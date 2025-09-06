English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मराठी अभिनेत्याचं आकस्मिक निधन! अमिताभ, अक्षय कुमार, अजय देवगण सोबतही झळकलेला

Shocking News Marathi Actor Passes Away: या अभिनेत्याने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंग, अजय देवगण यासारख्या अभिनेत्यांसोबत काम केलं आहे. मागील काही दिवसांपासून प्रकृतीसंदर्भातील समस्यांना तोंड देत असतानाच भावाने पोस्ट करत या अभिनेत्याच्या मृत्यूला दुजोरा दिला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 6, 2025, 06:46 AM IST
वयाच्या 55 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास (फोटो फेसबुकवरुन साभार)

Shocking News Marathi Actor Passes Away: कॅन्सरशी झुंज देणारी मराठमोळी अभिनेत्री प्रिया मराठेचं काही दिवसांपूर्वीच आकस्मिक निधन झालं. प्रियाच्या जाण्याने अनेकांना मोठा धक्का बसला. प्रियाच्या मृत्यूचा धक्का ताजा असतानाच आता आणखी एका मराठी अभिनेत्याचा अशाच पद्धतीने आकस्मिक मृत्य़ू झाल्याची बातमी समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या अभिनेत्याने बॉलिवूडमधील खिलाडी अक्षय कुमार आणि रणवीर सिंग यांच्यासारख्या नावाजलेल्या अभिनेत्यांसोबतही स्क्रीन शेअर केली होती. वयाच्या 55 व्या वर्षी या अभिनेत्याने अखेरचा श्वास घेतला.

कोण आहे हा अभिनेता?

बॉलिवूडमध्ये अनेक चित्रपटांमध्ये लक्षात राहतील अशा भूमिकांमध्ये दिसलेला अभिनेता आशिष वारंग याचे शुक्रवारी आकस्मिक निधन झाले. वयाच्या 55 ​​व्या वर्षी त्याने अखेरचा श्वास घेतला. त्याच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप समोर आलेले नाही. मात्र मागील काही काळापासून ते प्रकृतीसंदर्भातील समस्यांना तोंड देत होते. त्याच्या आकस्मिक निधनाच्या बातमीने त्यांच्या चाहत्यांना आणि हितचिंतकांना धक्का बसला आहे.

कोणकोणत्या चित्रपटांमध्ये केलंय काम?

आशिषने अजय देवगण, अक्षय कुमार आणि रणवीर सिंगबरोबर 'सूर्यवंशी' चित्रपटात काम केलेलं आहे. तसेच अभिनेता अजय देवगणची प्रमुख भूमिका असलेल्या 'दृश्यम'मध्येही तो झळकला होता. इतर अनेक लोकप्रिय चित्रपटांमध्येही काम केलेलं आहे. 'एक व्हिलन रिटर्न्स'मध्येही आशिषने काम केलं होतं. प्रसिद्ध वेब सीरिज ‘द फॅमिली मॅन’मध्येही आशिषने काम केलेलं. 'बॉम्बे' या अ‍ॅक्शन ड्रामा चित्रपटात त्याने अखेरची भूमिका साकारली होती.

संधीचं सोनं केलं

अनेक बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये अगदी छोट्या भूमिका साकारण्याची संधी मिळाल्यानंतरही आशिषने त्या संधीचं सोनं केलं. त्याने त्याच्या अभिनयाचा ठसा चाहत्यांच्या मनावर उमटवला. अक्षय कुमार, रणवीर सिंग, आमिर खान, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन, राणी मुखर्जी आणि इतर अनेक कलाकारांसोबत आशिषने वेगवेगळ्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. आशिषचा भाऊ अभिजीत वारंगने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत या बातमीला दुजोरा दिला आहे. त्यांच्या या पोस्टवर अनेकांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे.

अनेक जाहिरातीही केल्या

हिंदी चित्रपटांव्यतिरिक्त, आशिष वारंग मराठी टेलिव्हिजन मालिका आणि जाहिरातींमध्येही झळकला.

FAQ

आशिष वारंग कोण होते?
आशिष वारंग हे एक मराठी आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केलेले अभिनेते होते. त्यांनी बॉलिवूडमधील अक्षय कुमार, रणवीर सिंग, अजय देवगण यांसारख्या प्रसिद्ध अभिनेत्यांसोबत स्क्रीन शेअर केली होती. त्यांनी मराठी टेलिव्हिजन मालिका आणि जाहिरातींमध्येही काम केले होते.

आशिष वारंग यांचे निधन कधी आणि कसे झाले?
आशिष वारंग यांचे शुक्रवारी, वयाच्या 55व्या वर्षी आकस्मिक निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, परंतु ते मागील काही काळापासून प्रकृतीच्या समस्यांना तोंड देत होते.

आशिष वारंग यांनी कोणत्या बॉलिवूड कलाकारांसोबत काम केले?
आशिष यांनी अक्षय कुमार, रणवीर सिंग, अजय देवगण, आमिर खान, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन, राणी मुखर्जी यांसारख्या अनेक नामांकित बॉलिवूड कलाकारांसोबत काम केले.

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
famousmarathi actorAshish Warang Passes AwayAge Of 55Ashish Warang

