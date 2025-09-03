English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिल्पा शेट्टीने 60 कोटींच्या फसवणुकीच्या आरोपांनंतर घेतला मोठा निर्णय, बंद केलं प्रसिद्ध रेस्टॉरंट

Shilpa Shetty :  पुन्हा एकदा शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. उद्योगपती दीपक कोठारी यांनी त्यांच्यावर 60 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप केलाय.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 3, 2025, 03:42 PM IST
शिल्पा शेट्टीने 60 कोटींच्या फसवणुकीच्या आरोपांनंतर घेतला मोठा निर्णय, बंद केलं प्रसिद्ध रेस्टॉरंट

Shilpa Shetty : बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने तिचे सुप्रसिद्ध रेस्टॉरंट बास्टियन बांद्रा बंद होत असल्याची घोषणा केली आहे. शिल्पाने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत ही माहिती दिली.

तिने पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, 'या गुरुवारी एका युगाचा अंत होत आहे. कारण आम्ही मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित ठिकाणांपैकी एक बास्टियन बांद्राला अलविदा करत आहोत. या ठिकाणाने आम्हाला असंख्य आठवणी, अविस्मरणीय रात्री आणि शहराच्या नाईटलाइफला आकार देणारे क्षण दिले. आता हे ठिकाण आपल्या शेवटच्या सलामासाठी सज्ज झाले आहे असं तिने म्हटले आहे. 

बास्टियन एट द टॉप सुरूच राहणार

शिल्पाने पुढे सांगितले की, मुंबईतील तिचे दुसरे रेस्टॉरंट बास्टियन एट द टॉप सुरू राहील. या लोकप्रिय जागेचा मान राखण्यासाठी आम्ही आमच्या जवळच्या ग्राहकांसाठी एक खास संध्याकाळ आयोजित केली आहे. ही रात्र जुन्या आठवणी, ऊर्जा आणि जादूने भरलेली असेल. बास्टियन बांद्राला अलविदा करत असलो तरी आमचा गुरुवार रात्रीचा आर्केन अफेअर पुढील आठवड्यापासून बास्टियन एट द टॉप येथेच सुरू राहील आणि नव्या अनुभवांसह या वारशाला पुढे नेईल असं शिल्पाने सांगितले. 

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बास्टियन बांद्रा हे मुंबईतील सेलिब्रिटींचे आवडते हँगआऊट स्पॉट मानले जात होते. पापाराझी कलाकारांची एक झलक टिपण्यासाठी कायम या रेस्टॉरंटच्या बाहेर थांबत असत.

फसवणुकीच्या आरोपांमध्ये अडकले शिल्पा-राज

याच दरम्यान शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा पुन्हा एकदा वादात अडकले आहेत. लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडचे डायरेक्टर व बिझनेसमन दीपक कोठारी यांनी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्यावर तब्बल 60 कोटींच्या फसवणुकीचा गंभीर आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बास्टियन बांद्रा बंद करण्याचा निर्णय अधिक चर्चेत आला आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

