले आणि शेफालीच्या आठवणींचा सन्मान केला. सोशल मीडियावर चाहत्यांच्या प्रतिक्रियांचा वर्षाव पाहायला मिळाला, ज्यामध्ये अनेकांनी परागच्या भावनांना मान्यता दिली आणि त्याला हिम्मत दिली.
शेफाली जरीवालने आपली कारकीर्द 'काँटा लगा' सारख्या लोकप्रिय शोमधून बॉलिवूडमध्ये केली, आणि तिचा व्यक्तिमत्व कायमच चाहत्यांच्या आठवणीत जिवंत आहे. तिच्या अकाली निधनाने बॉलिवूड आणि मनोरंजन क्षेत्रावरही मोठा आघात बसला, पण पराग त्यागीच्या या पोस्टने चाहत्यांना तिच्या आठवणी पुन्हा उजळल्या. हा व्हिडिओ आणि पोस्ट आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, चाहत्यांनी परागला प्रेम आणि आधार देत, शेफालीच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. या पोस्टमुळे हे स्पष्ट होते की पराग अजूनही शेफालीच्या आठवणींमध्ये हरवलेला आहे आणि तिच्या प्रेमाची खरी खरी ओळख अजूनही कायम आहे.
