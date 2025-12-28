English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शिल्पा शेट्टीच्या डीपफेकमुळे वाद; कोर्टाने दिला गंभीर आदेश

Shilpa Shetty : शिल्पा शेट्टीच्या वतीने न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला गेला की तातडीच्या हस्तक्षेपाची गरज आहे, कारण बनावट अश्लील फोटोमुळे त्यांची प्रतिष्ठा धोक्यात आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 28, 2025, 12:36 PM IST
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने एआय-जनरेटेड आणि मॉर्फ केलेले फोटो व व्हिडीओ ऑनलाइन वापरून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शिल्पा यांनी याचिकेत नमूद केले की, तिच्या परवानगीशिवाय तयार करण्यात आलेले हे डीपफेक फोटो आणि व्हिडीओ अत्यंत त्रासदायक व धक्कादायक आहेत आणि तिच्या प्रतिष्ठेला गंभीर हानी पोहोचवतात.

या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायालयाने निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की हे डीपफेक फोटो आणि व्हिडीओ अस्वीकार्य आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून हे तात्काळ हटवण्याचे व काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे शिल्पाला मोठा दिलासा मिळाला आहे आणि तिच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित झाले आहे.

न्यायालयाने असेही म्हटले की कोणत्याही व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर परिणाम करणारे अशा प्रकारचे फोटो किंवा व्हिडीओ अपलोड केले जाऊ नयेत. न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांनी सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, कोणत्याही व्यक्तीचे, विशेषतः महिलांचे अशा प्रकारे चित्रण होऊ नये, जे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते.

शिल्पाने याशिवाय न्यायालयात असा आरोप केला की, तिच्या परवानगीशिवाय फोटो मॉर्फ करण्यासाठी आणि इतर कंटेंट तयार करण्यासाठी एआय टूल्स वापरले गेले आणि तिचा आवाजही क्लोन केला गेला आहे. तिने न्यायालयाला विनंती केली की, अशा प्रकारचे कंटेंट तयार करणाऱ्या सर्व वेबसाइट्सवर मनाई आदेश दिला जावा आणि तिचे नाव, आवाज किंवा फोटो परवानगीशिवाय वापरण्यापासून रोखले जावे.

शिल्पा शेट्टीने यापूर्वी अनेकदा म्हटले आहे की, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर तिच्या प्रतिमेशी छेडछाड होत असल्यास ती स्वतःच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी कधीही कदम उचलायला मागेपुढे पाहणार नाही. त्यांनी न्यायालयात हे स्पष्ट केले की अशा प्रकारच्या डीपफेक कंटेंटमुळे फक्त तिच्या प्रतिमेला नाही तर तिच्या करिअरवरही धोका निर्माण होतो.

शिल्पा 2023 मध्ये ‘सुखी’ या चित्रपटात झळकली होती, जिथे तिने मुख्य भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फारसा यशस्वी झाला नाही. मात्र, 2026 मध्ये ती कन्नड चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात शिल्पासोबत ध्रुव सर्जा, संजय दत्त, रेशमा नानैया, जिशू सेनगुप्ता आणि नोरा फतेही यांच्याही भूमिका आहेत.

शिल्पाच्या या निर्णयामुळे डिजिटल माध्यमांमध्ये व्यक्तिमत्त्वाचे अधिकार, गोपनीयता आणि नैतिक मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. न्यायालयाचा हा आदेश इतर कलाकारांसाठीही उदाहरण ठरेल, जे आपल्या प्रतिमेशी छेडछाड होत असल्यास न्यायालयीन संरक्षणासाठी पुढे येऊ इच्छितात.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

