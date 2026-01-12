शिव ठाकरेने गुपचूप केलं लग्न? पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना दिली गुड न्यूज!

'बिग बॉस 16' फेम शिव ठाकरे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. रियलिटी शोजमधून प्रसिद्धी मिळवलेल्या शिव ठाकरेने आपल्या खास व्यक्तिमत्त्वामुळे छोट्या पडद्यावर एक महत्त्वाचे स्थान मिळवले आहे. 'बिग बॉस मराठी'मध्ये विजय मिळवून, तसेच 'बिग बॉस 16' मध्येही ते अंतिम फेरीत पोहोचले. रियलिटी शोजमध्ये आपली छाप सोडलेली शिव ठाकरे आता अभिनय क्षेत्रातही आपला नशीब आजमावत आहेत. या सर्व गोष्टींमुळे शिव ठाकरे चर्चेत असतानाच, त्यांनी नुकतेच सोशल मीडियावर एक फोटो पोस्ट केला आहे, जो सध्या खूप चर्चेचा विषय बनला आहे.
या फोटोमध्ये शिव ठाकरे लग्नाच्या पोशाखात दिसत आहेत, आणि त्यांच्यासोबत एक हसीना आहे जी साडी घालून शिव ठाकरेचा हात पकडलेली आहे. या फोटोसोबत शिव ठाकरेने एक वाक्य लिहिले आहे, "आखिरकार...". या फोटोंमुळे सोशल मीडियावर गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे आणि काही लोकांमध्ये असा विचार मांडला जात आहे की शिव ठाकरेने गुपचूप लग्न केलं आहे.
शिव ठाकरेने जेव्हा हा फोटो शेअर केला, त्यानंतर सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया उमठल्या. काही लोकांनी त्यांना गुपचूप विवाह केल्याच्या अफवांनुसार शुभेच्छा दिल्या, तर काहींनी मात्र या फोटोचा अर्थ काही वेगळा काढला. विक्की जैन आणि आकांक्षा पुरी यांसारख्या काही प्रसिद्ध व्यक्तींनी त्याला बधाई दिल्या, तर इतर युझर्सने ही फोटो कदाचित एका प्रोजेक्टशी संबंधित असावा, असं मत व्यक्त केलं.
तथापि, काही युझर्सने या फोटोसंदर्भात संशय व्यक्त केला. एका युझरने लिहिले, 'हे शूट आहे, झूठ मत बोलो!" तर दुसऱ्या युझरने लिहिले, 'शिवची गुपचूप शादी? हे फक्त शूट असावे!' काही लोकांनी या फोटोला 'शूट' म्हणून ओळखलं आणि त्यावर नाकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या.
अशा उलट-सुलट प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमठताना दिसत आहेत. काही लोकांनी शिव ठाकरेच्या लग्नाच्या अफवांचा समाचार घेतल्यामुळे त्या संदर्भात चर्चा वाढली आहे. काही युजर्सचे म्हणणे आहे की, हे केवळ एका आगामी प्रोजेक्टचा भाग असावा.
