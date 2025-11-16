English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'आता खूप हलकं वाटतंय…', शर्लिन चोप्राने ब्रेस्टमधून हटवले 825 ग्रॅम सिलिकॉन; नवीन लुक पाहून चाहते हैराण

Sherlyn Chopra : शर्लिन चोप्राने तिला होणाऱ्या त्रासामुळे ब्रेस्ट इम्पलांट हटवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर तिने तिचा नवीन लुक शेअर केलाय.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 16, 2025, 03:58 PM IST
'आता खूप हलकं वाटतंय…', शर्लिन चोप्राने ब्रेस्टमधून हटवले 825 ग्रॅम सिलिकॉन; नवीन लुक पाहून चाहते हैराण

Sherlyn Chopra : अभिनेत्री आणि मॉडेल शर्लिन चोप्रा हिने अलीकडेच एक मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. दीर्घकाळ त्रास देणाऱ्या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हटवण्याचा निर्णय घेत तिने पुन्हा नैसर्गिक सौंदर्याला स्वीकारले आहे. सर्जरीनंतर शर्लिनने हॉस्पिटलमधून व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करत हा अनुभव चाहत्यांशी शेअर केला.

Add Zee News as a Preferred Source

शर्लिन चोप्राने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत सांगितलं की तिच्या दोन्ही स्तनांत बसवलेला सिलिकॉन काढण्यात आला आहे. तिने ऑपरेशननंतर सिलिकॉन इम्प्लांटचे फोटोही दाखवले. तिच्या म्हणण्यानुसार 'हे माझे ब्रेस्ट इम्प्लांट आहेत. प्रत्येकाच वजन 825 ग्रॅम होतं. आता खूप हलकं आणि आरामदायी वाटत आहे. तिने पुढे लिहिलं की, 'सिलिकॉन फ्री. आता केअर आणि रिकव्हरीच्या मार्गावर. माझ्या शरीरावरचा हा मोठा भार आता उतरला याचा खूप आनंद आहे.'

'शरीरावर खेळ नको'

शर्लिन चोप्राने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये तिने सांगितले की एका ब्रेस्टमध्ये तब्बल 825 ग्रॅम सिलिकॉन होतं. त्यामुळे तिला मागील काही महिन्यांपासून प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता. तिच्या शरीरात हे इम्प्लांट असल्याने तिला पाठदुखी,  छातीत वेदना, खांद्यात वेदना, श्वास घेण्यास त्रास, छातीत दडपण असा सततचा त्रास होत होता. अनेक वैद्यकीय तपासणीनंतर तिला हे इम्प्लांट हटवण्याचा सल्ला देण्यात आला.

शर्लिनने सांगितलं 'आपल्या शरीराशी खेळू नका. कोणताही अनावश्यक भार आयुष्यात बाळगण्याची गरज नाही. हा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे आणि हाच माझा निर्णय. 

चाहत्यांकडून मिश्र प्रतिसाद

शर्लिनची ही पोस्ट पाहिल्यानंतर अनेकांनी तिचं कौतुक केलं.  काहींनी तिच्या धाडसी निर्णयाचं स्वागत करत लिहिलं की, 'तू खूप हिम्मत दाखवलीस… Proud of you!” तर काहींनी तिची टिंगलही केली. तरीही अनेक चाहत्यांनी तिच्या आरोग्यासाठी केलेल्या या निर्णयाला समर्थनच दिलं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शर्लिनने सांगितलं की 2023 मध्ये तिने चेहऱ्यावरील सर्व फिलर्स हटवले होते. दरम्यान आता, वाढत्या वेदनांमुळे तिने ब्रेस्ट इम्प्लांट काढण्याचा निर्णय घेतला.
तिच्या म्हणण्यानुसार, 'आरोग्यापेक्षा महत्त्वाचं काही नाही. सुंदर दिसण्याच्या नावाखाली मी जे सहन करत होते त्याला आता पूर्णविराम दिला आहे.'

FAQ

1. शर्लिन चोप्राने ब्रेस्ट इम्प्लांट का हटवले?

शर्लिनला अनेक महिन्यांपासून पाठीचा त्रास, छातीत वेदना, खांद्यात दुखणे, छातीत दडपण आणि श्वास घेण्यास त्रास होत होता. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी इम्प्लांट्समुळे हा त्रास होत असल्याचं सांगितलं आणि ते हटवण्याचा सल्ला दिला.

2. तिच्या इम्प्लांट्सचे वजन किती होते?

प्रत्येक ब्रेस्टमध्ये 825 ग्रॅम सिलिकॉन असल्याचं तिने सांगितलं. त्यामुळे शरीरावर अतिरिक्त भार पडत होता.

3. सर्जरीनंतर शर्लिनने काय सांगितलं?

ती म्हणाली, “आता खूप हलकं आणि आरामदायी वाटत आहे. माझ्या शरीरावरचा मोठा भार उतरला.” तिने स्वतःचे इम्प्लांट्सही दाखवत "सिलिकॉन फ्री" असल्याची घोषणा केली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Sherlyn Chopra breast implant surgerySherlyn Chopra breast implant complicationsSherlyn Chopra silicone implants

इतर बातम्या

Aajche Rashi Bhavishya 17 November: सोम प्रदोषामुळे 3 राशीच...

भविष्य