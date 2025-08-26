English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शिल्पा शेट्टीने मोडली 22 वर्षांची परंपरा ! काय आहे खरं कारण ?

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या घरातील गणेशोत्सव नेहमीच खास ठरतो. दरवर्षी तिच्या घरी बाप्पाचे आगमन मोठ्या उत्साहात साजरे केले जाते. मात्र यंदा शिल्पा शेट्टीच्या घरी गणपती बसवले जाणार नाहीत. स्वतः शिल्पानेच या निर्णयामागचं कारण स्पष्ट केलं असून, तिच्या चाहत्यांमध्ये याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.  

Intern | Updated: Aug 26, 2025, 12:36 PM IST
शिल्पा शेट्टीने मोडली 22 वर्षांची परंपरा ! काय आहे खरं कारण ?

बॉलिवूडमध्ये गणेशोत्सवाचं वेगळंच महत्त्व आहे. अनेक सेलिब्रेटी आपल्या घरात बाप्पाचं स्वागत करून हा सण साजरा करतात. त्यांच्या उत्सवाकडे चाहते, मीडियामन आणि पापाराझी नेहमीच लक्ष ठेवून असतात. त्यात अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या घरचा गणपती उत्सव नेहमीच विशेष ठरतो.

शिल्पाच्या घरचा गणेशोत्सव का खास?

शिल्पा शेट्टीने 22 वर्षांपूर्वी आपल्या घरी प्रथमच बाप्पा आणला. तेव्हापासून दरवर्षी ती मोठ्या थाटामाटात गणेशोत्सव साजरा करत आली आहे. शिल्पाच्या घरी बाप्पा बसल्यावर ते फक्त सेलिब्रेशन नसतं, तर एक ग्लॅमरस फेस्टिव्हल असतो. तिच्या घरचा गणेशोत्सव म्हणजे लाईमलाईट, सेलिब्रिटी गेस्ट्स, डान्स, गाणी आणि एक वेगळाच जल्लोष.
चाहते तिच्या घरासमोर दर्शनासाठी गर्दी करतात, तर पापाराझींसाठीही तिच्या घराचा उत्सव खास असतो. शिल्पा दरवर्षी गणपतीमध्ये कोणत्या नव्या पारंपरिक लुकमध्ये दिसेल याची चर्चा सोशल मीडियावर होते.पण यंदा बाप्पाचं आगमन नाही. मात्र, या वर्षी चाहत्यांना धक्का बसणार आहे. शिल्पा शेट्टीने स्वतःच सोशल मीडियावर जाहीर केलं की यंदा तिच्या घरी गणपती बसणार नाही. तिच्या या निर्णयामागे अतिशय भावनिक कारण आहे.

इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत तिनं लिहिलं –
'प्रिय मित्रांनो, अत्यंत दुःखाने आम्हाला सांगावं लागतंय की कुटुंबातील एका प्रिय व्यक्तीच्या निधनामुळे आम्ही या वर्षी गणपती उत्सव साजरा करणार नाही. परंपरेनुसार आम्ही 13 दिवसांचा शोक पाळणार आहोत आणि कोणतेही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जाणार नाहीत. या कठीण प्रसंगी तुमच्या सहानुभूती आणि प्रार्थनांची गरज आहे.' या पोस्टनंतर तिच्या चाहत्यांनी तिला आणि तिच्या कुटुंबाला धीर देणारे मेसेज पाठवले. अनेकांनी कमेंट करत तिच्यासोबत संवेदना व्यक्त केल्या.

गेल्या वर्षी फ्रॅक्चर असूनही स्वागत

गेल्या वर्षी शिल्पा शेट्टीच्या पायाला सेटवर अपघातात फ्रॅक्चर झालं होतं. तरीदेखील तिनं बाप्पाचं मोठ्या धूमधडाक्यात स्वागत केलं होतं. तिच्या जिद्दीमुळे आणि भक्तीमुळे चाहते भारावून गेले होते. त्यामुळे यंदा ती काय नवं करणार याची उत्सुकता अधिक होती. पण आता जवळच्या व्यक्तीच्या निधनामुळे या परंपरेत खंड पडणार आहे. 22 वर्षांची परंपरा थांबली

शिल्पाच्या घरात गेले 22 वर्षे सलग गणपती उत्सव साजरा होत आहे. इतक्या दीर्घ परंपरेनंतर पहिल्यांदाच बाप्पाचं आगमन होणार नाही. तिच्या या निर्णयामुळे चाहते भावुक झाले आहेत.

वर्कफ्रंटवर शिल्पा आणि राज

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी शेवटची सुखी या चित्रपटात दिसली होती, ज्यात तिने एका 38 वर्षीय पंजाबी गृहिणीची भूमिका साकारली होती. हा रोल प्रेक्षकांनी पसंत केला होता. दुसरीकडे तिचा पती राज कुंद्रा सध्या मेहेर या त्याच्या आगामी चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहे.

 

FAQ 

यंदा शिल्पा शेट्टीच्या घरी गणपती का बसणार नाहीत?

 शिल्पा शेट्टीने सोशल मीडियावर सांगितलं की कुटुंबातील एका जवळच्या व्यक्तीच्या निधनामुळे यंदा त्यांच्या घरी गणपती बसवले जाणार नाहीत. परंपरेनुसार ते 13 दिवसांचा शोक पाळत आहेत.

शिल्पा शेट्टीने गणपती उत्सव किती वर्षांपासून साजरा केला आहे?

शिल्पा शेट्टीने 22 वर्षांपूर्वी प्रथमच घरी गणपती बसवले होते आणि तेव्हापासून दरवर्षी मोठ्या उत्साहात हा उत्सव साजरा करत आली आहे.

गेल्या वर्षी शिल्पा शेट्टीने गणपतीचं स्वागत कसं केलं होतं?

गेल्या वर्षी तिच्या पायाला फ्रॅक्चर असूनही तिनं मोठ्या धूमधडाक्यात बाप्पाचं स्वागत केलं होतं, ज्यामुळे तिच्या भक्ती आणि जिद्दीचं कौतुक झालं होतं.

About the Author
Tags:
ganeshutsavganpati10 day Ganpatishilpashettytrendingnews

इतर बातम्या

'तो अजूनही...', इंग्लंडचा जो रुट आपल्या World Rec...

स्पोर्ट्स