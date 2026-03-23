शिव ठाकरेचा जलवा; 50 लाखांचा कॅश प्राईझ बरोबरच जिंकली ट्रॉफी

बिग बॉस मराठी 2 चा विजेता Shiv Thakre यांनी हिंदी रिएलिटी शो The 50 मध्ये आपली जबरदस्त छाप सोडली आहे. लायनच्या महालात “आपणच शेर आहोत” हे सिद्ध करत शिवने सर्व प्रतिस्पर्ध्यांवर प्रभुत्व गाजवले. 1 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या शोमध्ये 50 दिवस 50 स्पर्धक या अनोख्या कॉन्सेप्टसह 50 स्पर्धकांनी भाग घेतला. सुरुवातीच्या आठवड्यांमध्ये स्पर्धकांची संख्या हळूहळू कमी होत गेली आणि शेवटी टॉप फाइव्हपर्यंत पोहोचली.
22 मार्च रोजी झालेल्या फिनालेमध्ये शिव ठाकरे, फैसल शेख (मिस्टर फैसू), रजत दलाल, कृष्णा श्रॉफ आणि काका हे टॉप फाइव्ह स्पर्धक होते. या टॉप फाइव्हमधून एकटा शिव ठरला प्रभावी आणि ‘द 50’ चा विजेता म्हणून घोषित झाला. विजेत्याचा क्षण अत्यंत भावनिक ठरला; हातात ट्रॉफी घेऊन शिव भावूक झाला आणि सर्वात आधी आपल्या आईला भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्याने सांगितले की संपूर्ण प्रवासात त्याची आई त्याच्या यशासाठी प्रार्थना करत होती आणि आता त्याला हा विजय तिच्या नावावर समर्पित करायचा होता.
शोच्या टास्कद्वारे 40 लाख 44 हजार रुपयांचा बक्षिस निधी उभारण्यात आला, ज्यातून विजेत्यास 50 लाख रुपयांचा कॅश प्राइझ देण्याचे ठरले होते. मात्र फिनालेमध्ये एक अनपेक्षित ट्विस्ट घडला शिवला ट्रॉफी मिळाली, पण कॅश प्राइझ त्याच्या एका फॅनला मिळालं.
शिवचा फॅन सीताराम आघाव या नावाने होता. शोच्या नियमानुसार, विजेत्याचा कॅश प्राइझ एका लकी फॅनला देण्यात यायचा. फिनाले दरम्यान शिवने स्वतः हा निर्णय जाहीर केला आणि सीतारामने त्याला पाठिंबा दिल्याबद्दल आभार मानत चेक स्वीकारला. या घटनेने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि आनंद दोन्ही वाढवले आहेत.
शिवने आपला विजय प्रिन्स नरुलाला समर्पित केला, ज्याने उपांत्य फेरीतील शारीरिक टास्क वेगाने पूर्ण करून अंतिम फेरीत स्थान मिळवले होते. प्रिन्सने आपले स्थान शिवला दिले, कारण तो आधीच अनेक रियलिटी शो जिंकलेला होता आणि तरुण स्पर्धकांना संधी मिळावी अशी त्याची इच्छा होती.
शिवने फिनालेदरम्यान आपला अनुभव आणि भावनाही शेअर केला. त्याने सांगितले की, या शोमधील प्रत्येक टास्क, स्पर्धा आणि आव्हान त्याला मानसिक, शारीरिक आणि भावनिकदृष्ट्या तयार केले. त्याच्या म्हणण्यानुसार, या प्रवासात त्याला स्वतःवर विश्वास ठेवायला शिकलं आणि प्रत्येक क्षण शिकण्यासारखा होता.
शिव ठाकरेच्या विजयामुळे त्याच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. ट्रॉफी आणि फॅनला मिळालेला कॅश प्राइझ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला असून चाहत्यांनी दोन्ही घटकांचे कौतुक केले आहे. संपूर्ण शोने प्रेक्षकांना रोमांचक अनुभव दिला असून, शिवच्या यशाने त्याच्या चाहत्यांना खूप अभिमान वाटला आहे. शिव ठाकरेने 'द 50' मध्ये आपली चमक दाखवली, फॅन्ससाठी हा क्षण अविस्मरणीय ठरला, आणि त्याने दाखवले की चिकाटी, मेहनत आणि सकारात्मक दृष्टिकोनाने कोणताही स्पर्धक विजेता ठरू शकतो.