मराठी सिनेसृष्टीत शोककळा; अजित पवारांच्या अकाली निधनामुळे ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चे प्रदर्शन पुढे ढकलले

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी एका भीषण विमान दुर्घटनेत अकाली निधन झाले. या अचानक घडलेल्या दुर्घटनेने केवळ राजकीय वर्तुळातच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे. राज्याच्या राजकारणातील प्रभावी नेतृत्व हरपल्याने सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते दिग्गज नेत्यांपर्यंत प्रत्येकजण हळहळ व्यक्त करत आहे.
आज बारामती येथे अजित पवार यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो कार्यकर्ते, समर्थक आणि नागरिक बारामतीत दाखल झाले होते. सकाळपासूनच अंत्यदर्शनासाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. यावेळी वातावरण अत्यंत भावनिक झाले होते. अजित पवारांना अखेरचा निरोप देताना उपस्थित अनेकांचे डोळे पाणावले होते.
या अंत्यसंस्कार सोहळ्यासाठी देशभरातून अनेक नामवंत राजकीय नेते, केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी बारामती गाठली होती. अजित पवार यांच्या नेतृत्वगुणांबद्दल आणि त्यांच्या कार्याबद्दल अनेक नेत्यांनी श्रद्धांजली वाहिली.
बुधवारी घडलेल्या या दुर्घटनेनंतर सोशल मीडियावरही शोकभावना व्यक्त होत आहेत. ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहणाऱ्या पोस्टचा अक्षरशः पूर आला आहे. अनेकांसाठी ही घटना स्वीकारणे अजूनही कठीण जात असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. राजकीय क्षेत्रासोबतच मराठी मनोरंजन विश्वातील कलाकार, दिग्दर्शक, निर्माते आणि गायकांनीही आपल्या भावना व्यक्त करत तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, अवघा महाराष्ट्र शोकसागरात बुडालेला असताना मनोरंजन क्षेत्रातूनही संवेदनशील निर्णय घेतले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर या महिन्याच्या अखेरीस प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज असलेल्या ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ या मराठी चित्रपटाच्या टीमने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिग्दर्शक अंकुश चौधरी यांच्या या चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आले आहे.
चित्रपटाच्या टीमने याबाबत अधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट शेअर करत ही माहिती दिली. पोस्टमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, 'महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांच्या अकाली जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला आहे. हा धक्का अत्यंत वेदनादायी असून प्रत्येक मराठी मन आज हळहळत आहे. या दुःखद प्रसंगी आम्हीही या शोकभावनेत सहभागी आहोत. त्यामुळेच संवेदनशीलतेची जाणीव ठेवत ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ या आमच्या आगामी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.'
या पोस्टमध्ये पुढे अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करत त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती तसेच समस्त महाराष्ट्राप्रती मनापासून संवेदना व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. मात्र हा चित्रपट आता नेमका कधी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, याआधीही राज्यातील शोककळेच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एका मराठी चित्रपटाच्या प्रदर्शनात बदल करण्यात आला आहे. दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित ‘रणपति शिवराज स्वारी आग्रा’ या ऐतिहासिक चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलल्याची घोषणा करण्यात आली होती. अभिजीत श्वेतचंद्र मुख्य भूमिकेत असलेला हा चित्रपट आता 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी ‘रणपति शिवराज स्वारी आग्रा’ आणि ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ हे दोन्ही चित्रपट 30 जानेवारी 2026 रोजी एकाच दिवशी प्रदर्शित होणार असल्याने बॉक्स ऑफिसवरून वाद निर्माण झाला होता. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत दोन्ही चित्रपटांच्या प्रदर्शनाच्या तारखा पुढे ढकलण्यात आल्याने हा वाद आपोआपच संपुष्टात आला आहे.
राज्यातील सध्याची शोककळा लक्षात घेता मनोरंजन क्षेत्राकडून घेतलेले हे निर्णय संवेदनशीलतेचे आणि सामाजिक जाणिवेचे प्रतीक मानले जात आहेत.