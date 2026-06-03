/Peddi Event : रामचरणकडे धाव घेणाऱ्या फॅनला बॉडीगार्डने उचलून फेकलं; पाहून दचकली जान्हवी कपूर

साऊथ सिनेमाचा स्टार रामचरण आणि अभिनेत्री जान्हवी कपूर यांचा 'पेद्दी' च्या प्रमोशनसाठी विजयवाडाला गेले होते. या कार्यक्रमादरम्यान एक विचित्र घटना घडली. मंचावर चित्रपटाचे प्रमोशन करत असताना अचानक राम चरणसारखा दिसणारा एक चाहता जान्हवीच्या दिशेने धावत येताना दिसला. त्याला पाहून जान्हवी घाबरली. त्याच क्षणी, राम चरणचा अंगरक्षक, एमएमए फायटर केविन कुंटाने तात्काळ कारवाई केली.
या चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यानचा राम चरण आणि जान्हवीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये, राम चरणच्या बाजूला बसलेली जान्हवी कपूर प्रचंड घाबरलेली दिसते. चित्रपटाचे दिग्दर्शक बुची बाबू सना हे जान्हवी आणि राम चरणसोबत मंचावर बसले होते.
एका चाहत्याने सुरक्षा भेदून स्टेजवर प्रवेश केला. या विशेष प्रसंगी, राम चरणचा एक चाहता गर्दीतून बाहेर आला आणि त्याने सुरक्षा भेदली. तो हुबेहूब राम चरणसारखा दिसत होता आणि अभिनेत्याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत होता, हे पाहून लोक थक्क झाले. मात्र, राम चरणचा वैयक्तिक अंगरक्षक, केविन कुंटा याने उल्लेखनीय सतर्कता दाखवत त्या चाहत्याला हवेतच त्वरित थांबवले. त्याने त्याला उचलून स्टेजवरून खाली आणले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, लोक त्याच्या वैयक्तिक अंगरक्षकाच्या आणि सुरक्षा पथकाच्या सतर्कतेबद्दल त्यांचे कौतुक करत आहेत.
राम चरणचा एक चाहता गर्दीतून सुरक्षा व्यवस्था भेदून मंचावर पोहोचला. तो हुबेहूब राम चरणसारखा दिसत होता आणि अभिनेत्याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत होता, हे पाहून लोक थक्क झाले. मात्र, राम चरणचा बॉडीगार्ड केविन कुंटा याने उल्लेखनीय सतर्कता दाखवत त्या चाहत्याला हवेतच थांबवले. त्याने त्याला उचलून मंचावरून खाली आणले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, लोक रामचरणच्या बॉडीगार्डचं कौतुक करत आहे.
या पेड्डी कार्यक्रमादरम्यान, अंगरक्षकाने त्या चाहत्याला बाहेर जाण्याचा मार्ग दाखवला होता. राम चरणने त्याच चाहत्याला परत बोलावून त्याच्याशी संवाद साधला. हा चाहता अगदी राम चरणसारखा दिसतो. या चाहत्याने रामसारखे केस वाढवले आहेत आणि त्याची हेअरस्टाईलही अगदी तशीच आहे. रामला भेटल्यानंतर त्याचा चाहता खूप भावूक झालेला दिसला. रामने त्या चाहत्यासोबत फोटोसाठी पोज दिली आणि प्रेमाने त्याचे सांत्वन केले. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावर चाहते राम चरणच्या औदार्याचे कौतुक करत आहेत. तर काही जण याला एक प्रमोशनल स्टंट म्हणत आहेत.