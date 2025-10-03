English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
काजोलबरोबर दुर्गा पुजेच्या मंडपात घडला घाणेरडा प्रकार! गर्दीत तिच्या छातीला...; लगेच मागे फिरली अन्... Video Viral

Shocking Kajol Video At Durga Puja: सोशल मीडियावर हा धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल झाला असून त्याची चर्चा आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 3, 2025, 01:20 PM IST
काजोलबरोबर दुर्गा पुजेच्या मंडपात घडला घाणेरडा प्रकार! गर्दीत तिच्या छातीला...; लगेच मागे फिरली अन्... Video Viral
हा व्हिडीओ व्हायरल होतोय

Shocking Kajol Video At Durga Puja: सालाबादप्रमाणे यंदाही अभिनेत्री काजोल ही दुर्गापुजेमध्ये सहभागी झाल्याचं दिसून आलं. बंगाली परंपरेप्रमाणे काजोल सिंदूर खेलाच्या प्रथेमध्येही सहभागी झाल्याचं दिसून आलं. मुंबईतील उत्तर बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा मंडपामध्ये काजोल मुलगी निसा देवगणसह दर्शनासाठी पोहोचली. मात्र यावेळी काजोलबरोबर एक अत्यंत विचित्र घटना घडली. या घटनेनंतर काजोल त्या पद्धतीने व्यक्त झाली त्याचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतोय. नेमकं घडलं काय ते पाहूयात...

नक्की कुठे आणि काय घडलं?

व्हायरल व्हिडीओमध्ये दिसतंय त्याप्रमाणे काजोल देवीचं दर्शन घेऊन पायऱ्यांवरुन खाली उतरत होती. दुर्गापूजेच्या दर्शनानंतर ती खाली उतरत असतानाच तिच्यासोबत एक धक्कादायक प्रकार घडला. एका वयस्कर पुरुषाने शिड्यांवरच काजोलला अडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काजोलच्या त्याच्याकडे लक्ष नव्हतं. अचानक या व्यक्तीने काजोल बाजूने जात असतानाच हात मध्ये घातला. काजोल तरीही शिड्यांवरुन उतरत राहिल्याने या व्यक्तीचा हात तिच्या छातीवर गेला. या व्यक्तीने चुकून काजोलच्या छातीला स्पर्श केला.

काजोलने दिलेला प्रतिसाद व्हायरल

काजोलच्या छातीला या व्यक्तीचा चुकून हात लागताच काजोलने आश्चर्यकित होत डोळे मोठे करुन नेमकं हे काय चाललंय अशापद्धतीची प्रतिक्रिया आपल्या हावभावातून नोंदवली. त्यानंतर काजोल मागे वळली आणि तिने या व्यक्तीकडे पाहून व्हॉट... म्हणजेच काय? असं विचारल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र या व्यक्तीकडे पाहताच काजोलचा संताप निवळला. त्यावरुन ही व्यक्ती तिच्या जवळची असावी असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. काहींनी ही व्यक्ती तिचा बॉडीगार्ड असल्याचा दावा केला असला तरी या दाव्याला पुष्टी मिळालेली नाही. मात्र काजोलला नकळतपणे चुकीच्या पद्धतीने हात लावल्याने ती अस्वस्थ झाली आणि मागे सरकल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे.

टीका आणि बचावही

सोशल मीडियावर या घटनेनंतर संताप व्यक्त केला गेला असून, "देवच्या दर्शनासाठी आलेल्या वयस्कर व्यक्तीने पवित्र ठिकाणी असं वागू नये," अशी टीका काहींनी केली आहे. तर काहींनी हे सारं न कळत घडलं आहे. त्या व्यक्तीला काजोलला थांबवण्याचा तिचा हात पकडायचा होता आणि ती पुढे चालत राहिल्याने हात छातीला लागल्याचं या व्यक्तीचा बचाव करणाऱ्यांनी म्हटलं आहे. ही घटना उत्तर बॉम्बे पंडालमध्येच घडली असावी, असं सांगितलं जात आहे कारण ज्या पेराहावत काजोल या व्हिडीओत दिसत आहे तो त्या पंडालमधील पेहरावासारखाच आहे. तुम्हीच पाहा या व्हायरल पोस्ट...

अनेक कलाकारांनी घेतलं देवीचं दर्शन

दरम्यान, काजोलबरोबरच उत्तर बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा मंडपामध्ये अभिनेत्री राणी मुखर्जी, तनिशा मुखर्जी आणि अन्य सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली. पंचमीला काजोल आणि राणी यांनी एकमेकांना आलिंगन दिल्याचं पाहायला मिळालं होतं. महा नवमीला आलिया भट, अजय देवगण, जया बच्चन, प्रियांका चोप्रा, ट्विंकल खन्ना यांसारखे सेलिब्रिटी देवीच्या दर्शनाला आल्याचं पाहायला मिळालेलं. 

