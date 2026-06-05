/Shocking News: 81 वर्षीय ज्येष्ठ अभिनेत्याची हत्या! आरोपीने स्वतः फोन करून दिली कबुली

Actor james handy stabbed to death in Los Angeles: हॉलिवूड चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते जेम्स हॅंडी यांचे वयाच्या 81 व्या वर्षी निधन झाले असून त्यांच्या मृत्यूमागे धक्कादायक गुन्हेगारी घटना असल्याचे समोर आले आहे. ‘टॉप गन: मॅव्हरिक’ या लोकप्रिय चित्रपटातील त्यांच्या भूमिकेमुळे ओळखल्या जाणाऱ्या हॅंडी यांच्यावर त्यांच्या लॉस एंजेलिसमधील घराबाहेर चाकूने हल्ला करण्यात आला. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र उपचार सुरू असतानाच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. ही घटना कॅलिफोर्नियातील टारझाना परिसरात घडली. प्राथमिक माहितीनुसार, जेम्स हॅंडी त्यांच्या निवासस्थानाजवळ असताना एका व्यक्तीने त्यांच्यावर अचानक हल्ला केला. हल्लेखोराने त्यांच्या छातीवर अनेक वार केल्याचे सांगितले जात आहे. घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली होती.
आपत्कालीन सेवांना मिळालेल्या फोन कॉलनंतर पोलिस आणि वैद्यकीय पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. तेथे पोहोचल्यावर हॅंडी बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने त्यांना त्वरित जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र डॉक्टरांचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरले आणि काही वेळातच त्यांच्या मृत्यूची अधिकृत घोषणा करण्यात आली.
या प्रकरणात पोलिसांनी मायकेल ग्लेडहिल या व्यक्तीला अटक केली आहे. तो जेम्स हॅंडी यांच्या प्रेयसीचा मुलगा असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष बाब म्हणजे, गुन्हा घडल्यानंतर त्याने स्वतः आपत्कालीन सेवांना फोन करून घटनेची माहिती दिली. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, फोनवर त्याने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारत धक्कादायक कबुली दिली.
लॉस एंजेलिस पोलिस विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ३ जून २०२६ रोजी सकाळी सुमारे ९.३० वाजता वेस्ट व्हॅली विभागातील अधिकाऱ्यांना एक आपत्कालीन कॉल प्राप्त झाला. त्यानंतर पोलिसांना इर्विन स्ट्रीटच्या १९२०० ब्लॉक परिसरात पाठवण्यात आले. घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर मायकेल ग्लेडहिलने स्वतःच पोलिसांसमोर आपणच संबंधित व्यक्ती असल्याचे सांगितले.
पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर वॅन न्युज येथील कारागृहात हलवले. त्याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून न्यायालयाने त्याची जामीनरक्कम २० लाख अमेरिकन डॉलर्स इतकी निश्चित केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू असून हल्ल्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
जेम्स हॅंडी यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी मालिकांमध्ये काम केले होते. त्यांच्या निधनामुळे हॉलिवूडमधील सहकारी कलाकार आणि चाहत्यांमध्ये शोककळा पसरली असून या घटनेने मनोरंजन विश्वाला मोठा धक्का बसला आहे.