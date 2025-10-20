‘दिवाळी पहाट’मध्ये गायली शिवस्तुती, व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल

दिवाळीनिमित्त ठिकठिकाणी दिवाळी पहाट आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. या कार्यक्रमांना अनेक कलाकार हजेरी लावत चाहत्यांना सरप्राइज देतात. या कार्यक्रमातील काही क्षणांचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतात आणि चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण करतात. अलीकडेच डोबिंवलीमध्ये आयोजित दिवाळी पहाटच्या कार्यक्रमाचा एक व्हिडीओ चर्चेत आला आहे. या व्हिडीओत मराठी अभिनेत्री विजया बाबर दिवाळी पहाटच्या भर कार्यक्रमात शिवस्तुती म्हणताना दिसत आहे. कार्यक्रमात ती सगळ्यांसमोर मोठ्याने गर्जना करत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करते.
सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला असून, चाहत्यांनी विजया बाबरवर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी कमेंट्समध्ये तिच्या शिवस्तुती गायनाचे कौतुक केले आणि तिच्या अभिनयावर प्रेम व्यक्त केले. काही चाहत्यांनी तर लिहिले की, या गायनामुळे दिवाळीची सुरुवात अधिक उत्साहपूर्ण झाली.
विजया सध्या ‘कमळी’ मालिकेत मुख्य भूमिका साकारत आहे. तिचा शिवस्तुती म्हणतानाचा व्हिडीओ आधीच प्रेक्षकांच्या पसंतीस आला होता.
याआधी ती ‘जय जय श्री स्वामी समर्थ’ मालिकेत दिसली होती, तर ‘छोट्या बयोची मोठी स्वप्न’ मालिकेतही मुख्य भूमिका साकारली होती. तिचा अभिनय नेहमीच प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतो आणि तिच्या विविध भूमिकांमुळे ती मराठी मनोरंजनसृष्टीत एक महत्त्वाची अभिनेत्री ठरली आहे.
दिवाळीच्या पहाट कार्यक्रमात कलाकारांची उपस्थिती आणि शिवस्तुती गायन हे केवळ धार्मिक उत्सवच नव्हे तर सांस्कृतिक समृद्धीचा अनुभवही देतात. विजया बाबरसारख्या कलाकारांच्या उपस्थितीमुळे हा अनुभव चाहत्यांसाठी अधिक संस्मरणीय ठरतो.
सोशल मीडियावर व्हिडीओवर अनेक कमेंट्स आणि शेअर्स झाले आहेत. चाहत्यांनी लिहिले की, “अशा कार्यक्रमांनी आपल्याला आपल्या संस्कृतीशी जोडलेले ठेवते”, तर काहींनी विजयाच्या आवाज आणि शक्तिशाली गायनाची प्रशंसा केली. या व्हिडीओमुळे विजया बाबरचे चाहते तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्सची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
FAQ
