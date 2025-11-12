शर्लिन चोप्राचा धक्कादायक खुलासा! Breast Implants काढून टाकण्याचा निर्णय, हॉस्पिटलमधून शेअर केला VIDEO

प्रसिद्ध मॉडेल आणि अभिनेत्री शर्लिन चोप्रा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मात्र, यावेळी ती तिच्या चित्रपटांमुळे नव्हे, तर वैयक्तिक आयुष्य आणि आरोग्याशी संबंधित निर्णयामुळे चर्चेत आहे. शर्लिन चोप्राने आजवर हिंदी, तेलुगू आणि तमिळ चित्रपटांमध्ये आपला ठसा उमटवला आहे. २००७ साली ‘रेड स्वस्तिक’ या चित्रपटातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं, तसेच ती ‘बिग बॉस ओटीटी’ या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमध्येही झळकली होती. परंतु सध्या शर्लिन कोणत्याही चित्रपटामुळे नव्हे, तर आरोग्याच्या समस्यांमुळे चर्चेत आली आहे.
अभिनेत्रीने सोशल मीडियावरून रुग्णालयातील एक व्हिडिओ शेअर करत ब्रेस्ट इम्प्लांटनंतर तिला होत असलेल्या गंभीर त्रासाबद्दल माहिती दिली आहे. त्या व्हिडिओमध्ये शर्लिन सांगते की, ब्रेस्ट इम्प्लांटनंतर तिला पाठदुखी, मानदुखी आणि छातीत वेदना होऊ लागल्या आहेत. तिच्या म्हणण्यानुसार 'गेल्या काही दिवसांपासून माझ्या आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्या वाढल्या आहेत. डॉक्टरांकडून तपासण्या केल्यानंतर समजले की, माझ्या ब्रेस्ट इम्प्लांट्समुळेच मला पाठीचा आणि शरीरातील वेदनांचा त्रास होत आहे. त्यामुळे मी माझी ऊर्जा, सहनशक्ती आणि सकारात्मकता टिकवण्यासाठी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.'
शर्लिनने पुढे सांगितले की, हा निर्णय घेणं तिच्यासाठी सोपं नव्हतं. पण ती आता नैसर्गिक रूपात जगू इच्छिते. अभिनेत्री म्हणाली, '2023मध्ये मी फिलर्स काढून टाकले होते, जेणेकरून मी नैसर्गिक दिसू शकेन. आता मी ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूव्हल सर्जरी करण्याचं ठरवलं आहे. मला माझ्या शरीरावर कोणताही भार नको आहे. हा निर्णय फिलर्स किंवा सिलिकॉन इम्प्लांट्सविरोधात नाही ही माझी स्वतःची निवड आहे.'
बॉलिवूडमध्ये अभिनेत्री सुंदर दिसण्यासाठी विविध सौंदर्यशस्त्रक्रिया (cosmetic surgeries) करत असतात. परंतु, या शस्त्रक्रियांचे दुष्परिणामही अनेकदा समोर आले आहेत. शर्लिन चोप्राचा अनुभव हेच दाखवतो की सौंदर्याच्या नावाखाली केलेल्या कृत्रिम बदलांचा शरीरावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.
शर्लिनच्या या पोस्टनंतर अनेक चाहत्यांनी तिच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. काहींनी तिच्या धैर्याचं कौतुक करत लिहिलं 'तू जे करत आहेस ते स्वतःवर प्रेम करण्याचं खरं उदाहरण आहे.'
FAQ
शर्लिन चोप्राने ब्रेस्ट इम्प्लांट काढून टाकण्याचा निर्णय का घेतला?
शर्लिनला इम्प्लांटनंतर पाठदुखी, छातीत वेदना आणि आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्या जाणवत होत्या. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतर तिला समजलं की या त्रासाचं मूळ कारण ब्रेस्ट इम्प्लांट्स आहेत, त्यामुळे तिने ते काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.
शर्लिन चोप्राने हा निर्णय कसा जाहीर केला?
शर्लिनने रुग्णालयातूनच एक व्हिडिओ शेअर करत आपल्या चाहत्यांना ही माहिती दिली. त्या व्हिडिओमध्ये ती रुग्णालयाच्या बेडवर दिसली आणि तिने आपल्या आरोग्यविषयी खुलेपणाने बोललं.
चाहत्यांनी शर्लिनच्या या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया दिली?
चाहत्यांनी शर्लिनच्या धैर्याचं आणि प्रामाणिकपणाचं कौतुक केलं. अनेकांनी सोशल मीडियावर तिचं समर्थन करत लिहिलं की तिचा हा निर्णय अनेक महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरेल.