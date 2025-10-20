English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शेफालीच्या आत्म्याचा वावर घरात जाणवतोय, पराग त्यागीने सांगितले अचानक कापूर जळतो

Shefalis Spirit : नुकत्याच व्हिडिओत पराग त्यागीने शेफाली जरीवालाचा भूतिया वावर अनुभवल्याची कबुली दिली  

Intern | Updated: Oct 20, 2025, 04:29 PM IST
शेफालीच्या आत्म्याचा वावर घरात जाणवतोय, पराग त्यागीने सांगितले अचानक कापूर जळतो

शेफाली जरीवाल यांचे 27 जून 2025 रोजी निधन झाले. अभिनेत्रीच्या अकस्मात निधनाच्या बातमीने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला होता. तिचे कुटुंब अजूनही या दु:खातून सावरलेले नाही, तर तिचा नवरा पराग त्यागी अजूनही शोकसागरात बुडालेला आहे. पराग त्यागी अनेकदा आपल्या मृत पत्नीची आठवण काढत राहतो. तो तिच्या आठवणीत सोशल मीडियावर पोस्टही शेअर करत असतो. नुकत्याच एका व्हिडिओमध्ये परागने सांगितले की त्याला घरात शेफालीचा वावर जाणवत आहे. एका पॉडकास्टमध्ये त्याने शेफालीबद्दलच्या अनुभवांची सविस्तर माहिती दिली.

Add Zee News as a Preferred Source

घरात अलौकिक हालचालींचा अनुभव

परागने सांगितले की शेफालीच्या मृत्यूनंतर अगदी एक महिन्यापासून त्याला घरात अलौकिक हालचाली जाणवू लागल्या. जेव्हा त्याला या घटना आठवतात, तेव्हा त्याचे हातपाय सुन्न होतात. तो एकट्याने बसून शेफालीच्या फोटोकडे पाहतो आणि विचारतो, 'बाबू, तू मला का सोडून गेलीस?' त्या दरम्यान खोलीत अचानक कापूरचा वास येऊ लागतो. परागने स्पष्ट केले की शेफालीला कापूरचा वास खूप आवडायचा. ती संध्याकाळी दिवा लावताना नेहमी डिफ्यूझरमध्ये कापूर टाकायची. परागला हा वास इतका तीव्र जाणवत होता की, जवळच दिवा जळत असल्यासारखे वाटत होते. खोलीत इतर कुठेही वास नव्हता, आणि तो अनुभवून त्याला अतिशय आनंद झाला.

शरीरावर ऊर्जा आणि केस उडणे

परागने सांगितले की अचानक डोक्यापासून पायापर्यंत एक ऊर्जा जाणवली आणि त्याचे केस वाऱ्याने उडू लागले. त्याने म्हटले की ही भावना शब्दात सांगता येत नाही. परागचा विश्वास आहे की शेफाली अजूनही त्याच्यासोबत आहे आणि तो अनेकदा अशा गोष्टी बोलतो ज्या फक्त शेफालीच बोलायची.

परागचा शेफालीशी अटूट नाता

परागचा असा विश्वास आणि अनुभव दर्शवतो की शेफाली त्याच्या आयुष्यात अजूनही उपस्थित आहे. चाहत्यांनीही या अनुभवावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत, परागच्या भावनांशी सहानुभूती दर्श

FAQ

पराग त्यागीला शेफाली जरीवालाचा वावर का जाणवत आहे?

परागच्या म्हणण्यानुसार, शेफालीच्या मृत्यूनंतर तो घरात अलौकिक हालचाली आणि कापूरचा वास अनुभवत आहे. तो विश्वास ठेवतो की शेफाली अजूनही त्याच्यासोबत आहे.

घरात कोणत्या अलौकिक गोष्टी घडत आहेत?

पराग सांगतो की, खोलीत अचानक कापूरचा तीव्र वास येतो, शरीरात ऊर्जा जाणवते आणि केस वाऱ्याने उडू लागतात. हे अनुभव त्याला शेफालीची उपस्थिती दर्शवतात.

परागने शेफालीबद्दल काय भावना व्यक्त केल्या?

तो शेफालीची आठवण सतत काढतो, तिच्या फोटोकडे पाहतो आणि तिच्या मृत्यूनंतरही तिचा आशीर्वाद आणि उपस्थिती जाणवत असल्याचे सांगतो.

About the Author
Tags:
parag tyagibigg boss 13 shefali jariwala deathghost#bollywoodcelebrity #bollywoodstars #entertainment #entertainmentnews #marathi actress #trending

इतर बातम्या

Aajche Rashi Bhavishya 21 October: लक्ष्मीपूजनादिवशी महालक्...

भविष्य