Marathi News
श्रीदेवीसोबतच्या खास सीनसाठी दिग्दर्शकाने झुरळाला पाजली दारू, पुढे जे झालं ते पाहून तुम्ही म्हणाल...

कोणताही दिग्दर्शक त्याच्या चित्रपटातील एखादा सीन चांगला शूट होण्यासाठी नवीन शोध लावत असतो. असाच एक सीन करण्यासाठी एका दिग्दर्शकाने चक्क झुरळाला दारू पाजली होती. 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 13, 2025, 03:09 PM IST
Mr. India : हिंदी चित्रपटसृष्टीत अनेक ब्लॉबस्टर चित्रपटांची निर्मिती झाली आहे. जे एकदा पाहिल्यावर प्रेक्षकांच्या मनात वर्षानुवर्षे कोरले जातात. अशाच चित्रपटांपैकी एक म्हणजे 1987 साली प्रदर्शित झालेला ‘मिस्टर इंडिया’. अनिल कपूर आणि श्रीदेवी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाने केवळ कथा, गाणी आणि पात्रांमुळेच नव्हे तर एका अनोख्या झुरळाच्या ‘अभिनयामुळे’ही भरपूर चर्चा मिळवली.

त्या काळी आजच्या सारखी अॅनिमेशनची सोय नव्हती. तरीही दिग्दर्शक शेखर कपूर यांनी एक खरा झुरळ वापरून चित्रपटातील सीन शूट केला आणि तोही इतक्या हुशारीने की आजही तो किस्सा ऐकून लोक आश्चर्यचकित होतात.

कसा झाला झुरळाचा सीन ‘शूट’?

शेखर कपूर यांनी एका मुलाखतीत हा किस्सा सांगितला. ज्यामध्ये ते म्हणाले की, चित्रपटात एक सीन होता ज्यात झुरळ श्रीदेवीच्या मागे धावताना दिसतो. हा शॉट कसा द्यायचा यावर टीममधले सगळेजण डोके खाजवत होते. तेव्हा चित्रपटाचे सिनेमॅटोग्राफर बाबा आजमी यांनी एक भन्नाट आयडिया दिली. 'झुरळाला थोडीशी दारू पाजूया असं ते म्हणाले. 

शेखर कपूर यांना हा प्रयोग आवडला. त्यांनी झुरळालासमोर थोडी रम ठेवली. काही वेळातच झुरळाने त्यातील काही थेंब प्यायले आणि नशेत तो हलायला लागला. तेव्हा त्याला श्रीदेवीच्या मागे धावायला लावले आणि अपेक्षित शॉट सहज मिळाला. शेखर कपूर यांच्या मते, त्या दिवशी झुरळाला दारू फारच भावली आणि त्याने ‘मनासारखी’ अॅक्टिंग देखील केली.

प्रदर्शित होताच केली प्रचंड कमाई

हा चित्रपट सुमारे 3 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता. मात्र, ‘मिस्टर इंडिया’ने भारतात प्रदर्शित होताच 5 कोटी रुपयांची कमाई केली. तर वर्ल्डवाइड कलेक्शन 10 कोटी रुपयांपर्यंत गेले. 1987 मध्ये हा चित्रपट सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर होता. पहिल्या क्रमांकावर सनी देओल अभिनीत ‘हुकुमत’ होता.

या चित्रपटाची कथा प्रत्यक्षात 1980 सालीच सलीम-जावेद यांनी लिहिली होती आणि ती त्यांनी अमिताभ बच्चन यांना ध्यानात ठेवून तयार केली होती. मात्र, स्क्रीनवर न दिसण्याच्या कारणामुळे अमिताभ यांनी ती भूमिका नाकारली. नंतर बोनी कपूर यांनी ही कथा ऐकून चित्रपट बनवायचे ठरवले आणि अखेर 1987 मध्ये ‘मिस्टर इंडिया’ प्रदर्शित झाला.

FAQ

1. ‘मिस्टर इंडिया’ हा चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?

हा चित्रपट 1987 साली प्रदर्शित झाला.

2. या चित्रपटात कोणत्या अभिनेत्यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या?

या चित्रपटात अनिल कपूर आणि श्रीदेवी यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या.

3. ‘मिस्टर इंडिया’ चित्रपटात झुरळाचा शॉट कसा शूट झाला?

दिग्दर्शक शेखर कपूर यांनी झुरळाला थोडी दारू पाजून नशेत त्याला श्रीदेवीच्या मागे धावायला लावले, ज्यामुळे हा शॉट यशस्वी झाला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे. ...Read More

