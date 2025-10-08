लक्झरी कार तस्करी प्रकरणात ईडीचा धक्कादायक खुलासा? पृथ्वीराज,दुलकर सलमान वादाच्या भोवऱ्यात

Dulquer Salmaan Car smuggling case:केरळ आणि तमिळनाडूमध्ये ईडीने एका मोठ्या लक्झरी कार तस्करी प्रकरणात 17 ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकले. या प्रकरणात भूतान आणि नेपाळमार्गे आणलेल्या महागड्या गाड्या जसे की लॅन्ड क्रूझर, डिफेंडर आणि मासेराती, बनावटी कागदपत्रांच्या आधारे भारतात नोंदवून श्रीमंत व्यक्तींना स्वस्तात विकल्या जात होत्या.
ही कारवाई ईडीच्या कोची झोनल ऑफिसकडून करण्यात आली असून, तपासात कोयंबटूरस्थित एका मोठ्या टोळीचा सहभाग असल्याचं उघडकीस आलं. ही टोळी भारतीय सैन्य, परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) आणि अमेरिकन दूतावासाच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करून, त्या आधारे अरुणाचल प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशच्या RTO ऑफिसमध्ये गाड्यांची नोंदणी करत होती.
यानंतर या गाड्या फिल्मी कलाकार आणि इतर धनाढ्य व्यक्तींना सवलतीच्या दरात विकल्या जात. या प्रकरणात केरळमधील लोकप्रिय अभिनेते पृथ्वीराज सुकुमारन, दुलकर सलमान आणि अमित चकलाकल यांची नावे तपासात समोर आली असून, ईडीने या कलाकारांच्या घरांवर आणि व्यावसायिक ठिकाणी छापे टाकले.
या कारवाईदरम्यान एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझीकोड, मलप्पुरम, कोट्टायम आणि कोयंबटूर या भागातील अनेक वाहन मालक, ऑटो वर्कशॉप्स आणि व्यापाऱ्यांचीही चौकशी सुरू आहे.
काय आहे ऑपरेशन नुमखोर?
या आधी कस्टम विभागाने 'ऑपरेशन नुमखोर' नावाने एक मोठी मोहीम राबवून 36 लक्झरी कार जप्त केल्या होत्या. त्यानंतर ईडीने फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (FEMA) च्या कलम 3, 4 आणि 8 नुसार व्यवहार आणि अनधिकृत परदेशी चलन वापराच्या प्रकरणात तपास सुरू केला आहे.
ही घटना कोणता वळण घेईल सांगता येणार नाही पण या घटनेमुळे केरळच्या फिल्म इंडस्ट्रीत मोठी खळबळ उडाली आहे
1. या प्रकरणाचा केरळ फिल्म इंडस्ट्रीवर काय परिणाम?
या घटनेमुळे इंडस्ट्रीत मोठी खळबळ उडाली आहे. अभिनेत्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला असून, तपास सुरू असल्याने आणखी उघडकीस येणारी माहिती येऊ शकते. दुलकरला त्यांच्या जप्त गाडीची तात्पुरती सुटका मिळाली आहे, पण एकूण १५० हून अधिक गाड्यांचा तपास सुरू आहे.
2. कोणत्या अभिनेत्यांचा सहभाग सांगितला जातोय?
केरळचे लोकप्रिय अभिनेते पृथ्वीराज सुकुमारन, दुलकर सलमान आणि अमित चकलाकल यांची नावे तपासात समोर आली आहेत. दुलकरच्या घरी दोन गाड्या जप्त झाल्या, तर पृथ्वीराजच्या घरी कोणतीही गाडी जप्त झाली नाही. ममूट्टी यांच्या घरीही छापा टाकण्यात आला.
3. 'ऑपरेशन नुमखोर' म्हणजे काय?
सप्टेंबर २०२५ मध्ये कस्टम्स विभागाने राबवलेली मोहीम. भूतानमधून ३७ लक्झरी कार जप्त केल्या गेल्या. या ऑपरेशनमुळे तस्करीचा पर्दाफाश झाला, आणि त्यानंतर ईडीने FEMA कलम ३, ४ आणि ८ अंतर्गत तपास सुरू केला. या कार जप्तीमध्ये अभिनेत्यांच्या गाड्यांचाही समावेश आहे.