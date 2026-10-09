'तुम्ही टिळा लावता अन् चिकन खाता', गौतम गुलाटीच्या टिपणीवर शहजाद पूनावाला यांच्यात पेटला वाद!

'राईज अँड फॉल सीझन 2' सध्या मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत आहे. अनेक रिअॅलिटी शोमधील मोठे नावांचा समावेश आहे, या शोच्या दुसऱ्याच दिवशी मोठआ राडा झाला होता. दुसऱ्याच दिवशी शहजाद पुनावाला आणि सिवीत तोमर यांच्यामध्ये हाणामारी झाली होती आणि या हाणामारीमध्ये शहजाद पुनावालाला मारहाण केल्यामुळे सिवीत तोमर यांला शोमधून बाहेर करण्यात आले आहे. आता या शोचा दुसरा आठवडा सुरु आहे यामध्ये अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. पहिल्या आठवड्यानंतर आता दुसऱ्या आठवड्यामध्ये स्पर्धक प्रियंका चहर चौधरीचा फॅाल झाला आणि गौतम गुलाटीला राईझ झाला आहे. आता या शोमध्ये गौतम गुलाटीने शहजाद पुनावालाबद्दल धक्कादायक विधान केले आहे.
'राईज अँड फॉल'मध्ये पेंटहाऊस आणि बेसमेंटमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या माइंड गेम्स आणि रणनीतींनी प्रेक्षकांना प्रभावित केले आहे. भाजपचे माजी प्रवक्ते शहजाद पूनावाला हे देखील या शोमध्ये दिसत आहेत. ते सध्या 'अल्टिमेट रूलर'ची भूमिका साकारत आहेत. मागच्या एपिसोडमध्ये शहजाद आणि गौतम गुलाटी यांच्यात हलकीफुलकी थट्टामस्करी झाली. त्या अभिनेत्याने शहजादच्या चिकन खाण्यावर टिप्पणी केली, ही टिपणी केल्यानंतर दोघांमध्ये कडाक्याचा वाद झाला. शहजादला हे आवडले नाही आणि तो वैतागून निघून गेला. पेंटहाऊसमधील सर्वजण डायनिंग टेबलवर जेवत होते. शहजाद गौतमच्या समोर बसला होता. तो चिकन खात होता.
तेव्हा तो अभिनेता म्हणाला, "देवाचा टिळा लावून तू चिकन खातोस हे विचित्र वाटतं. तू बोनलेस चिकन विकत घ्यायला पाहिजे. हे जरा गमतीशीर वाटतं." यावेळी जेव्हा गौतमने हे विधान केले त्यानंतर स्वरा भास्करने गौतम गुलाटीला थांबवले आणि ती म्हणाली की याच मुद्द्यावरून या घरात पहिले भांडण झाले होते. आता पुन्हा तो मुद्दा उकळुन पुन्हा भांडण सुरु करु नको कारण सर्व काही ठीक आहे. लोकांच्या हृदयात देव असायला हवा. यामुळे शहजादला राग आला आणि त्याने अप्रत्यक्षपणे त्या अभिनेत्यावर टीका केली. गौतमची लोकांना धमकावण्याची पद्धत आणि स्वतःला श्रेष्ठ समजण्याची वृत्ती शहजादला आवडत नाही. आगामी भागांमध्ये ते एकमेकांविरुद्ध उभे राहिले तर चाहत्यांना आश्चर्य वाटणार नाही.