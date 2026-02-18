English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शिवजयंती विशेष 'कमळी'चा विशेष भाग; रायगडावर ऐतिहासिक सफर अनुभवण्याची संधी

शिवजयंतीचे औचित्य साधत ‘कमळी’ मालिकेच्या टीमने ऐतिहासिक रायगड किल्ला येथे आयोजित केलेली अभ्यास सहल प्रेक्षकांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त साकारण्यात आलेल्या या विशेष भागांमधून इतिहास, मूल्ये आणि सामाजिक भान यांचा प्रभावी संगम अनुभवायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे मालिकाविश्वात प्रथमच एखाद्या मालिकेचे चित्रीकरण प्रत्यक्ष गड-किल्ल्यावर करण्यात आले आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 18, 2026, 03:18 PM IST
शिवजयंतीचे औचित्य साधत ‘कमळी’ मालिकेच्या टीमने ऐतिहासिक रायगड किल्ला येथे आयोजित केलेली अभ्यास सहल प्रेक्षकांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त साकारण्यात आलेल्या या विशेष भागांमधून इतिहास, मूल्ये आणि सामाजिक भान यांचा प्रभावी संगम अनुभवायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे मालिकाविश्वात प्रथमच एखाद्या मालिकेचे चित्रीकरण प्रत्यक्ष गड-किल्ल्यावर करण्यात आले आहे.

मालिकेत दाखविण्यात आलेली ही अभ्यास सहल केवळ गडदर्शनापुरती मर्यादित नसून तरुण पिढीला स्वराज्याच्या विचारांशी जोडण्याचा जागरूक प्रयत्न आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित या उपक्रमातून इतिहास समजून घेणे, जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे आणि सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोन घडवणे हा मुख्य उद्देश ठेवण्यात आला आहे.

सहलीदरम्यान विद्यार्थ्यांना रायगडावरील महत्त्वाच्या स्थळांची सविस्तर माहिती देण्यात आली. 1674साली येथे पार पडलेला राज्याभिषेक सोहळा, गडाची भौगोलिक रचना, तसेच मजबूत संरक्षण व्यवस्था याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. इतिहास केवळ ऐकण्यापुरता न राहता अनुभवता यावा, या हेतूने विद्यार्थ्यांनी रोपवेऐवजी चालत गड चढण्याचा निर्णय घेतला. या प्रवासातून श्रम, शिस्त आणि सहकार्य यांचे महत्त्व अधोरेखित झाले.

गडसंवर्धनाच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांनी श्रमदान करत परिसर स्वच्छतेचा संकल्प केला. कचरा संकलन, पाणीसाठ्यांची स्वच्छता आणि गड जपण्याची शपथ यांमधून 'गडकिल्ले ही आपली जबाबदारी' हा संदेश देण्यात आला. सहलीचा समारोप महाराजांच्या समाधी दर्शनाने आणि सामूहिक शपथविधीने झाला. 'शिक्षा देऊन नव्हे, तर समजावून आणि योग्य दिशा देऊन बदल घडवता येतो,' हा विचार यावेळी ठामपणे मांडण्यात आला.

या विशेष भागांविषयी अभिनेत्री विजया बाबर यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले, 'रायगडावर शूट करणं आमच्यासाठी अत्यंत भाग्याची आणि तितकीच जबाबदारीची गोष्ट होती. महाराजांच्या कर्मभूमीवर काम करण्याची ही माझी पहिली वेळ होती. ज्या वास्तूंवर एकेकाळी महाराज वावरले असतील, त्याच वास्तूंवर आपण वावरतो आहोत, ही भावना शब्दांत व्यक्त करणं कठीण आहे.'

त्या पुढे म्हणाल्या, 'रायगडावर आम्हाला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, विशेषतः लहान मुलांकडून. मालिकेचा सकारात्मक प्रभाव त्यांच्या मनावर पडत असल्याचे पाहून समाधान वाटले. तीन दिवसांच्या चित्रीकरणादरम्यान अनेकांनी प्रेमाने भेट घेतली, फोटो काढले. त्या प्रेमाला अधिक चांगल्या कामातून प्रतिसाद द्यायचा, हा निर्धार अधिक दृढ झाला.'

‘कमळी’ मालिकेचे ‘शिवजयंती विशेष भाग’ 19 फेब्रुवारी रोजी रात्री 9 वाजता झी मराठी वाहिनीवर प्रसारित होणार आहेत. इतिहासाची प्रेरणा आणि सामाजिक जाणीवेचा संदेश देणारे हे भाग प्रेक्षकांनी आवर्जून पाहावेत, असे आवाहन निर्मात्यांकडून करण्यात आले आहे.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

