मोठी बातमी!'स्टूडंट ऑफ द ईअर' सिनेमाचा अभिनेत्याकडून 350000000 कोकीन जप्त, दिल्ली-मुंबई ड्रग्स कार्टेल लिंक

चेन्नई एअरपोर्टवर एका बॉलिवूड लोकप्रिय अभिनेत्याला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्याजवळ 3.5 किलोग्रॅम कोकीन सापडलं आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या कोकेनची किंमत ₹35 कोटींपेक्षा जास्त आहे. कस्टम्स आणि महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (DRI) अभिनेत्याविरुद्ध कारवाई केली. विशिष्ट गुप्त माहितीच्या आधारे, कस्टम्स विभागाच्या हवाई गुप्तचर युनिटने रविवारी सकाळी सिंगापूरहून येत असलेल्या अभिनेत्याला अटक केली. स्टुडंट ऑफ द इयर सारख्या चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारणारा हा अभिनेता रविवारी सकाळी सिंगापूरहून येत होता.
अभिनेत्याच्या चेक केलेल्या सामानाची तपासणी करण्यात आली आणि अधिकाऱ्यांना त्याच्या ट्रॉलीच्या बनावट तळाशी लपवलेले पांढऱ्या पावडरसारखे पदार्थ असलेले प्लास्टिकचे पाउच आढळले. फील्ड ड्रग चाचणीत ते कोकेन असल्याचे सिद्ध झाले.
अभिनेत्याला ताब्यात घेण्यात आले आणि चौकशीदरम्यान, तो कंबोडियाहून सिंगापूरमार्गे चेन्नईला आला असल्याचे उघड झाले. सूत्रांनी सांगितले की अभिनेत्याने दावा केला की त्याला कंबोडियातील अज्ञात व्यक्तींनी चेन्नई विमानतळावर रिसीव्हरला देण्यासाठी ट्रॉली दिली होती.
अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, तो ते मुंबई किंवा दिल्लीला नेऊन त्या शहरांमधून चालणाऱ्या कार्टेलना विकण्याचा विचार करत होता. डीआरआय त्याला अटक करणाऱ्या ड्रग्ज नेटवर्कचा मागोवा घेत आहे, तर कस्टम विभाग त्याच्या प्रवास इतिहासाची चौकशी करत आहे जेणेकरून त्याने यापूर्वी ड्रग्जची तस्करी केली आहे का हे निश्चित होईल.
गेल्या दोन आठवड्यात चेन्नई विमानतळावर डीआरआयने कोकेन जप्त करण्याची ही दुसरी घटना आहे. १६ सप्टेंबर रोजी इथिओपियाहून आगमन होताच एका केनियाच्या नागरिकाला २ किलो कोकेनसह अटक करण्यात आली. १ सप्टेंबर रोजी चेन्नई कस्टम्सने फेरेरो रोचर चॉकलेटच्या बॉक्समध्ये लपवलेले ५.६ किलो कोकेन जप्त केले आणि इथिओपियाहून येणाऱ्या दोन प्रवाशांना अटक केली.
कोणता बॉलीवूड अभिनेता अटक झाला?
अभिनेत्याचे नाव अद्याप अधिकृतपणे उघड केलेले नाही. तो 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' चित्रपटातील एक सहाय्यक अभिनेता आहे, ज्यात वरुण धवन, आलिया भट्ट आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा मुख्य भूमिकेत होते. सोशल मीडियावर सहिल आनंद, मंजोत सिंग किंवा कायोज इराणी यांच्याबद्दल अंदाज बांधले जात आहेत, पण याची पुष्टी झालेली नाही.
अटक कधी आणि कुठे झाली?
अटक 29 सप्टेंबर 2025 रोजी चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झाली. अभिनेता कंबोडियाहून सिंगापूरमार्गे चेन्नईत पोहोचला होता. ही कारवाई कस्टम्स आणि डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स (DRI) यांच्या संयुक्त मोहिमेत पार पडली.
किती आणि काय द्रव्य सापडले?
अभिनेत्याच्या ट्रॉली बॅगमध्ये 3.5 किलो कोकीन सापडले. हे द्रव्य प्लास्टिक पिशव्या असलेल्या पांढऱ्या पावडर स्वरूपात होते.