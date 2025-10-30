English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sudhir Dalvi : 'शिर्डी के साईबाबा' फेम अभिनेते सुधीर दळवी यांची प्रकृती गंभीर, 15 लाखांच्या मदतीची गरज

Sudhir Dalvi Hospitalized:"साई बाबा ऑफ शिर्डी" फेम सुधीर दळवी 86 हे मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयात गंभीर आजारी आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 30, 2025, 03:36 PM IST
Sudhir Dalvi : 'शिर्डी के साईबाबा' फेम अभिनेते सुधीर दळवी यांची प्रकृती गंभीर, 15 लाखांच्या मदतीची गरज

Actor Sudhir Dalvi Health Update: मनोज कुमार यांच्या क्लासिक चित्रपट 1977 साली "साई बाबा ऑफ शिर्डी" मध्ये साई बाबांची प्रतिष्ठित भूमिका साकारणारा अभिनेता सुधीर दळवी सध्या गंभीर स्थितीत आहे. 86 वर्षीय अभिनेत्याला 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सुधीर दळवी हे सेप्सिसने ग्रस्त असून हा एक जीवघेणा संसर्ग आहे. आजाराची तीव्रता आणि उपचारांचा वाढता खर्च पाहता, त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यामुळे ते चाहते आणि उद्योगातील व्यक्तींकडे मदतीसाठी आवाहन करत आहेत.

कुटुंबाने सुधीर दळवी यांच्या उपचारासाठी आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. अहवालांनुसार, सुधीर दळवी यांच्या उपचाराचा खर्च आधीच 10 लाखांपेक्षा जास्त झाला आहे आणि कुटुंब हे वाढत्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. डॉक्टरांचा अंदाज आहे की एकूण खर्च १५ लाखांपर्यंत पोहोचू शकतो. परिणामी, कुटुंबाने माध्यमांद्वारे दळवी यांच्या चाहत्यांना आणि चित्रपट उद्योगातील सदस्यांना आर्थिक मदतीसाठी आवाहन केले आहे.

रिद्धिमा कपूर साहनी पुढे आली

रणबीर कपूरची बहीण रिद्धिमा कपूर साहनी सुधीर दळवीच्या कुटुंबाची विनंती ऐकल्यानंतर लगेच मदतीसाठी पुढे आली. खरं तर, पापाराझी पेज व्हायरल भयानी यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर त्यांच्या रुग्णालयात दाखल झाल्याची आणि कुटुंबाने आर्थिक मदतीची विनंती केल्याची बातमी पोस्ट केली. ऋषी कपूर यांच्या बिघडत्या प्रकृतीची बातमी पसरताच त्यांची मुलगी रिद्धिमा तात्काळ मदतीसाठी पुढे आली. तिने व्हायरल भयानी यांच्या पोस्टवर कमेंट करत लिहिले, "हे झाले, तुम्ही लवकर बरे व्हा." ही कमेंट पाहून लोकांनी रिद्धिमाला ट्रोल करायला सुरुवात केली. काही वापरकर्त्यांनी लिहिले की तिला येथेही फुटेज हवे आहे, तर काहींनी म्हटले की तिने गुप्तपणे मदत करावी. रिद्धिमा यांनी या लोकांना उत्तर देताना लिहिले की, "आयुष्यात प्रत्येक गोष्ट शोमनशिपबद्दल नसते. गरजू व्यक्तीला तुमच्या क्षमतेनुसार मदत करणे हा सर्वात मोठा आशीर्वाद आहे."

सुधीर दळवी कोण आहेत?

'साई बाबा' या भूमिकेतून देशभर लोकप्रियता मिळवल्यानंतर, सुधीर दळवी रामानंद सागर यांच्या लोकप्रिय टीव्ही शो 'रामायण' मध्ये गुरु वशिष्ठची भूमिका साकारताना दिसले. ते इतर अनेक लोकप्रिय टीव्ही शो आणि चित्रपटांमध्येही दिसले. सुधीर दळवी "बुनियाद," "क्यूंकी सास भी कभी बहू थी," आणि "जुनून" सारख्या शोमध्ये दिसले आहेत. ते श्याम बेनेगल यांच्या "भारत एक खोज" या चित्रपटातही दिसले होते. तो शेवटचा 2006 मध्ये आलेल्या ‘वो हुए ना हमारे’ या चित्रपटात दिसला होता.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. 

