Disha Patani House Firing : मोठी बातमी! दिशा पटानीच्या घरावर फायरिंग, सलमान खानशी थेट कनेक्शन

दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिंदू संत प्रेमानंद महाराज आणि अनिरुद्धाचार्य महाराज यांच्या कथित अपमानावरून काल रात्री उशिरा बरेलीतील सिव्हिल लाईन्स येथील बॉलीवूड अभिनेत्री दिशा पटानीच्या घराबाहेर गोळीबार झाला. रोहित गोल्डी ब्रार गटाने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
गुरुवारी रात्री उशिरा उत्तर प्रदेशातील बरेली येथे बॉलीवूड अभिनेत्री दिशा पटानीच्या घराबाहेर गोळीबार करण्यात आला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अज्ञात हल्लेखोरांनी तीन-चार राउंड गोळीबार केला. या घटनेत कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त नाही. गोळीबार करणाऱ्या अज्ञात हल्लेखोरांचा शोध अधिकाऱ्यांनी सुरू केला आहे. जबाबदार असलेल्यांचा शोध सुरू झाला आहे.
Bareilly, Uttar Pradesh: Police have been deployed outside actress Disha Patani's residence after two unknown assailants on a bike opened fire pic.twitter.com/Lq2p0K16tC
— IANS (@ians_india) September 12, 2025
आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांनी पाच वेगवेगळ्या पथके तयार केली आहेत. पोलिसांनी दिशा पटानीच्या घराची सुरक्षा वाढवली आहे. हल्ला कोणी केला याबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती नाही, परंतु एक फेसबुक पोस्ट व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये गँगस्टर रोहित गोदाराने अभिनेत्रीच्या घरावर गोळीबाराची जबाबदारी स्वीकारली आहे. पोस्टची पुष्टी झालेली नाही आणि बरेली पोलिस त्याचा तपास करत आहेत.
हिंदीत लिहिलेल्या या पोस्टमध्ये थेट दोन लोकांची नावे घेण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये वीरेंद्र चरण आणि महेंद्र सरन यांची नावे आहेत. यासोबतच चित्रपटसृष्टीला इशारा देण्यात आला आहे. पोस्टमध्ये लिहिले आहे की,
"जय श्री राम
सर्व बांधवांना राम राम.
मी, वीरेंद्र चरण, महेंद्र सरन (डेलाना). बंधूंनो, आज खुशबू पटनी/दिशा पटनी (बॉलिवूड अभिनेत्री) यांच्या घरी (विला क्रमांक ४०, सिव्हिल लाईन्स, बरेली, उत्तर प्रदेश) गोळीबार आम्हीच केला होता. त्यांनी आमच्या पूज्य संतांचा (प्रेमानंद जी महाराज आणि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज) अपमान केला आहे. त्यांनी आमच्या सनातन धर्माचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आमच्या देव-देवतांचा अपमान सहन केला जाणार नाही. हे फक्त एक ट्रेलर होते. पुढच्या वेळी जर त्यांनी किंवा इतर कोणी आमच्या धर्माचा अनादर केला तर त्यांच्या घरात कोणीही राहणार नाही.
हा संदेश केवळ त्यांच्यासाठीच नाही तर चित्रपट उद्योगातील सर्व कलाकारांसाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांसाठी आहे. भविष्यात, जो कोणी आमच्या धर्माविरुद्ध आणि संतांविरुद्ध असे अपमानजनक कृत्य करेल त्याने त्याचे परिणाम भोगण्यास तयार असले पाहिजे. आम्ही आमच्या धर्माचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्यास तयार आहोत. आम्ही कधीही मागे हटणार नाही. आमचा धर्म आमच्यासाठी आहे आणि समाज एक आहे, आणि त्यांचे रक्षण करणे हे आपले पहिले कर्तव्य आहे."
दिशाची बहीण खुशबू पटणी हिच्या एका पोस्टशी संबंध जोडला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये तिने धार्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य महाराज यांच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपवरील टिप्पण्यांवर टीका केली होती. तथापि, अनेक ऑनलाइन वापरकर्त्यांनी चुकून तिच्या टिप्पण्या प्रेमानंद जी महाराजांसाठी असल्याचे समजून गैरसमज केला, ज्यामुळे गोंधळ आणि संताप निर्माण झाला. खुशबूने नंतर या प्रकरणाचे स्पष्टीकरण दिले.