छोटा पडदा गाजवणाऱ्या 'या' कलाकाराला ओळखणंही झालंय कठीण, साधा शर्ट अन् पायात स्लिपर…

प्रसिद्ध भारतीय कॉमेडियन सुनील पाल यांचा "किस किसको प्यार करूं 2" चित्रपटाच्या प्रीमियरमधील साधा पोशाखातील व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरला आहे. हा व्हिडिओ वेगळ्याच कारणास्तव चर्चेत आला आहे. व्हिडिओमध्ये सुनील पालने स्वस्त शर्ट, टोपी आणि चप्पल घातलेले पाहून चाहत्यांनी आणि सोशल मीडिया युझर्सनी त्यांच्या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
काहींनी असे मत मांडले आहे की, सुनील पालची आर्थिक परिस्थिती खालावली असावी आणि त्यांच्या चित्रपट क्षेत्रातील सहकाऱ्यांनी त्यांना मदत केली पाहिजे. तर, इतर युझर्सनी सुनील पाल यांच्या वागणुकीवर आणि इतरांशी असलेल्या संबंधांवर टीका केली आहे. युझर्सच्या मते, सुनील पाल यांनी कुणाशीही चांगले संबंध ठेवले नसल्याने आणि ते सगळ्यांना शिवीगाळ करत असल्याने कोणीही त्यांना मदत करणार नाही.
या घटनेमुळे सोशल मीडियावर दोन मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत: एक गट जो सुनील पाल यांच्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त करत आहे आणि दुसरा गट जो त्यांच्या स्वभावामुळे आणि वागणुकीमुळे त्यांच्यावर टीका करत आहे. सध्या, या व्हिडिओमुळे सुनील पाल यांच्या व्यावसायिक आणि आर्थिक परिस्थितीबद्दल विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
सुनील पाल हे एक प्रसिद्ध भारतीय स्टँड-अप कॉमेडियन, अभिनेते आणि व्हॉईस आर्टिस्ट आहेत. ते मुख्यतः त्यांच्या विनोदी भूमिका आणि मिमिक्रीसाठी ओळखले जातात. "द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चॅलेंज"चे विजेते: 2005 मध्ये 'स्टार वन' (STAR One) वाहिनीवरील प्रसिद्ध कॉमेडी रिॲलिटी शो 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चॅलेंज'च्या पहिल्या सीझनचे ते विजेते होते. या शोमधून त्यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली.
"रतन नूरा" हे पात्र: 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चॅलेंज'मध्ये त्यांनी साकारलेले दारुड्या 'रतन नूरा' हे पात्र खूप गाजले आणि लोकप्रिय झाले. चित्रपट कारकीर्द: त्यांनी अनेक बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये छोट्या विनोदी भूमिका केल्या आहेत. यामध्ये 'हम तुम' (Hum Tum) 'फिर हेरा फेरी' (Phir Hera Pheri) , आणि 'अपना सपना मनी मनी' (Apna Sapna Money Money) यांसारख्या चित्रपटांचा समावेश आहे.
2010 मध्ये त्यांनी 'भावनाओ को समझो' या कॉमेडी चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केले, ज्यात जॉनी लिव्हर, राजू श्रीवास्तव आणि कपिल शर्मा यांच्यासह 51 हून अधिक कॉमेडियन्सनी काम केले होते.