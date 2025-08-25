शिव ठाकरेच्या 'या' खास बाप्पाच्या मूर्तीने सगळ्यांचं मन जिंकलं

संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशभरात सध्या गणेशोत्सवाचा माहोल रंगला आहे. सेलिब्रिटींपासून ते सामान्य भक्तांपर्यंत प्रत्येक जण आपल्या पद्धतीने बाप्पाचे स्वागत करत आहे. मात्र, शिव ठाकरेच्या खास बाप्पाने सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगवली आहे. टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय चेहरा आणि ‘बिग बॉस’ फेम शिव ठाकरे यंदा गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करणार आहे. ढोल-ताशांच्या गजरात, जल्लोषात त्याने गणपती बाप्पाचे स्वागत केले. विशेष म्हणजे, त्याच्या घरी अवतरलेली बाप्पाची मूर्ती पाहून चाहते थक्क झाले आहेत.
शिव ठाकरेने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून गणपतीच्या आगमनाचा एक खास व्हिडिओ शेअर केला आहे. यात तो आनंदात बाप्पाचे स्वागत करताना दिसतोय. मात्र, सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी गोष्ट म्हणजे बाप्पाची मूर्ती. ही मूर्ती खड्यांनी आणि मोत्यांनी सजवलेली असून खूपच सुंदर आहे. बाप्पाचा शांत, प्रसन्न चेहरा भक्तांना विशेष भावतो आहे. शिवने ही मूर्ती पूर्णपणे इको-फ्रेंडली असल्याचे स्पष्ट केले असून, पर्यावरणपूरकतेचा संदेशही दिला आहे.
टेलिव्हिजन शोंमधून घराघरात पोहोचलेला शिव ठाकरे हा आज मराठी तसेच हिंदी प्रेक्षकांचा आवडता कलाकार आहे. ‘रोडीज’मधून सुरुवात करून तो ‘बिग बॉस मराठी’चा विजेता ठरला . तसेच ‘खतरों के खिलाडी’मध्येही त्याने दमदार कामगिरी केली. या सगळ्या प्रवासामुळे त्याचं फॅन फॉलोविंग प्रचंड वाढलं आहे.
सध्या सोशल मीडियावर शिवच्या घरच्या या खास बाप्पाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. चाहते कमेंट्स आणि शुभेच्छांद्वारे त्याच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत.
FAQ
शिव ठाकरेच्या घरी आलेली गणपतीची मूर्ती खास का आहे?
शिव ठाकरेच्या घरी आलेली बाप्पाची मूर्ती ही पूर्णपणे खड्यांनी आणि मोत्यांनी सजवलेली असून इको-फ्रेंडली आहे. तिचा शांत आणि प्रसन्न चेहरा भक्तांचे विशेष लक्ष वेधून घेतो.
शिव ठाकरेने गणपती बाप्पाचे स्वागत कसे केले?
त्याने ढोल-ताशांच्या गजरात, मोठ्या जल्लोषात बाप्पाला घरी आणले. याचा व्हिडिओ त्याने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केला आहे.
शिव ठाकरे कोणत्या शोंमुळे लोकप्रिय झाला?
शिव ठाकरेने ‘रोडीज’मधून करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर तो ‘बिग बॉस मराठी’चा विजेता ठरला, ‘बिग बॉस हिंदी’मध्ये टॉप-५ पर्यंत पोहोचला आणि ‘खतरों के खिलाडी’मध्येही त्याने दमदार कामगिरी केली.