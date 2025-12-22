मराठी सिनेसृष्टीला धक्का; प्रिया बापटच्या नाटकाचे दिग्दर्शक 42 व्या वर्षी निधन

मराठी मनोरंजनसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता आणि दिग्दर्शक रणजित पाटील यांचे दुर्दैवी निधन झाले आहे. वयाच्या 42 व्या वर्षी मुंबईत हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याने अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या अंत्यसंस्कार कोल्हापूरमधील घरी पार पडले.
रणजित पाटीलच्या निधनाने मराठी मनोरंजनविश्वात शोककळा पसरली आहे. मराठी सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकार, दिग्दर्शक आणि चाहते सोशल मीडियावर त्यांच्यावर शोक व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या निधनामुळे एक मोठा रिकामा जागा निर्माण झाली आहे, कारण रणजित पाटील नवोदित कलाकारांना मार्गदर्शन करणार्यांमध्ये अग्रगण्य होते आणि त्यांनी अनेक नवोदित कलाकारांना रंगभूमीवर स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी दिली.
रणजित पाटीलचा अभिनयावरील रस रुपारेल कॉलेजमध्ये सुरु झाला. त्याच काळात त्याला रंगभूमीवरील प्रयोग आणि नाट्यकलेत रस लागला. कॉलेजनंतर त्यांनी रुपारेल आणि रुईया कॉलेजमधील नाट्यविभागात एकांकिका बसवण्याचे काम पाहिले आणि मुंबईतील अनेक एकांकिका स्पर्धा गाजवल्या. त्यांच्या दिग्दर्शनात नेहमी नाविन्यपूर्ण प्रयोग, भावनांचे प्रगल्भ मांडण आणि प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडणारी कलाकृती पाहायला मिळत असे.
रणजित पाटीलने अनेक नवोदित कलाकारांना नाटक शिकवले. त्यांच्या शिकवणीत नेहमीचा संदेश असा होता 'प्रोसेस महत्त्वाची आहे, बिनचूक प्रयोग करा.' हे बोल अनेकांना प्रेरणा देत असे. रणजित पाटीलच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक कलाकारांनी रंगभूमीवर स्वतःला सिद्ध केले.
रणजित पाटीलने मराठी रंगभूमीवरील अनेक यशस्वी नाटकांचे दिग्दर्शन केले. प्रिया बापट आणि उमेश कामत यांच्या चर्चित नाटक ‘जर तर’ चा 300 वा प्रयोग त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडला. त्याचबरोबर ‘डबल लाईफ’ या नाटकासह अनेक मराठी मालिका, एकांकिका आणि प्रायोगिक नाटकांचे दिग्दर्शनही त्यांनी केले. त्यांची दिग्दर्शनशैली नेहमी नाविन्यपूर्ण, विचारप्रवर्तक आणि भावनांना केंद्रस्थानी ठेवणारी होती.
रणजित पाटीलच्या दिग्दर्शनातील प्रत्येक कलाकृती केवळ मनोरंजनापुरती मर्यादित न राहता प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडणारी ठरायची. त्यांच्या हातून साकारलेली नाट्यकृती रंगभूमीला एक नवा आयाम देत होती. त्यांनी रंगभूमीवर नेहमी प्रयोगशीलता ठेवली, चौकट मोडली आणि प्रत्येक नव्या प्रोजेक्टमध्ये नाविन्य आणले.
रणजित पाटील हे केवळ दिग्दर्शकच नव्हते, तर अनेक नवोदित कलाकारांसाठी मार्गदर्शक आणि प्रेरणास्थान होते. त्यांनी रंगभूमीवरील बारकाव्यांचा खोल अभ्यास केला आणि कलाकारांना त्यांचा सर्वोत्तम वापर कसा करावा हे शिकवले. त्यांनी प्रेक्षकांना आणि कलाकारांना नेहमी सांगितले 'प्रत्येक प्रयोग महत्त्वाचा आहे, आणि तो बिनचूक केला पाहिजे.'
रणजित पाटीलच्या निधनामुळे मराठी नाट्य आणि मनोरंजनसृष्टीत एक अपूरा शून्य निर्माण झाले आहे. त्यांच्या योगदानामुळे अनेक नवोदित कलाकारांना रंगभूमीवर आपले स्थान मिळाले, तसेच प्रेक्षकांना दर्जेदार आणि विचारप्रवर्तक नाट्यकृती पाहायला मिळाली. त्यांची आठवण, कलाकृती आणि शिकवण नेहमीच मराठी रंगभूमीवर जिवंत राहणार आहे.
त्यांच्या निधनामुळे मराठी मनोरंजनसृष्टीत शोककळा आहे, परंतु रणजित पाटीलच्या कामगिरीने त्यांनी आपल्या नावाचा ठसा कायमचा उमटवला आहे. त्यांच्या विचारशील दिग्दर्शन, नाविन्यपूर्ण प्रयोग आणि नवोदित कलाकारांसाठी मार्गदर्शन हे त्यांच्या स्मरणीय ठेवा म्हणून कायम राहणार आहे.