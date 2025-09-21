Zubeen Garg : लाईफ जॅकेट काढायला बाहेर आला अन्... गायक झुबीन गर्गचा मृत्यूपूर्वीचा शेवटचा 'तो' व्हिडीओ

प्रसिद्ध गायक झुबिन गर्ग यांच्या आकस्मिक निधनाने संपूर्ण संगीत जगताला आणि त्यांच्या चाहत्यांना हादरवून टाकले आहे. आसाममध्ये शोककळा पसरली आहे. लोक रस्त्यावर उतरले आहेत, काहींनी अश्रू ढाळले आहेत, तर काहींनी जुबिनची आठवण काढत मिरवणुका काढल्या आहेत. शुक्रवारी सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना झुबिनचा मृत्यू झाला. आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये झुबिनने लाईफ जॅकेटशिवाय समुद्रात उडी मारल्याचा दावा केला आहे. असे म्हटले जात आहे की हा व्हिडिओ झुबिनने समुद्रात उडी मारण्यापूर्वीचा आहे. सिंगापूर पोलिसांनी त्याला ताबडतोब समुद्रातून वाचवले आणि रुग्णालयात नेले, परंतु तो वाचू शकला नाही. झुबिन गर्ग ५२ वर्षांचा होता. वृत्तानुसार, स्कूबा डायव्हिंग करताना त्याला श्वास घेण्यास त्रास होत होता.
झुबिन सिंगापूर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिव्हलमध्ये परफॉर्म करत होता आणि त्याचा परफॉर्मन्स २० सप्टेंबर रोजी होता. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये झुबिन समुद्रात उडी मारताना दिसत आहे. व्हिडिओ शेअर करणाऱ्या वापरकर्त्याचा दावा आहे की जुबिनने प्रथम लाईफ जॅकेट घालून उडी मारली, नंतर नौकेवर परतला आणि नंतर पुन्हा त्याशिवाय उडी मारण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी तो परतताना दिसला नाही. या व्हिडिओने चाहत्यांची मने तोडली आहेत.
यापूर्वी, एक व्हिडिओ समोर आला होता ज्यामध्ये जुबिन गर्ग एका रेस्टॉरंटमध्ये गाणे गाताना दिसला होता. त्याचे चाहते आणि सहकारी कलाकार होतेत. त्याचे चाहते सोशल मीडियावर त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ सतत श्रद्धांजली वाहत आहेत आणि पोस्ट शेअर करत आहेत. जुबिनची पत्नी आणि कुटुंब खूप वाईट स्थितीत आहे. त्यांची पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग दुःख पचवू शकत नाही. कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहे आणि घरी शोकाचे वातावरण आहे. सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल झाला आहे ज्यामध्ये जुबिनची पत्नी आणि कुटुंबातील सदस्य रडताना दिसत आहेत.
Last video of Zubeen. I too am a man broken with grief, just like you. He jumped with a life jacket on. After 1.26 seconds he returned to yacht, took off his life jacket & jumped again. This time, he came back lifeless.#zubeen#Zubeen_Garg #ZubeenGargDeath #zubeengargaccident pic.twitter.com/yttAESC8ey
— Nandan Pratim Sharma Bordoloi (@NANDANPRATIM) September 19, 2025
जुबिन गर्गच्या अचानक आणि दुःखद निधनाने केवळ त्याच्या चाहत्यांनाच नाही तर संपूर्ण इंडस्ट्रीला धक्का बसला आहे. लोक त्याच्या आठवणीत सोशल मीडियावर व्हिडिओ, फोटो आणि पोस्ट शेअर करत आहेत. त्यांची गाणी, त्यांचे हास्य आणि संगीत उद्योगातील त्यांचे योगदान नेहमीच लक्षात राहील. त्यांच्याशिवाय जग थोडे रिकामे वाटते आणि त्यांच्या निधनाचे दुःख आसामच्या रस्त्यांपासून ते सोशल मीडियापर्यंत सर्वत्र जाणवते.