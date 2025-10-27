English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आणखी एका Power Couple चा घटस्फोट, 15 वर्षांचा संसार मोडला

Jay Bhanushali & Mahi Vij Divorce: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय जोडीचा घटस्फोट झाल्याची धक्कादाय माहिती समोर आली आहे. एकेकाळी अतिशय लोकप्रिय होती लव्हस्टोरी. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 27, 2025, 11:44 AM IST
Jay Bhanushali & Mahi Vij Divorce:टीव्ही जगतातील आवडत्या जोडप्यांपैकी एक, जय भानुशाली आणि माही विज, त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनामुळे अनेकदा चर्चेत असतात. जय टीव्ही आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लोकप्रिय आहे, तर माही विजने छोट्या पडद्यावरून निवृत्ती घेतल्याचे दिसून येते. हे जोडपे त्यांच्या चाहत्यांसाठी सोशल मीडियावर सक्रिय आहे आणि त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवर वारंवार व्हीलॉग शेअर करते. आता, त्यांच्या चाहत्यांना धक्का देणाऱ्या महत्त्वाच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. जय भानुशाली आणि माही विज यांचा घटस्फोट झाल्याचे वृत्त आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, जय भानुशाली आणि माही विज यांचे लग्न मोडले असून त्यांनी जून जुलैमध्येच घटस्फोट घेतल्याच सांगितलं आहे. एका सूत्राने माध्यमांना सांगितले की माही आणि जय यांनी त्यांचे नाते सुधारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु काहीही यश आले नाही. काही महिन्यांपूर्वी हे जोडपे वेगळे झाले. या वर्षी त्यांनी न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. जुलै आणि ऑगस्टमध्ये या जोडप्याने घटस्फोटाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली आणि वेगळे झाले आणि मुलांचा ताबाही निश्चित झाला. माही आणि जय भानुशालीच्या घटस्फोटाचे एक प्रमुख कारण विश्वास आहे. सूत्राने असेही उघड केले की त्यांनी एकत्र फोटो शेअर करणे बंद केले. जून 2024 मध्ये जय आणि जय यांच्यातील सहकार्याचा फोटो दिसला. तथापि, जय किंवा जय दोघांकडूनही अद्याप कोणतेही औपचारिक विधान जारी करण्यात आलेले नाही.

यापूर्वी, त्यांच्या घटस्फोटाच्या अफवा पसरल्या होत्या, जेव्हा माही विजने तिचे मौन सोडले आणि म्हटले, "मी तुम्हाला का सांगू? तुम्ही माझे काका आहात का?" या जोडप्याने 2011मध्ये लग्न केले. 2019 मध्ये, त्यांनी त्यांची मुलगी तारा यांचे स्वागत केले. शिवाय, त्यांनी दोन मुलांनाही दत्तक घेतले. जय आणि माही यांनी त्यांचे 15 वर्षांचे वैवाहिक जीवन का संपवले हे फक्त हे जोडपेच सांगू शकते.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. 

