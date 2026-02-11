राजपाल यादवच्या आयुष्यातील धक्कादायक घटना ; 'पत्नीला भेटायला गेलो आणि तिचा मृतदेह उचलावा लागला'

बॉलिवूडमध्ये आपल्या विनोदी अभिनयामुळे सर्वत्र प्रसिद्ध असलेला अभिनेता राजपाल यादव एकेकाळी सामान्य कुटुंबातून आलेला कलाकार आहे. त्याची कारकीर्द आणि वैयक्तिक आयुष्य हेदेखील संघर्षाची आणि धैर्याची कथा आहे. विविध वळणांनी भरलेले राजपाल यांचे जीवन फक्त बॉलिवूडपर्यंतच सीमित नाही, तर त्यात अनेक चढ-उतार आणि दुःखाचे क्षणही आले आहेत, जे त्याच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनले आहेत.
राजपाल यादव यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर जिल्ह्यातील कुलारा या छोट्या गावात झाला. एक सामान्य कुटुंबातील मुलगा असतानाही राजपालने नेहमीच मोठे होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. सुरुवातीला त्याच्या जीवनाच्या दिशेने त्याला सैन्यात भरती होण्याची प्रेरणा होती. पण, त्याच्या उंचीमुळे त्याला सैन्यात भरती होण्यात अडचणी आल्या. त्यामुळे त्याचे सैन्याच्या दिशेने असलेले स्वप्न अपूर्ण राहिले, पण त्याने हार मानली नाही आणि अभिनयाच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवले.
अशा परिस्थितीतही त्याला मिळालेल्या अभिनय संधींवर विश्वास ठेवत, त्याने संघर्ष सुरू ठेवला आणि काही काळातच बॉलिवूडमध्ये आपली ओळख निर्माण केली. राजपाल यादव नेहमीच आपल्या अभिनयात विनोदी रंग घालून लोकांचे मनोरंजन करत आला आहे, पण यामध्ये त्याला खूप मेहनत, समर्पण आणि थोडा धैर्याचा पाठिंबा मिळाला.
राजपाल यादव याच्या आयुष्यातील एक दुःखद घटना 20 व्या वर्षी घडली. त्याच्या जीवनात एका अत्यंत कठीण प्रसंगाचा सामना त्याला करावा लागला. 1991 मध्ये त्याला पहिली नोकरी मिळाली होती, ज्यामुळे कुटुंबाने त्याचे लग्न घालून त्याला पुढील जीवनाच्या दिशेने एक ठोस पाऊल टाकायला प्रोत्साहित केले. परंतु, लग्नाच्या काही महिन्यांनीच, त्याच्या आयुष्यात एक अप्रत्याशित आणि खूप दुःखद घटना घडली.
राजपालच्या पहिल्या पत्नीचे डिलिव्हरी दरम्यान निधन झाले. या वेळी राजपाल केवळ 20 वर्षांचा होता. एका मुलाखतीत त्याने सांगितले, "दुसऱ्या दिवशी मी तिला भेटायला जाणार होतो, पण त्याऐवजी मला तिचा मृतदेह भेटला. त्या क्षणी मला आयुष्यातील सर्वात मोठा धक्का बसला." त्या क्षणी त्याला एक मानसिक आणि भावनिक संकटाचा सामना करावा लागला. एक मुलगा जो नुकत्याच नव्या जीवनाच्या सुरुवातीला होता, त्याला एका भयंकर दुःखद प्रसंगाचा सामना करावा लागला.
पहिल्या पत्नीच्या निधनानंतर राजपाल यादवच्या आयुष्यात एक वेगळे वळण आले, जेव्हा त्याने राधा यादव हिच्यासोबत दुसरे लग्न केले. त्याचं हे लग्न जीवनात नवा विश्वास आणि स्थिरता घेऊन आले. राजपाल नेहमीच सांगतो की, 'राधाने मला फक्त संभाळलं नाही, तर माझ्या पहिल्या पत्नीच्या मुलीला देखील मोठं प्रेम दिलं.' त्याचे आणि राधाचे लग्न 2003 मध्ये झाले आणि आज दोघे एकमेकांसोबत 22 वर्षांपासून एकत्र आनंदी जीवन जगत आहेत. राजपालच्या दुसऱ्या पत्नीला कॅनेडियन नागरिक असल्यामुळे, त्यांच्या कुटुंबाचा सांस्कृतिक आणि भौतिक पातळीवरही एक निराळा दृष्टिकोन आहे. या जोडप्याला हर्षिता आणि रेहांशी या दोन मुली आहेत.
राजपाल यादव आणि राधा यांच्यातील प्रेम आणि विश्वास प्रगल्भ झाला आहे. राजपालने त्याच्या मुलाखतीत सांगितले की, "राधा माझ्या आयुष्यात एक गडबडलेली शांती आहे." राधाने राजपालच्या पहिल्या पत्नीच्या मुलीला देखील तितकाच प्रेम दिलं आहे, जे एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे. राधाच्या मदतीनेच राजपालने त्याच्या आयुष्यातील एक चांगली सुरुवात केली आणि त्याच्या जीवनात एक नवा विश्वास जागृत झाला.
राजपाल आणि राधाचे वैवाहिक जीवन म्हणजे एकत्रित संघर्ष, एकमेकांवर असलेली प्रेमाची गोडी आणि एक दुसऱ्याचा आदर करणारे जीवन. राजपाल आणि राधाच्या कुटुंबाची कहानी एक प्रेरणा देणारी आहे. आज त्यांची मुलगी हर्षिता लखनऊमध्ये आनंदी वैवाहिक जीवन जगत आहे आणि राजपाल याचे कुटुंब सुखी आणि समाधानी आहे.
राजपाल यादवचा जीवनाचा अनुभव हे दाखवते की, जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर संघर्ष, धैर्य आणि प्रेमाचे महत्त्व आहे. तो नेहमीच सांगतो, 'माझे गुरु, माझे आई-वडील यांच्यानंतर जर कोणी मला सर्वात जास्त प्रेम आणि समर्थन दिलं, तर ती माझी पत्नी राधा आहे.' त्याचे जीवन प्रत्येकाला शिकवते की, एक व्यक्ती आयुष्यात कितीही कठीण परिस्थितीत असला तरी त्याला धैर्याने वाचवता येते, आणि प्रेम व विश्वासाने सर्व अडचणींवर मात केली जाऊ शकते.