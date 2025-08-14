शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राच्या अडचणीत वाढ, 60 कोटींच्या फसवणुकीप्रकरणी तक्रार दाखल, नेमकं प्रकरण काय?

Shilpa Shetty Raj Kundra: बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध तब्बल 60 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमेची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 2015 ते 2023 दरम्यान व्यवसाय वाढवण्याच्या नावाखाली एका उद्योगपतीची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणी आता मुंबई पोलीस आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरु आहे.
उद्योगपती दीपक कोठारी यांनी शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा विरुद्ध गंभीर आरोप करत तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार, 2015 मध्ये कोठारी यांची भेट एजंट राजेश आर्य यांच्याशी झाली. आर्यने त्यांना शिल्पा आणि राज यांच्या Best Deal TV Pvt. Ltd. या कंपनीबद्दल माहिती दिली. ही कंपनी ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म असून फॅशन, हेल्थ प्रॉडक्ट्सपासून विविध वस्तू विकते असा दावा केला जात होता. त्यावेळी शिल्पा शेट्टीकडे कंपनीतील 87% पेक्षा जास्त शेअर्स होते.
आर्यने कोठारी यांना 12% वार्षिक व्याजदराने 75 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची मागणी केली. मात्र, कराचा बोजा कमी करण्याच्या बहाण्याने कर्जाऐवजी गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देण्यात आला. मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये झालेल्या बैठकीत कोठारींना हमी देण्यात आली की, टॅक्स कमी लागेल. ठराविक व्याज मिळेल. गुंतवणुकीचे पैसे वेळेवर परत केले जातील. या हमीवर विश्वास ठेवून कोठारी यांनी एप्रिल 2015 मध्ये 31.95 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता कंपनीच्या खात्यात ट्रान्सफर केला.
टॅक्सचा प्रश्न न सुटल्याने सप्टेंबर 2015 मध्ये दुसरा करार करण्यात आला. जुलै 2015 ते मार्च 2016 दरम्यान कोठारींनी आणखी 28.54 कोटी रुपये हस्तांतरित केले. एकूण हस्तांतरित रक्कम 60,48,98,700 कोटी रुपये. अतिरिक्त स्टॅम्प ड्युटी 3,19,500. एप्रिल 2016 मध्ये शिल्पा शेट्टीने या रक्कमेची वैयक्तिक हमी दिली होती.
सप्टेंबर 2016 मध्ये शिल्पा शेट्टीने कंपनीच्या डायरेक्टर पदाचा अचानक राजीनामा दिला. काही काळानंतर कंपनीविरुद्ध 1.28 कोटी रुपयांचा दिवाळखोरीचा खटला सुरू असल्याचे समोर आले. ही माहिती कोठारी यांना दिली गेली नव्हती. पैसे परत मागितल्यावर टाळाटाळ करण्यात आली असा गंभीर आरोप कोठारी यांनी केला आहे.
शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांचे वकीलांनी मात्र हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई यांनी या प्रकरणात आधीच निर्णय दिला आहे. EOW ला सर्व कागदपत्रे व पुरावे सादर केले आहेत. वकिलांच्या मते, कोठारींच्या आरोपांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही. या प्रकरणामुळे शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
