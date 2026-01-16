English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  तेजस्विनी लोणारीला धक्का! पतीचा BMC निवडणुकीत पराभव !

Tejaswini Lonari's husband's defeat in the BMC elections : मुंबईतील निवडणुकीत ठाकरे विरुद्ध शिंदे सेना अशी थेट लढत पाहायला मिळत असताना, सदा सरवणकर यांचे सुपुत्र समाधान सरवणकर यांना मतदारांनी नाकारलं आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 16, 2026, 04:33 PM IST
मुंबई: राज्यातल्या 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. विशेषतः मुंबई, ठाणे, नाशिक या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांकडे राज्यभराचं लक्ष लागलं होतं. या निवडणुकीत ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्यातील थेट मुकाबला पाहायला मिळत होता. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनिमित्ताने तब्बल २० वर्षांनंतर उद्धव आणि शरद ठाकरे हे बंधू एकत्र दिसले, ज्यामुळे मतदारांची अपेक्षा आणि उत्सुकता अधिकच वाढली.

या पार्श्वभूमीवर मतदानानंतर अनेक प्रभागांमध्ये शिंदे गटाला अपेक्षित निकाल मिळालेला नाही, तर ठाकरे गटाच्या बाजूने काही ठिकाणी मोठे आश्चर्यकारक निकाल पाहायला मिळाले आहेत.

समाधान सरवणकर यांचा पराभव आणि तेजस्विनी लोणारीचा प्रचार

मुंबईत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे उमेदवार समाधान सरवणकर हे प्रभादेवी–दादर परिसरातील वॉर्ड क्रमांक 194 मधून निवडणुकीत उतरले होते. मात्र या वॉर्डमध्ये त्यांनी पराभव पत्करावा लागला. त्यांच्या प्रचारात नवविवाहित अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. तिने सोशल मीडियावर आणि प्रभागातील विविध भागांत भेटी देत प्रचार केला, तरीही मतदारांनी समाधान सरवणकरांना नाकारलं.

या प्रभागात ठाकरे गटाकडून निशिकांत शिंदे हे उमेदवार उभे होते. या थेट मुकाबलीत निवडणुकीचा निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने गेला आणि शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला.

राजकीय पार्श्वभूमी आणि मतदारांचा संदेश

मुंबई महानगरपालिकेत निवडणुकीचे निकाल राज्यातील राजकीय संतुलनासाठी महत्त्वाचे मानले जातात. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना यांच्यातील मतदारांचा संघर्ष खूप काळापासून चर्चेत आहे. या निवडणुकीत ठाकरे गटाचा पराभव टाळता आला आणि मतदारांनी शिंदे गटाला काही प्रभागांमध्ये नकार दिला, हे स्पष्ट झाले.

नणंदही निवडणूक रिंगणात

त्याचबरोबर, तेजस्विनी लोणारीच्या नणंद म्हणजेच समाधान सरवणकर यांची भगिनी प्रिया सरवणकर गुरव यांनाही एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यांच्या निकालाची अधिकृत घोषणा अद्याप व्हायची आहे. त्यामुळे या कुटुंबाच्या राजकीय सहभागामुळे पुढील काही दिवसांत आणखी चर्चा अपेक्षित आहे.

एक्झिट पोल आणि प्रत्यक्ष निकालातील फरक

मुंबई महानगरपालिकेच्या मतदानानंतर विविध संस्थांनी जाहीर केलेल्या एक्झिट पोलनुसार (मतदानोत्तर चाचणी) महायुतीला मतदारांचा विश्वास असल्याचे दिसून आले होते. अनेक सर्वेक्षणांमध्ये भाजप–शिवसेना महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असे सांगितले जात होते. मात्र प्रत्यक्ष निकालांमध्ये काही प्रभागांमध्ये या अंदाजांना विरोधाभास दिसून आला, विशेषतः प्रभादेवी–दादर सारख्या महत्त्वाच्या वॉर्डमध्ये शिंदे गटाला अपेक्षित यश मिळाले नाही.

राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, या निकालांमुळे मुंबई महानगरपालिकेतील राजकीय समीकरण बदलण्याची शक्यता आहे आणि पुढील काळात मतदारांच्या प्रवृत्तीवर विशेष लक्ष दिले जाईल.

