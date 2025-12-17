English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा '420' प्रकरणात अडचणीत; स्पष्टीकरण देत म्हणाले, 'आरोप...' Shilpa Shetty and Raj Kundra in '420'; Explaining, said, 'Allegations...'

Shilpa Shetty and Raj Kundra 60 crore fraud Case: बॉलिवूडचे स्टार कपल शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्या कायदेशीर समस्यांमध्ये वाढ झाली.

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 17, 2025, 05:33 PM IST
शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा '420' प्रकरणात अडचणीत; स्पष्टीकरण देत म्हणाले, 'आरोप...' Shilpa Shetty and Raj Kundra in '420'; Explaining, said, 'Allegations...'

बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती उद्योगपती राज कुंद्रा यांच्या कायदेशीर अडचणी सध्या वाढताना दिसत आहेत. त्यांच्या विरोधात ६० कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकीचा आरोप करण्यात आलेला आहे. परंतु या सर्व आरोपांना शिल्पा आणि राज यांनी खोडून काढलं आहे आणि ते फेटाळले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टी यांच्यावर फसवणुकीच्या आरोपांमध्ये एक गंभीर दृषटिकोन आहे. ६० कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याची तक्रार व्यापारी दीपक कोठारी यांनी दाखल केली असून, त्यानुसार या जोडप्याने व्यवसाय वाढवण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले आणि हे पैसे वैयक्तिक कारणांसाठी वापरले गेले. दीपक कोठारी हे लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे संचालक आहेत आणि त्यांच्या तक्रारीवर आधारित हा आरोप करण्यात आले आहे.

राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टी यांनी या आरोपांना पूर्णपणे नाकारले आहे. सोशल मीडियावर एक निवेदन जारी करून राज कुंद्रा यांनी सांगितले की, हे आरोप खोटे आणि हेतुपुरस्सर पसरवले जात आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपांचा आधार कायदेशीर नाही आणि ते गुन्हेगारी स्वरूपात दाखवले जात आहेत. याविषयी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, या प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे.

राज कुंद्रा यांनी म्हटलं की, त्यांनी आणि शिल्पा शेट्टी यांनी या प्रकरणातील तपासाला पूर्णपणे सहकार्य केलं आहे. 'आम्हाला खात्री आहे की न्याय मिळेल आणि आम्ही भारतीय न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास ठेवतो,' असं कुंद्रा यांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटलं आहे. शिल्पा आणि राज यांनी तपास अधिकाऱ्यांसोबत योग्य प्रकारे सहकार्य केलं आहे, हेही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

फसवणुकीचे आरोप मुंबई पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० (फसवणूक) अंतर्गत दाखल केले आहेत. याआधीही कुंद्रा आणि शेट्टी यांच्या विरोधात अनेक आरोप झाले होते, परंतु हे नवीन आरोप जास्त गंभीर मानले जात आहेत. तसेच, या प्रकरणात तपास सुरू असताना, शिल्पा आणि राज यांच्या कुटुंबावर एक ताण आला आहे. या प्रकरणाच्या तपासात आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) चौकशी सुरू केली आहे, आणि ते सध्या या प्रकरणावर अधिक लक्ष देत आहेत.

व्यापारी दीपक कोठारी यांची तक्रार

दीपक कोठारी, जे लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे संचालक आहेत, त्यांच्याच तक्रारीवरून शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. तक्रारीत दावा करण्यात आले आहे की या जोडप्याने व्यवसाय वाढवण्याच्या बहाण्याने ६० कोटी रुपयांची रक्कम घेतली आणि त्याच पैशांचा वापर वैयक्तिक कारणांसाठी केला. कोठारी यांचे म्हणणे आहे की त्यांना या प्रकरणात फसवणूक झाल्याचे वाटते, ज्यामुळे त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.

काय होईल पुढे?

तपासाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे आणि शिल्पा शेट्टी तसेच राज कुंद्रा यांचे भविष्य काय असेल, हे पुढील काळातच स्पष्ट होईल. या प्रकरणामुळे दोघांच्या कारकिर्दीला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे, विशेषत: जेव्हा त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्याशी संबंधित अनेक गोष्टी सार्वजनिक होतात. अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्या वतीने कायदेशीर सल्लागार या प्रकरणाशी संबंधित प्रत्येक छोट्या तपशीलावर लक्ष ठेवून आहेत.

त्याचप्रमाणे, या प्रकरणी सध्या न्यायालयीन सुनावणी सुरू आहे आणि न्याय मिळवण्यासाठी दोघेही कायम चिकाटीने लढतील, असे त्यांनी आपल्या निवेदनातून स्पष्ट केले आहे. या आरोपांचा तपास संपल्यावरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

न्यायालयाची भूमिका

या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून, यावर आगामी सुनावणी होईल. न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी झाल्यानंतरच शेवटी न्याय मिळवण्यास संबंधित सर्व पक्षांना मार्गदर्शन मिळेल. शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्यावरील आरोपांचे कायदेशीर उत्तर या सुनावणीमध्ये मिळण्याची शक्यता आहे.

तपास आणि विश्वास

राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टी यांनी त्यांच्या निवेदनात त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्यासाठी न्यायप्रवृत्त संस्था आणि भारतीय न्यायव्यवस्था सर्वार्थाने महत्त्वाची आहे, आणि ते या प्रकरणी आपल्या निर्दोषतेचा ठाम विश्वास ठेवून आपला बचाव करणार आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
Shilpa shettyAnil Kumarsalman khanakshay kumarShilpa Shetty's top 7 flop movies

इतर बातम्या

अनन्याने दोनदा नजर टाकली, पण आलिया भटने दुर्लक्षच केलं; फिल...

मनोरंजन