दीपिका कक्करच्या उपचारादरम्यान शोएब इब्राहिम भावूक; म्हणाला 'यावेळी भीती अधिक आहे'

Marathi News
Deepika Kakkar liver cancer update : शोएब इब्राहिमने दिला दीपिका कक्करच्या स्टेज-२ लिव्हर कॅन्सर उपचारांचा मोठा अपडेट  

Intern | Updated: Nov 6, 2025, 06:13 PM IST
 टीव्ही आणि वेब इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय जोडपं दीपिका कक्कर आणि शोएब इब्राहिम नेहमीच त्यांच्या चाहत्यांसोबत आयुष्यातील प्रत्येक सुख-दुःखाचे क्षण शेअर करत असतात. मात्र सध्या दीपिकासाठी हा काळ अत्यंत आव्हानात्मक आहे. अभिनेत्री सध्या स्टेज-2 लिव्हर कॅन्सरशी झगडत आहे आणि तिच्या उपचारांबाबत शोएब इब्राहिमने नुकताच एक भावनिक अपडेट दिलं आहे. या अपडेटमध्ये दोघांची चिंता, भीती आणि आशा यांचा संगम पाहायला मिळतो.

शोएब आणि दीपिकाने त्यांच्या लेटेस्ट व्लॉगमध्ये तिच्या तब्येतीबाबत माहिती दिली. नियमित तपासणीसाठी त्यांना वारंवार हॉस्पिटलला जावे लागत असल्याचं शोएबने सांगितलं. त्याने व्लॉगमध्ये भावनिक शब्दांत सांगितलं, 'कालच आम्ही ब्लड सॅम्पल देण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये गेलो होतो. आता रिपोर्ट्स येतील.' या शब्दांमध्ये एका पालक आणि जोडीदाराच्या काळजीची स्पष्ट छटा होती. शोएबने भावनिक होऊन सांगितलं, 'हा काळ आम्हाला नेहमी घाबरवतो. मला आशा आहे की अल्लाहच्या कृपेने सर्वकाही ठीक होईल.' त्याच्या या शब्दांवर दीपिकाने होकारार्थी मान हलवली, तिच्या डोळ्यांत भीती आणि चिंता स्पष्ट दिसत होती. या क्षणातून चाहत्यांना दीपिकाच्या संघर्षाची खरी परिस्थिती जाणवते.

कॅन्सर आणि कमजोर रोगप्रतिकारशक्ती

काही महिन्यांपूर्वी दीपिकाने स्टेज-२ लिव्हर कॅन्सरसह लढत असल्याचं जाहीर केलं, ज्यामुळे चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. जून महिन्यात तिने ट्यूमर काढण्यासाठी शस्त्रक्रिया केली होती, आणि त्यानंतर तिचा उपचार सुरू आहे. तिच्या उपचारांमुळे तिची रोगप्रतिकारशक्ती खूपच कमी झाली आहे, ज्यामुळे अगदी लहान संसर्गासोबतही लढणे कठीण झाले आहे. दीपिकाने व्लॉगमध्ये सांगितले की, तिचा दोन वर्षांचा मुलगा रुहान याच्याकडून तिला संसर्ग झाला, आणि उपचार चालू असल्यामुळे हा संसर्ग अधिक गंभीर झाला. तिने म्हटलं, 'रुहानकडून मला इन्फेक्शन झालं आणि माझ्या उपचारांमुळे ते थोडं जास्त गंभीर ठरलं.' या परिस्थितीत डॉक्टरांनी तिला हेव्ही डोसच्या अँटिबायोटिक्स आणि अँटी-एलर्जिक औषधे सुरू केली आहेत, जी तिच्या शरीरावर खूप प्रभाव पाडत आहेत.

शोएबचा पाठिंबा आणि चाहत्यांचा प्रेम

या कठीण काळात शोएबचा सतत पाठिंबा दीपिकासाठी मोठा आधार ठरतो आहे. त्याने व्लॉगमध्ये सांगितलं की, 'ही वेळ खूप कठीण आहे, पण मी दीपिकाच्या प्रत्येक पावलावर तिच्यासोबत आहे.' दीपिकाही चाहत्यांच्या प्रेम आणि शुभेच्छांमुळे मनोबल बळकट करत आहे. दीपिका आणि शोएब दोघेही चाहत्यांना नियमित अपडेट देत आहेत. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये आशेचा संदेश पोहचतो आणि अनेकांना प्रेरणा मिळते. दीपिकाच्या संघर्षातून स्पष्ट होते की, कितीही कठीण काळ आला तरी योग्य पाठिंबा, प्रेम आणि सकारात्मक दृष्टिकोन असल्यास संकटावर मात करता येते.

चाहत्यांसाठी संदेश

दीपिकाने चाहत्यांना तिच्या व्लॉगमध्ये सांगितलं की, 'हा प्रवास सोपा नाही, पण मी तो जगण्यासाठी तयार आहे. तुमच्या प्रेमाने आणि शुभेच्छांनी मला बळ मिळतो.' दीपिकाचा हा संदेश केवळ चाहत्यांसाठी नाही, तर त्या सर्वांसाठी आहे जे कोणत्याही आजार, मानसिक संघर्ष किंवा जीवनातील कठीण प्रसंगातून जात आहेत. दीपिका कक्कर आणि शोएब इब्राहिमचा हा अनुभव एक उदाहरण ठरतो की, संकटाच्या काळात एकमेकांचा पाठिंबा आणि सकारात्मकता किती महत्वाची आहे. चाहत्यांना आता फक्त दीपिकाच्या उपचारांचा यशस्वी निकाल आणि तिच्या आरोग्याची पूर्ण पुनर्प्राप्ती पाहण्यासाठी प्रतीक्षा आहे.

FAQ
दीपिका कक्कर सध्या कोणत्या प्रकारच्या कॅन्सरशी लढत आहे?
दीपिका सध्या स्टेज-2 लिव्हर कॅन्सरशी झगडत आहे आणि तिचे उपचार सुरू आहेत.

दीपिकाच्या उपचारांबाबत शोएब इब्राहिमने काय अपडेट दिला?
शोएबने त्यांच्या लेटेस्ट व्लॉगमध्ये सांगितले की, त्यांना नियमित हॉस्पिटल तपासण्या कराव्या लागतात. ब्लड सॅम्पल देण्याचा अनुभव आणि रिपोर्ट्सची वाट पाहताना दोघांनाही भीती आणि चिंता जाणवते, मात्र आशेवर टिकून राहण्याचा संदेश देखील त्यांनी दिला.

दीपिकाच्या उपचारांमुळे तिला कोणत्या अडचणी येत आहेत?
कॅन्सर उपचारांमुळे दीपिकाची रोगप्रतिकारशक्ती खूपच कमी झाली आहे. यामुळे लहान संसर्गाशीही लढणे कठीण झाले आहे. तिचा दोन वर्षांचा मुलगा रुहान याच्याकडून झालेला संसर्ग अधिक गंभीर ठरला असून, डॉक्टरांनी हेव्ही डोसच्या अँटिबायोटिक्स आणि अँटी-एलर्जिक औषधे सुरू केली आहेत.

