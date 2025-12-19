माझंच नाव का? शिल्पा शेट्टीच्या घरावर आयकर विभागाचा छापा, अभिनेत्रीने सोडलं मौन

Shilpa Shetty Reaction: बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा सध्या 60 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणूक प्रकरणामुळे मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. या प्रकरणात जवळपास दररोज नवे खुलासे समोर येत असून, त्यामुळे हे सेलिब्रिटी कपल सतत चर्चेत आहे. आता या वादाला आणखी एक नवे वळण मिळाले असून, शिल्पा–राज यांच्या बॅस्टियन रेस्टॉरंटशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
गुरुवारी इनकम टॅक्स विभागाने शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी छापेमारी केली. ही कारवाई बॅस्टियन रेस्टॉरंटशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि कथित कर अनियमिततेच्या तपासाचा भाग असल्याचे सांगितले जात आहे. या छापेमारीनंतर सोशल मीडियावर आणि माध्यमांमध्ये विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर अखेर शिल्पा शेट्टीने मौन सोडले असून, तिने एक अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. निवेदनात शिल्पाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, 'या प्रकरणाशी माझे नाव जोडण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे निराधार आहे. संबंधित कंपनीसोबत माझा संबंध केवळ स्वतंत्र संचालक म्हणून आहे. कंपनीच्या ऑपरेशन्स, फायनान्स, निर्णय प्रक्रिया किंवा कोणत्याही प्रकारच्या साइनिंग अथॉरिटीत माझी कोणतीही भूमिका नाही.'
शिल्पाने पुढे सांगितले की, इतर अनेक सेलिब्रिटीप्रमाणे तिनेही एका ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील काही प्रॉडक्ट्सचे प्रोफेशनल एंडोर्समेंट केले होते. त्यासाठी मिळणारे मानधन अजूनही थकित असल्याचा दावाही तिने केला आहे.
शिल्पा शेट्टीने आपल्या निवेदनात आणखी एक महत्त्वाचा खुलासा करत म्हटले की, 'आम्ही कुटुंब म्हणून त्या कंपनीला सुमारे 20 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. मात्र ती रक्कम आजपर्यंत आम्हाला परत मिळालेली नाही'.
शिल्पाने तिच्यावर लादल्या जात असलेल्या आरोपांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, 'सुमारे नऊ वर्षांनंतर कोणत्याही ठोस कारणांशिवाय माझ्यावर गुन्हेगारी जबाबदारी टाकण्याचा प्रयत्न कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा आहे आणि स्थापित कायदेशीर तत्त्वांच्या विरोधात आहे. तिच्या मते, अशा प्रकारे तिचे नाव विनाकारण प्रकरणात ओढले जात असून, यामुळे तिची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
FAQ
शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा सध्या कोणत्या प्रकरणामुळे चर्चेत आहेत?
शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा हे 60 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणूक प्रकरणामुळे चर्चेत आहेत. या प्रकरणात बॅस्टियन रेस्टॉरंटशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
इनकम टॅक्स विभागाने कारवाई का केली?
बॅस्टियन रेस्टॉरंटशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि कथित कर अनियमिततेच्या तपासासाठी इनकम टॅक्स विभागाने शिल्पा शेट्टी व राज कुंद्रा यांच्या मुंबईतील घरावर छापेमारी केली.
या प्रकरणावर शिल्पा शेट्टीने काय प्रतिक्रिया दिली आहे?
शिल्पा शेट्टीने अधिकृत निवेदन जारी करत सांगितले की, या प्रकरणाशी तिचे नाव जोडणे पूर्णपणे निराधार आहे आणि कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजात तिची कोणतीही भूमिका नाही.