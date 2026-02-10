English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
  • मनोरंजन
हृतिकच्या ‘क्रिश 4’ची प्रतीक्षा करणाऱ्यांसाठी धक्कादायक बातमी! शूटिंग सुरु होण्याआधीच थांबवलं गेलं, कारण काय?

 'Krrish 4' shooting stopped : ‘क्रिश 4’ सिनेमाचं शूटिंग आधीच थांबल्यामुळे चाहत्यांना हृतिकच्या सुपरहिरोची पुन्हा प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 10, 2026, 08:03 AM IST
भारताचा लाडका सुपरहिरो हृतिक रोशन पुन्हा पडद्यावर दिसण्यासाठी चाहत्यांना अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. हृतिकच्या आगामी चित्रपट 'क्रिश 4' च्या निर्मितीमध्ये बजेटविषयक मतभेद निर्माण झाल्यामुळे शूटिंग सुरु होण्याआधीच काम थांबवण्यात आले आहे.

माहितीनुसार, हृतिक हा चित्रपट जागतिक दर्जाचा सुपरहिरो अनुभव देण्यासाठी 500 कोटी रुपयांच्या बजेटवर ठाम आहे. त्याला चित्रपटातील अॅक्शन, व्हीएफएक्स (VFX) आणि तंत्रज्ञान अत्यंत उच्च दर्जाचे हवे आहेत, जे चाहत्यांसाठी अद्वितीय अनुभव निर्माण करतील. मात्र, यशराज फिल्म्स चे प्रमुख आदित्य चोप्रा इतकी मोठी रक्कम गुंतवण्यास तयार नाहीत. आदित्य चोप्रा यांच्या मते, 350 कोटी रुपयांपर्यंतच बजेट ठेवणे व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल.

यामुळे हृतिक आणि आदित्य यांच्यात सध्या कोणताही सुवर्णमध्य निघू शकलेला नाही, आणि परिणामी चित्रपटाचं शूटिंग आणि प्री-प्रोडक्शनचे काम थांबवण्यात आले आहे. हृतिक आता स्क्रीप्टवर पुन्हा काम करत असून, आदित्य चोप्राच्या सुचनांनुसार बजेट कमी करत तरी चित्रपटातील थरार टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. बजेट वादामुळे मूळ 2026 मध्ये सुरू होणारे शूटिंग आता आणखी लांबणीवर पडले आहे. मात्र, चाहत्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी ही आहे की, प्रियंका चोप्रा जोनास या चित्रपटाद्वारे बॉलिवूडमध्ये पुनरागमन करणार आहेत. ती पुन्हा 'क्रिश 4' मध्ये हृतिकसोबत मुख्य भूमिकेत दिसणार असल्याची चर्चा आहे.

दरम्यान, हृतिक रोशन सध्या आपल्या इतर प्रोजेक्ट्सवर लक्ष केंद्रित करत असून, लवकरच नवीन चित्रपटाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मागील काही काळात प्रदर्शित झालेला 'वॉर 2' बॉक्स ऑफिसवर फारसा दमदार ठरू शकला नाही, त्यामुळे 'क्रिश 4' हा हृतिकसाठी महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जात आहे.

विशेष म्हणजे, हृतिकचा 'क्रिश' फ्रँचायझी जगभरातील चाहत्यांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे आणि या चित्रपटाच्या यशावर हृतिकच्या आगामी करिअरचा मोठा प्रभाव राहणार आहे. निमति आणि अभिनेता दोघांच्या मतभेदामुळे आलेली ही विलंब प्रक्रिया चाहत्यांसाठी धक्का देणारी आहे, पण उद्योगातल्या तज्ज्ञांच्या मते, जर बजेट आणि व्हीएफएक्स योग्य प्रकारे संतुलित केले गेले, तर हा चित्रपट सुपरहिरो सिनेमांच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

यावेळी हृतिकच्या चाहत्यांना थोडी धीर धरावी लागणार आहे, पण चित्रपटाच्या गुणवत्तेसाठी हा थांबणारा काळ आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट आहे.

 

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Hrithik roshanKrish 4Bollywood Newsbollywood movieshrithik roshan movies

