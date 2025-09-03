शिल्पा शेट्टीने 60 कोटींच्या फसवणुकीच्या आरोपांनंतर घेतला मोठा निर्णय, बंद केलं प्रसिद्ध रेस्टॉरंट

Shilpa Shetty : बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने तिचे सुप्रसिद्ध रेस्टॉरंट बास्टियन बांद्रा बंद होत असल्याची घोषणा केली आहे. शिल्पाने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत ही माहिती दिली.
तिने पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, 'या गुरुवारी एका युगाचा अंत होत आहे. कारण आम्ही मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित ठिकाणांपैकी एक बास्टियन बांद्राला अलविदा करत आहोत. या ठिकाणाने आम्हाला असंख्य आठवणी, अविस्मरणीय रात्री आणि शहराच्या नाईटलाइफला आकार देणारे क्षण दिले. आता हे ठिकाण आपल्या शेवटच्या सलामासाठी सज्ज झाले आहे असं तिने म्हटले आहे.
शिल्पाने पुढे सांगितले की, मुंबईतील तिचे दुसरे रेस्टॉरंट बास्टियन एट द टॉप सुरू राहील. या लोकप्रिय जागेचा मान राखण्यासाठी आम्ही आमच्या जवळच्या ग्राहकांसाठी एक खास संध्याकाळ आयोजित केली आहे. ही रात्र जुन्या आठवणी, ऊर्जा आणि जादूने भरलेली असेल. बास्टियन बांद्राला अलविदा करत असलो तरी आमचा गुरुवार रात्रीचा आर्केन अफेअर पुढील आठवड्यापासून बास्टियन एट द टॉप येथेच सुरू राहील आणि नव्या अनुभवांसह या वारशाला पुढे नेईल असं शिल्पाने सांगितले.
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बास्टियन बांद्रा हे मुंबईतील सेलिब्रिटींचे आवडते हँगआऊट स्पॉट मानले जात होते. पापाराझी कलाकारांची एक झलक टिपण्यासाठी कायम या रेस्टॉरंटच्या बाहेर थांबत असत.
याच दरम्यान शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा पुन्हा एकदा वादात अडकले आहेत. लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडचे डायरेक्टर व बिझनेसमन दीपक कोठारी यांनी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्यावर तब्बल 60 कोटींच्या फसवणुकीचा गंभीर आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बास्टियन बांद्रा बंद करण्याचा निर्णय अधिक चर्चेत आला आहे.
FAQ
1. शिल्पा शेट्टीने बास्टियन बांद्रा रेस्टॉरंट बंद होत असल्याची घोषणा कधी आणि कशी केली?
शिल्पा शेट्टीने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत बास्टियन बांद्रा रेस्टॉरंट बंद होत असल्याची माहिती दिली. तिने लिहिले, “या गुरुवारी एका युगाचा अंत होत आहे. कारण आम्ही मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित ठिकाणांपैकी एक बास्टियन बांद्राला अलविदा करत आहोत. या ठिकाणाने आम्हाला असंख्य आठवणी, अविस्मरणीय रात्री आणि शहराच्या नाईटलाइफला आकार देणारे क्षण दिले. आता हे ठिकाण आपल्या शेवटच्या सलामासाठी सज्ज झाले आहे.” तिने पुढे सांगितले की, 4 सप्टेंबर 2025 रोजी रेस्टॉरंटचा शेवटचा दिवस असेल, आणि त्यादिवशी एक खास संध्याकाळ आयोजित केली जाईल.
2. बास्टियन बांद्रा रेस्टॉरंटबद्दल काय खास आहे?
बास्टियन बांद्रा हे मुंबईतील एक सुप्रसिद्ध रेस्टॉरंट आहे. येथील सीफूड-केंद्रित मेन्यू, कलात्मक सजावट, आणि मल्टि-लेव्हल इंटिरिअर यामुळे हे रेस्टॉरंट सेलिब्रिटी आणि उच्चभ्रू व्यक्तींचे आवडते ठिकाण बनले. येथे आयोजित ‘आर्केन अफेअर’ नावाचा गुरुवार रात्रीचा कार्यक्रम विशेष लोकप्रिय होता.
3. बास्टियन बांद्रा बंद झाल्यावर बास्टियन ब्रँडचे भवितव्य काय आहे?
शिल्पा शेट्टीने स्पष्ट केले की, बास्टियन बांद्रा बंद होत असले तरी बास्टियन ब्रँड पूर्णपणे संपणार नाही. मुंबईतील दादर वेस्ट येथील कोहिनूर स्क्वेअर इमारतीच्या 48व्या मजल्यावर असलेले ‘बास्टियन एट द टॉप’ हे रेस्टॉरंट सुरू राहील.