एकदम कडक, स्टेप टू स्टेप, 'धुरंधर'मधील अक्षय खन्नाच्या हुकस्टेपवर शिल्पा शेट्टी थिरकली, Video तुफान व्हायरल

Shilpa Shetty : आदित्य धर दिग्दर्शित ‘धुरंधर’ हा चित्रपट आपल्या नावाप्रमाणेच बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः धुरळा उडवत आहे. रिलीजपासूनच प्रेक्षकांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळणाऱ्या या चित्रपटाने कमाईच्या बाबतीत नवनवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. सुमारे 280 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या ‘धुरंधर’ने आतापर्यंत 800 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडत ऐतिहासिक यश मिळवले आहे.
चित्रपटाची दमदार कथा, देशभक्तीचा प्रभावी आशय आणि कलाकारांच्या अभिनयामुळे ‘धुरंधर’ सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे. विशेषतः अक्षय खन्ना साकारत असलेला ‘रहमान डकैत’ ही भूमिका प्रचंड लोकप्रिय ठरत असून त्याचा हुक-स्टेप सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहे.
बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हिनेही ‘धुरंधर’चे भरभरून कौतुक केले आहे. तिने आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला असून या व्हिडिओमध्ये ती अक्षय खन्नाच्या ‘रहमान डकैत’च्या हुक-स्टेपची नक्कल करताना दिसत आहे.
या व्हिडिओसोबत दिलेल्या कॅप्शनमध्ये शिल्पाने लिहिले आहे, 'फॅन तर मिळाला नाही, पण मी स्वतः फॅन झाले आहे त्यामुळे हा ट्रेंड करणं आवश्यक होतं. रणवीर सिंग, तुमचा टाइम आला आहे. अंडरप्लेड असूनही तुमचा अभिनय एकदम परफेक्ट आहे.'
यासोबतच तिने अक्षय खन्नाच्या अभिनयाचेही विशेष कौतुक करताना म्हटले, 'अक्षय खन्नाचा ओजी ओरा कमाल आहे.' आर. माधवन आणि संजय दत्त यांच्या भूमिकांचाही तिने उल्लेख करत, 'या भूमिका यांच्यापेक्षा कोणीच चांगल्या प्रकारे साकारू शकले नसते. संजय दत्त नेहमीप्रमाणे रॉकस्टारच दिसले' असे शिल्पा शेट्टीने म्हटले.
शिल्पा शेट्टीने चित्रपटाच्या कास्टिंग टीमचे विशेष कौतुक करत त्याचे श्रेय कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबडा यांना दिले. तसेच चित्रपटाचा बॅकग्राउंड स्कोर आणि संगीत जबरदस्त असून गाणी तिच्या प्लेलिस्टमध्ये सामील झाल्याचे तिने नमूद केले.
दिग्दर्शक आदित्य धर यांच्याबाबत बोलताना शिल्पाने त्यांना 'खरा व्हिजनरी' असे संबोधले. 'खूप काळानंतर इतका प्रभावी देशभक्तीवर आधारित चित्रपट पाहायला मिळाला आहे. ‘धुरंधर’च्या संपूर्ण टीमला सलाम' असे म्हणत तिने संपूर्ण टीमचे अभिनंदन केले.
एकंदरीत, सामान्य प्रेक्षकांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत सर्वांकडून मिळणाऱ्या सकारात्मक प्रतिक्रियांमुळे ‘धुरंधर’ हा सध्या 2025 मधील सर्वात मोठ्या ब्लॉकबस्टरपैकी एक ठरत आहे.