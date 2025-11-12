English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शर्लिन चोप्राचा धक्कादायक खुलासा! Breast Implants काढून टाकण्याचा निर्णय, हॉस्पिटलमधून शेअर केला VIDEO

Sherlyn Chopra removes Breast Implants : लोकप्रिय अभिनेत्री आणि मॉडेल ब्रेस्ट इम्प्लांटमुळे त्रस्त; सध्या चर्चेचा विषय ठरली

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 12, 2025, 03:53 PM IST
शर्लिन चोप्राचा धक्कादायक खुलासा! Breast Implants काढून टाकण्याचा निर्णय, हॉस्पिटलमधून शेअर केला VIDEO

प्रसिद्ध मॉडेल आणि अभिनेत्री शर्लिन चोप्रा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मात्र, यावेळी ती तिच्या चित्रपटांमुळे नव्हे, तर वैयक्तिक आयुष्य आणि आरोग्याशी संबंधित निर्णयामुळे चर्चेत आहे. शर्लिन चोप्राने आजवर हिंदी, तेलुगू आणि तमिळ चित्रपटांमध्ये आपला ठसा उमटवला आहे. २००७ साली ‘रेड स्वस्तिक’ या चित्रपटातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं, तसेच ती ‘बिग बॉस ओटीटी’ या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमध्येही झळकली होती. परंतु सध्या शर्लिन कोणत्याही चित्रपटामुळे नव्हे, तर आरोग्याच्या समस्यांमुळे चर्चेत आली आहे.

शर्लिनचा ब्रेस्ट इम्प्लांटमुळे त्रास, रुग्णालयातून व्हिडिओ शेअर

अभिनेत्रीने सोशल मीडियावरून रुग्णालयातील एक व्हिडिओ शेअर करत ब्रेस्ट इम्प्लांटनंतर तिला होत असलेल्या गंभीर त्रासाबद्दल माहिती दिली आहे. त्या व्हिडिओमध्ये शर्लिन सांगते की, ब्रेस्ट इम्प्लांटनंतर तिला पाठदुखी, मानदुखी आणि छातीत वेदना होऊ लागल्या आहेत. तिच्या म्हणण्यानुसार 'गेल्या काही दिवसांपासून माझ्या आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्या वाढल्या आहेत. डॉक्टरांकडून तपासण्या केल्यानंतर समजले की, माझ्या ब्रेस्ट इम्प्लांट्समुळेच मला पाठीचा आणि शरीरातील वेदनांचा त्रास होत आहे. त्यामुळे मी माझी ऊर्जा, सहनशक्ती आणि सकारात्मकता टिकवण्यासाठी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.'

'आता आयुष्यात कोणताही भार नको' शर्लिन चोप्रा

शर्लिनने पुढे सांगितले की, हा निर्णय घेणं तिच्यासाठी सोपं नव्हतं. पण ती आता नैसर्गिक रूपात जगू इच्छिते. अभिनेत्री म्हणाली, '2023मध्ये मी फिलर्स काढून टाकले होते, जेणेकरून मी नैसर्गिक दिसू शकेन. आता मी ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूव्हल सर्जरी करण्याचं ठरवलं आहे. मला माझ्या शरीरावर कोणताही भार नको आहे. हा निर्णय फिलर्स किंवा सिलिकॉन इम्प्लांट्सविरोधात नाही ही माझी स्वतःची निवड आहे.'

बॉलीवूडमधील सौंदर्यशस्त्रक्रियांचा वाढता ट्रेंड

बॉलिवूडमध्ये अभिनेत्री सुंदर दिसण्यासाठी विविध सौंदर्यशस्त्रक्रिया (cosmetic surgeries) करत असतात. परंतु, या शस्त्रक्रियांचे दुष्परिणामही अनेकदा समोर आले आहेत. शर्लिन चोप्राचा अनुभव हेच दाखवतो की सौंदर्याच्या नावाखाली केलेल्या कृत्रिम बदलांचा शरीरावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.

चाहत्यांची प्रतिक्रिया

शर्लिनच्या या पोस्टनंतर अनेक चाहत्यांनी तिच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. काहींनी तिच्या धैर्याचं कौतुक करत लिहिलं 'तू जे करत आहेस ते स्वतःवर प्रेम करण्याचं खरं उदाहरण आहे.'

