Zubeen Garg : लाईफ जॅकेट काढायला बाहेर आला अन्... गायक झुबीन गर्गचा मृत्यूपूर्वीचा शेवटचा 'तो' व्हिडीओ

गायक झुबीन गर्गची सिंगापूरमध्ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवलमध्ये परफॉर्म करण्यासाठी गेला होता. तेथे स्कुबा डायविंग करताना त्याचा मृत्यू झाला. मृत्यूपूर्वीचा व्हिडीओ समोर आला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 21, 2025, 10:02 AM IST
Zubeen Garg Last Video

प्रसिद्ध गायक झुबिन गर्ग यांच्या आकस्मिक निधनाने संपूर्ण संगीत जगताला आणि त्यांच्या चाहत्यांना हादरवून टाकले आहे. आसाममध्ये शोककळा पसरली आहे. लोक रस्त्यावर उतरले आहेत, काहींनी अश्रू ढाळले आहेत, तर काहींनी जुबिनची आठवण काढत मिरवणुका काढल्या आहेत. शुक्रवारी सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना झुबिनचा मृत्यू झाला. आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये झुबिनने लाईफ जॅकेटशिवाय समुद्रात उडी मारल्याचा दावा केला आहे. असे म्हटले जात आहे की हा व्हिडिओ झुबिनने समुद्रात उडी मारण्यापूर्वीचा आहे. सिंगापूर पोलिसांनी त्याला ताबडतोब समुद्रातून वाचवले आणि रुग्णालयात नेले, परंतु तो वाचू शकला नाही. झुबिन गर्ग ५२ वर्षांचा होता. वृत्तानुसार, स्कूबा डायव्हिंग करताना त्याला श्वास घेण्यास त्रास होत होता.

व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल 

झुबिन सिंगापूर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिव्हलमध्ये परफॉर्म करत होता आणि त्याचा परफॉर्मन्स २० सप्टेंबर रोजी होता. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये झुबिन समुद्रात उडी मारताना दिसत आहे. व्हिडिओ शेअर करणाऱ्या वापरकर्त्याचा दावा आहे की जुबिनने प्रथम लाईफ जॅकेट घालून उडी मारली, नंतर नौकेवर परतला आणि नंतर पुन्हा त्याशिवाय उडी मारण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी तो परतताना दिसला नाही. या व्हिडिओने चाहत्यांची मने तोडली आहेत.

पत्नीची अवस्था खूप वाईट 

यापूर्वी, एक व्हिडिओ समोर आला होता ज्यामध्ये जुबिन गर्ग एका रेस्टॉरंटमध्ये गाणे गाताना दिसला होता. त्याचे चाहते आणि सहकारी कलाकार होतेत. त्याचे चाहते सोशल मीडियावर त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ सतत श्रद्धांजली वाहत आहेत आणि पोस्ट शेअर करत आहेत. जुबिनची पत्नी आणि कुटुंब खूप वाईट स्थितीत आहे. त्यांची पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग दुःख पचवू शकत नाही. कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहे आणि घरी शोकाचे वातावरण आहे. सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल झाला आहे ज्यामध्ये जुबिनची पत्नी आणि कुटुंबातील सदस्य रडताना दिसत आहेत.

सोशल मीडियावरही शोककळा 

जुबिन गर्गच्या अचानक आणि दुःखद निधनाने केवळ त्याच्या चाहत्यांनाच नाही तर संपूर्ण इंडस्ट्रीला धक्का बसला आहे. लोक त्याच्या आठवणीत सोशल मीडियावर व्हिडिओ, फोटो आणि पोस्ट शेअर करत आहेत. त्यांची गाणी, त्यांचे हास्य आणि संगीत उद्योगातील त्यांचे योगदान नेहमीच लक्षात राहील. त्यांच्याशिवाय जग थोडे रिकामे वाटते आणि त्यांच्या निधनाचे दुःख आसामच्या रस्त्यांपासून ते सोशल मीडियापर्यंत सर्वत्र जाणवते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

