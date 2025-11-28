English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ऐश्वर्या राय आणि अभिषेकनंतर आता बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने देखील व्यक्तिमत्व संरक्षण हक्कांसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण?    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 28, 2025, 10:28 PM IST
ऐश्वर्या–अभिषेकनंतर शिल्पा शेट्टीची हायकोर्टात धाव; व्यक्तिमत्व संरक्षणाचा मुद्दा गंभीर

Shilpa Shetty : गेल्या काही दिवसांपासून बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा हे सोशल मीडियावर खूपच चर्चेत आहेत. अशातच आता ऐश्वर्या रायनंतर शिल्पा शेट्टीने देखील व्यक्तिमत्व संरक्षण हक्कांसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

काही वेबसाईट्स आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स तिच्या परवानगीशिवाय तिच्या फोटोंचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करत असल्याचा गंभीर आरोप शिल्पा शेट्टीने केला आहे. यामध्ये अनेकांनी तिचे फोटो मार्फ्ड करून तर काहींनी तिचे फोटो वापरून आपले प्रोडक्ट्स प्रमोट करत असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणात तब्बल 27 आरोपींना ‘जॉन डो’ म्हणून सामील करण्यात आले आहे.

शिल्पा शेट्टीने दाखल केली याचिका

मिळालेल्या माहितीनुसार, या 27 आरोपींनी अभिनेत्रीच्या व्यक्तिमत्त्वाचा व्यावसायिक गैरवापर केला आहे. या संदर्भात शिल्पा शेट्टीचे वकिल सना रईस यांनी सांगितले की,  शिल्पा शेट्टीने अनेक वर्षांच्या मेहनतीने आपली ओळख निर्माण केली आहे. कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कंपनीला तिच्या परवानगीशिवाय तिचा फोटो व्यावसायिक वापर करण्याचा अधिकार नाही. अशा कृतींमुळे कलाकाराच्या प्रतिष्ठेला धोका पोहोचतो. त्यामुळे या गैरकृत्यांना थांबवण्यासाठी आणि दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी म्हणून आम्ही कोर्टात अर्ज केला आहे असं त्या म्हणाल्या. 

शिकायतनुसार, काही वेबसाईट्स शिल्पा शेट्टीचा फोटो एडिट करून, बदल करून, तिला चुकीच्या संदर्भात दाखवत आहेत. तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा, प्रतिमेचा आणि लोकप्रियतेचा गैरफायदा घेत तिच्या नावावर वेगवेगळ्या भुलवणाऱ्या जाहिराती केल्या जात आहेत.

शिल्पा-राज कुंद्रा पुन्हा चर्चेत, 60 कोटींची फसवणूक

शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा हे देखील सध्या 60 कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणामुळे चर्चेत आहेत. या प्रकरणातही शिल्पा शेट्टीने बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे आणि पोलिसांनी चार्जशीट दाखल करू नये अशी मागणी केली आहे.

शिकायतकर्त्याचा आरोप आहे की, शिल्पा-राज यांनी कंपनीत पैसे गुंतवणाऱ्या व्यक्तींची रक्कम कंपनीच्या कामासाठी न वापरता, वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरली. कोर्टाने या दाम्पत्याला देशाबाहेर जाण्यास मज्जाव केला आहे आणि त्यांचे पासपोर्टदेखील जप्त करण्यात आले आहेत.

FAQ

1. शिल्पा शेट्टीने कोर्टात याचिका का दाखल केली?

शिल्पा शेट्टीने बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली कारण काही वेबसाईट्स आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स तिची परवानगी न घेता तिचे फोटो, प्रतिमा आणि व्यक्तिमत्त्व व्यावसायिक फायद्यासाठी वापरत होते. काहींनी तिचे फोटो मार्फ्ड करून चुकीच्या संदर्भातही वापरले.

2. ‘जॉन डो’ म्हणून नेमके कोणाला सामील केले आहे?

या प्रकरणात 27 आरोपींना जॉन डो म्हणून सामील करण्यात आले आहे. 'जॉन डो’ म्हणजे अशी व्यक्ती किंवा संस्था ज्यांची खरी ओळख माहिती नसते किंवा उघड झालेली नसते, पण त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक असते.

3. शिल्पाच्या वकिल सना रईस यांनी काय म्हटले?

त्या म्हणाल्या की, शिल्पाने अनेक वर्षे मेहनत करून व्यक्तिमत्व आणि प्रतिष्ठा निर्माण केली आहे. कोणालाही तिच्या परवानगीशिवाय तिची प्रतिमा वापरण्याचा अधिकार नाही. या कृतीमुळे तिचा सन्मान दुखावला जात असल्याने दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

