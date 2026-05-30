'पाठीत खंजीर खुपसतील', बॉलिवूडच्या टॉक्सिक वातावरणार शेखर सुमनची टिपणी

Shekhar Suman Talk About Bollywood Toxic Peoples: शेखर सुमन सध्या त्यांच्या 'शेखर टुनाईट' या शोमुळे चर्चेत आहेत. या शोमध्ये ते बॉलिवूड सेलिब्रिटींशी संवाद साधतात. नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीत शेखर सुमन यांनी बॉलिवूड सेलिब्रिटींची गुपिते उघड केली आहेत.
शेखर सुमन बॉलिवूडमध्ये आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. नुकतेच त्यांनी बॉलिवूडबद्दल धक्कादायक खुलासे केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, येथील लोकांमध्ये मत्सर भरलेला आहे आणि इंडस्ट्रीतील वातावरण खूप विषारी झाले आहे. त्यांनी बॉलिवूडमधील व्यक्ती आणि सेलिब्रिटींबद्दल इतरही अनेक गोष्टी सांगितल्या. फिल्मफेअरला दिलेल्या नुकत्याच एका मुलाखतीत शेखर सुमन म्हणाले, "बघा, जेव्हा कोणी अपयशी ठरतं, कोणाचा चित्रपट फ्लॉप होतो किंवा लग्न मोडतं, तेव्हा काही लोकांना खूप आनंद होतो. जेव्हा हे लोक इतरांचे यश आणि आनंद पाहतात, तेव्हा त्यांना वाईट वाटते. आपण बॉलिवूडमध्ये अशाच काळात जगत आहोत. आता बॉलिवूडमधील वातावरण अतिशय खराब आहे. इंडस्ट्रीमधील लोकांमध्ये मत्सर भरलेला आहे.
शेखर सुमन आपल्या मुलाखतीत पुढे म्हणतात, "बॉलिवूडमधील लोकांमध्ये खूप मत्सर आहे. ते वरवर एकमेकांना मिठी मारतात पण नंतर पाठीत खंजीर खुपसतात. पुढे जाण्यासाठी हे लोक एकमेकांच्या मृतदेहांवरूनही जातील. हे खूप दुःखद आहे." या परिस्थितीनंतरही, शेखर सुमन यांना बॉलिवूडबद्दल प्रचंड आदर आहे. ते म्हणतात, "आमची इंडस्ट्री टिकून राहिली आहे कारण इथे अजूनही चांगले लोक शिल्लक आहेत. या इंडस्ट्रीने आम्हाला दिलीप कुमार आणि अमिताभ बच्चन यांच्यासारखे स्टार्स दिले आहेत."
शेखर सुमन बहुगुणी कलाकार आहेतय; अभिनयाव्यतिरिक्त त्यांनी सूत्रसंचालन, गायन आणि निर्मिती क्षेत्रातही आपले नशीब आजमावले आहे. 2024 मध्ये शेखर सुमन 'हीरामंडी' या वेब सीरिजमध्ये दिसले होते. ते लवकरच 'द पिरॅमिड स्कीम'मध्ये दिसणार आहेत.
'द पिरॅमिड स्कीम' या मालिकेचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. ट्रेलरमध्ये अशी पात्रे आहेत, जी व्यवसायाच्या माध्यमातून आपली स्वप्ने आणि यश मिळवण्याची आकांक्षा बाळगतात. लक्षाधीश बनण्याच्या मार्गावरील चढ-उतार ट्रेलरमध्ये विनोदी पद्धतीने दाखवण्यात आले आहेत. प्रत्येकाला आयुष्यात कधी ना कधी नेटवर्क मार्केटिंगचा अनुभव येतो. काही जण नाइलाजाने त्यात सामील होतात, तर काही जण त्याच्या ग्लॅमरकडे आकर्षित होतात. अशीच एक कथा 'द पिरॅमिड स्कीम' या मालिकेत पाहायला मिळेल. ट्रेलरमध्ये एक मुलगा आपल्या व्यवसायासाठी वडिलांकडे पैसे मागतो, पण त्याचे वडील पैसे देण्यास नकार देतात. या मुलाव्यतिरिक्त, या मालिकेत एक व्यावसायिक देखील आहे, जो लोकांना नेटवर्क मार्केटिंगचे स्वप्न दाखवतो.